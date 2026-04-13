Συναλλαγές Best Buy - BBY CFD
Σχετικά με την Best Buy
Η Best Buy Co., Inc. είναι πάροχος προϊόντων και υπηρεσιών καταναλωτικής τεχνολογίας. Η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της μια σειρά από εμπορεύματα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, συσκευών, ψυχαγωγίας και άλλων προϊόντων. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν συμβουλές, παράδοση, σχεδιασμό, υπηρεσίες σχετικές με την υγεία, εγκατάσταση, συνδρομές, επισκευή, ρύθμιση, τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες σχετικές με την εγγύηση. Οι επιχειρηματικοί τομείς της Εταιρείας είναι ο εγχώριος και ο διεθνής. Ο εγχώριος τομέας περιλαμβάνει τις δραστηριότητες σε όλες τις πολιτείες, περιφέρειες και εδάφη των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό διάφορες εμπορικές επωνυμίες, όπως Best Buy, Best Buy Business, Current Health, Best Buy Health, CST, Geek Squad, GreatCall, Lively, Magnolia και Pacific Kitchen and Home και τα domain names bestbuy.com και greatcall.com. Ο τομέας International περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες στον Καναδά με τις επωνυμίες Best Buy, Best Buy Express, Best Buy Mobile και Geek Squad και το όνομα τομέα bestbuy.ca.