Συναλλαγές Bentley Systems, Incorporated - BSY CFD
Σχετικά με την Bentley Systems, Incorporated
Η Bentley Systems, Incorporated είναι πάροχος λογισμικού για τη μηχανική υποδομών, το οποίο διευκολύνει την εργασία των επαγγελματιών της πολιτικής, δομικής, γεωτεχνικής και φυτοτεχνικής μηχανικής, των επιχειρήσεων υλοποίησης έργων και των ιδιοκτητών-διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων υποδομών. Επιτρέπει τις ψηφιακές ροές εργασίας σε όλους τους κλάδους της μηχανικής, τις κατανεμημένες ομάδες έργου, από τα γραφεία στο πεδίο και σε όλους τους παράγοντες υπολογιστικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των επιτραπέζιων υπολογιστών, των επιτόπιων διακομιστών, των υπηρεσιών cloud-native, των κινητών συσκευών και των προγραμμάτων περιήγησης στο Web. Προσφέρει λύσεις για επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε όλο τον κύκλο ζωής των υποδομών. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, όπως διαχείριση πληροφοριών για τον κύκλο ζωής περιουσιακών στοιχείων, αξιοπιστία περιουσιακών στοιχείων, ανάλυση γεφυρών, σχεδιασμός κτιρίων, πολιτικός σχεδιασμός, κατασκευές, ψηφιακά δίδυμα, γεωτεχνική μηχανική, υδραυλική και υδρολογία, σχεδιασμός ορυχείων, προσομοίωση και ανάλυση κινητικότητας, σχεδιασμός εγκαταστάσεων, παράδοση έργων, μοντελοποίηση της πραγματικότητας και του χώρου, ανάλυση δομών και κατασκευαστικές λεπτομέρειες.