Συναλλαγές Barrick Mining Corp - B CFD
Σχετικά με την Barrick Gold
Η Barrick Gold Corporation είναι μια εταιρεία εξόρυξης χρυσού που ασχολείται κυρίως με την παραγωγή και πώληση χρυσού και χαλκού, καθώς και με συναφείς δραστηριότητες, όπως η εξερεύνηση και η ανάπτυξη ορυχείων. Η εταιρεία κατέχει συμφέροντα σε 14 ορυχεία χρυσού, συμπεριλαμβανομένων έξι περιουσιακών στοιχείων χρυσού πρώτης κατηγορίας (Tier One Gold Assets). Το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας περιλαμβάνει τα Carlin, Cortez, Turquoise Ridge, Nevada Gold Mines, Pueblo Viejo, Loulo-Gounkoto, Kibali, Veladero, Porgera, North Mara και Bulyanhulu. Τα ορυχεία χρυσού της εταιρείας είναι γεωγραφικά διαφοροποιημένα και βρίσκονται στην Αργεντινή, τον Καναδά, την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Δομινικανή Δημοκρατία, το Μάλι, την Τανζανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ορυχεία χαλκού της Εταιρείας βρίσκονται στη Ζάμπια, τη Χιλή και τη Σαουδική Αραβία.