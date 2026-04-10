Συναλλαγές Axis Bank GDR - AXB CFD
Σχετικά με την Axis Bank GDR
Η Axis Bank Limited ("η Τράπεζα") είναι μια εταιρεία με έδρα την Ινδία που δραστηριοποιείται στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι τομείς της Τράπεζας περιλαμβάνουν τους τομείς Treasury, Retail Banking και Corporate/Wholesale Banking. Ο τομέας Treasury περιλαμβάνει επενδύσεις σε κρατικό και εταιρικό χρέος, μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, εμπορικές πράξεις, συναλλαγές παραγώγων και πράξεις συναλλάγματος και προσφέρει μια κεντρική μονάδα χρηματοδότησης. Ο τομέας Λιανικής Τραπεζικής συνιστά δανεισμό σε ιδιώτες/μικρές επιχειρήσεις μέσω του δικτύου καταστημάτων και άλλων καναλιών διανομής ανάλογα με τον προσανατολισμό, τη φύση του προϊόντος, τη λεπτομέρεια του ανοίγματος και την ποσότητά του. Ο τομέας Corporate/Wholesale Banking περιλαμβάνει εταιρικές σχέσεις που δεν περιλαμβάνονται στη Λιανική Τραπεζική, συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις, τοποθετήσεις και κοινοπραξίες, εκτιμήσεις έργων, υπηρεσίες που σχετίζονται με την κεφαλαιαγορά και υπηρεσίες διαχείρισης μετρητών. Προσφέρει επίσης παρατραπεζικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διανομής προϊόντων τρίτων και άλλων τραπεζικών συναλλαγών.