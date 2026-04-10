Σχετικά με την Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC
Η Aston Martin Lagonda Global Holdings plc είναι μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, τη μηχανική και την κατασκευή πολυτελών αυτοκινήτων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά σπορ αυτοκινήτων υψηλής πολυτέλειας (HLS). Τα προϊόντα της Εταιρείας επικεντρώνονται στους εμπρόσθιους κινητήρες, τα sport utility vehicles (SUV) και τους μεσαίους κινητήρες, με αρχική εστίαση στα μοντέλα εμπρόσθιων κινητήρων και SUV που περιλαμβάνουν το grand tourer DB11, το σπορ αυτοκίνητο εμπρόσθιου κινητήρα Vantage, το super grand tourer DBS Superleggera και το DBX SUV. Πωλεί αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο από τις εγκαταστάσεις παραγωγής της στο Gaydon της Αγγλίας και τις εγκαταστάσεις παραγωγής της στο St Athan της Ουαλίας. Οι θυγατρικές της εταιρείας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις Aston Martin Capital Holdings Limited, Aston Martin Investments Limited, Aston Martin Lagonda Group Limited, Aston Martin Lagonda of North America Incorporated, Aston Martin Lagonda Limited, AMWS Limited και Aston Martin Works Limited.