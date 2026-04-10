Σχετικά με την Altimmune, Inc.
Η Altimmune, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη θεραπειών για την παχυσαρκία και τις ασθένειες του ήπατος. Το κύριο υποψήφιο προϊόν της εταιρείας, η πεμβιδουτίδη (προτεινόμενο INN, παλαιότερα γνωστό ως ALT-801), είναι ένας αγωνιστής διπλού υποδοχέα GLP-1/γλυκαγόνης που αναπτύσσεται για τη θεραπεία της παχυσαρκίας και της μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας (NASH). Αναπτύσσει επίσης το HepTcell, έναν ανοσοθεραπευτικό παράγοντα που έχει σχεδιαστεί για την επίτευξη λειτουργικής ίασης της χρόνιας ηπατίτιδας Β. Η Εταιρεία έχει ξεκινήσει μια κλινική δοκιμή Φάσης ΙΙ του HepTcell και βρίσκεται σε κλινική ανάπτυξη Φάσης ΙΙ και Φάσης Ι με την πεμβιδουτίδη για πολλαπλές ενδείξεις. Διεξάγει την κλινική δοκιμή Φάσης ΙΙ του HepTcell στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τη Γερμανία και την Ισπανία και διεξάγει την κλινική δοκιμή Φάσης Ι της πεμβιδουτίδης στην Αυστραλία. Στις εξ ολοκλήρου θυγατρικές της περιλαμβάνονται οι Altimmune, LLC, Altimmune UK, Limited, Spitfire Pharma, LLC και Altimmune AU Pty, Limited.