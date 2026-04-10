Συναλλαγές Alcon Inc. - ALC CFD
Σχετικά με την Alcon Inc.
Η Alcon AG είναι μια εταιρεία με έδρα την Ελβετία που ειδικεύεται στην ιατρική βιομηχανία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως ως εταιρεία συσκευών οφθαλμικής περίθαλψης. Η Alcon AG αναφέρει τις δραστηριότητές της σε δύο τομείς: Χειρουργική και Φροντίδα όρασης. Ο χειρουργικός τομέας παρέχει μια σειρά οφθαλμοχειρουργικών προϊόντων που επιτρέπουν στους χειρουργούς να επιτυγχάνουν ακριβή αποτελέσματα. Το χειρουργικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τεχνολογίες και συσκευές για τη χειρουργική του καταρράκτη, του αμφιβληστροειδούς, τη διαθλαστική χειρουργική, καθώς και ενδοφακούς προηγμένης τεχνολογίας (ATIOL) για τη θεραπεία του καταρράκτη και των διαθλαστικών σφαλμάτων, όπως η πρεσβυωπία και ο αστιγματισμός. Ο χειρουργικός τομέας περιλαμβάνει επίσης προηγμένα βισκοελαστικά, χειρουργικά διαλύματα, χειρουργικά πακέτα και άλλα προϊόντα μίας χρήσης για χειρουργικές επεμβάσεις καταρράκτη και υαλοειδοαμφιβληστροειδούς. Ο τομέας Vision Care κατασκευάζει φακούς επαφής και προϊόντα φροντίδας φακών, όπως προϊόντα για ξηροφθαλμία, φροντίδα φακών επαφής, οφθαλμικές αλλεργίες, καθώς και οφθαλμικές βιταμίνες και ανακουφιστικά της ερυθρότητας. Η Εταιρεία προσφέρει επίσης συνεχιζόμενη εκπαίδευση για επαγγελματίες της οφθαλμολογικής περίθαλψης.