Συναλλαγές Air France-Klm - AFp CFD
Σχετικά με την Air France-Klm
Η Air France KLM-SA είναι αεροπορική εταιρεία. Η εταιρεία ασχολείται με τη μεταφορά επιβατών. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν επίσης εμπορευματικές μεταφορές, αεροναυπηγική συντήρηση και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις αερομεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της τροφοδοσίας. Οι δύο επιμέρους όμιλοι της Εταιρείας Air France και KLM διαθέτουν ένα πρόγραμμα flyer, το Flying Blue, το οποίο επιτρέπει στα μέλη να αποκτούν μίλια καθώς πετούν με συνεργάτες της αεροπορικής εταιρείας ή από συναλλαγές με μη αεροπορικούς συνεργάτες. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν τη μεταφορά επιβατών, τη μεταφορά εμπορευμάτων, τη συντήρηση και τις λοιπές δραστηριότητες. Το δίκτυο της εταιρείας οργανώνεται γύρω από τους κόμβους στο Παρίσι-Charles de Gaulle και στο Άμστερνταμ-Schiphol. Με αυτούς τους δύο κόμβους, η Εταιρεία συνδέει την Ευρώπη με τον υπόλοιπο κόσμο, με περίπου 320 προορισμούς σε περισσότερες από 115 χώρες. Η Transavia, η θυγατρική της Εταιρείας, έχει δραστηριότητες στις Κάτω Χώρες και τη Γαλλία που απευθύνονται σε πελάτες αναψυχής μεσαίων αποστάσεων, καθώς και μέσω των πτήσεων τσάρτερ και των τουριστικών πρακτόρων της.