Συναλλαγές Adams Diversified Equity Fund I - ADX CFD
Σχετικά με την Adams Diversified Equity Fund I
Το Adams Diversified Equity Fund, Inc. (το Ταμείο) είναι μια διαφοροποιημένη, κλειστού τύπου επενδυτική εταιρεία. Το Ταμείο είναι ένα εσωτερικά διαχειριζόμενο αμοιβαίο κεφάλαιο του οποίου οι επενδυτικοί στόχοι είναι η διατήρηση του κεφαλαίου και η επίτευξη εύλογου εισοδήματος από τις επενδύσεις. Το Ταμείο είναι ένα εσωτερικά διαχειριζόμενο μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο μεγάλης κεφαλαιοποίησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ταμείο επενδύει τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του σε μετοχές υψηλής ρευστότητας του Standard and Poor's 500 (S&P 500). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε διάφορους τομείς, όπως υπηρεσίες επικοινωνίας, καταναλωτικά αγαθά διακριτικής ευχέρειας, βασικά καταναλωτικά αγαθά, ενέργεια, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, υγειονομική περίθαλψη, βιομηχανικά προϊόντα και τεχνολογία πληροφοριών (IT). Επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την επένδυση σε εταιρείες που είναι σε θέση να ευδοκιμήσουν μέσα από την αβεβαιότητα της πανδημίας.