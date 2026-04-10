Σχετικά με την Acerinox, S.A.
Η Acerinox SA είναι μια ισπανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα του χάλυβα. Ασχολείται με την κατασκευή, το κράμα και τη διανομή επίπεδων και μακρών προϊόντων ανοξείδωτου χάλυβα. Οι δραστηριότητες της εταιρείας χωρίζονται σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς: Επίπεδα προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα, ο οποίος προσφέρει πλάκες, επίπεδα, σπείρες, πλάκες, φύλλα, κύκλους και επίπεδες ράβδους- Μακριά προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα, ο οποίος προσφέρει ράβδους, γωνίες, σύρματα και συρματόσχοινα, και Άλλα, ο οποίος περιλαμβάνει άλλα προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα. Η εταιρεία διαθέτει εργοστάσια, αποθήκες, κέντρα εξυπηρέτησης και γραφεία αντιπροσώπευσης στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Ωκεανία και την Αφρική. Η Εταιρεία είναι μητρική εταιρεία του ομίλου Acerinox, ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά από θυγατρικές εταιρείες, όπως η Acerinox Europa SAU, η North American Stainless Inc, η Columbus Stainless Pty Ltd, η Bahru Stainless SDN BHD, η Roldan SA και η Inoxfil SA.