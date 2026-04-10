Συναλλαγές Acciona, S.A. - ANA CFD
Σχετικά με την Acciona, S.A.
Η Acciona SA είναι μια εταιρεία συμμετοχών με έδρα την Ισπανία που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας χωρίζονται σε πέντε επιχειρηματικούς τομείς: Ενέργεια, υπεύθυνη για την παραγωγή, διανομή και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για την κατασκευή αιολικών πάρκων, Κατασκευές υποδομών, που περιλαμβάνουν κατασκευαστικές και τεχνικές δραστηριότητες, καθώς και παραχωρήσεις μεταφορών και νοσοκομείων, Νερό, που προσφέρει την κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας νερού, σταθμών πόσιμου νερού, καθώς και τη διαχείριση της διαδικασίας του κύκλου του νερού, Υπηρεσίες, που παρέχουν υπηρεσίες εγκαταστάσεων, υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροδρομίων, συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων, καθώς και υπηρεσίες logistics, μεταξύ άλλων, και Άλλες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν διαχείριση κεφαλαίων, χρηματιστηριακές συναλλαγές, παραγωγή κρασιού, δραστηριότητες που σχετίζονται με την επιχείρηση Acciona Trasmediterranes και άλλες επενδύσεις. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται παγκοσμίως μέσω πολυάριθμων θυγατρικών.