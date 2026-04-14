Η Abbott Laboratories ασχολείται με την ανακάλυψη, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την πώληση μιας διαφοροποιημένης σειράς προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων: διαγνωστικά προϊόντα, διατροφικά προϊόντα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ο τομέας των καθιερωμένων φαρμακευτικών προϊόντων περιλαμβάνει γαστρεντερολογικά προϊόντα, προϊόντα για τη γυναικεία υγεία, καρδιαγγειακά και μεταβολικά προϊόντα, προϊόντα για τον πόνο και το κεντρικό νευρικό σύστημα και αναπνευστικά φάρμακα και εμβόλια. Ο τομέας διαγνωστικών προϊόντων της περιλαμβάνει βασικά εργαστηριακά συστήματα στους τομείς των ανοσολογικών δοκιμών, της κλινικής χημείας, της αιματολογίας και της ιατρικής μετάγγισης- συστήματα οργάνων μοριακής διάγνωσης αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR)- συστήματα point of care- προϊόντα ταχείας διάγνωσης πλευρικής ροής και λύσεις πληροφορικής και αυτοματισμού. Ο τομέας των διατροφικών προϊόντων της περιλαμβάνει διάφορες μορφές βρεφικών τροφών και συμπληρωματικών τροφών, διατροφικά προϊόντα για ενήλικες και άλλα παιδιατρικά προϊόντα και άλλα.