Συναλλαγές 3D Systems Corporation - DDD CFD
Σχετικά με την 3D Systems Corporation
Η 3D Systems Corporation είναι μια εταιρεία λύσεων προσθετικής κατασκευής. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή λύσεων τρισδιάστατης (3D) εκτύπωσης και ψηφιακής κατασκευής. Τα προϊόντα και οι λύσεις της περιλαμβάνουν τρισδιάστατους εκτυπωτές για πλαστικά και μέταλλα, υλικά, λογισμικό, υπηρεσίες συντήρησης και εκπαίδευσης και λύσεις κατά παραγγελία. Οι λύσεις της υποστηρίζουν εφαρμογές σε δύο βασικούς βιομηχανικούς κλάδους: και Βιομηχανική, η οποία περιλαμβάνει την αεροδιαστημική και τις μεταφορές. Η εταιρεία προσφέρει μια σειρά τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένης της στερεολιθογραφίας (SLA), της εκλεκτικής πυροσυσσωμάτωσης με λέιζερ (SLS), της άμεσης εκτύπωσης μετάλλων (DMP), της εκτύπωσης MultiJet (MJP), της εκτύπωσης ColorJet και της βιοεκτύπωσης βάσει SLA. Προσφέρει επίσης τρισδιάστατους προσομοιωτές εικονικής πραγματικότητας και μονάδες προσομοιωτών για ιατρικές εφαρμογές. Εμπορεύεται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της μέσω θυγατρικών της στη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού.