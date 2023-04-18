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Capital.com Κριτικές

Διαβάστε τις κριτικές για την Capital.com για να μάθετε περισσότερα για εμάς. Ανακαλύψτε τα σχόλια πελατών όλων των επιπέδων εμπειρίας και δείτε γιατί επιλέγουν την πλατφόρμα μας.

Τι λέει ο κλάδος για εμάς 1

Τα έξυπνα προϊόντα μας, η εξειδικευμένη εξυπηρέτηση πελατών μας και η συνεχής καινοτομία έχουν αναγνωριστεί επανειλημμένα από τους κορυφαίους οργανισμούς του κλάδου. Σας παραθέτουμε μερικά από τα πιο πρόσφατα βραβεία μας.
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BrokerChooser
Καλύτερος Μεσίτης CFD (2026)
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Trading.de
Καλύτερη Πλατφόρμα Συναλλαγών (2025) *
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Οδηγός Καλών Χρημάτων
Καλύτερος Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης: Επιλογή του Κοινού (2025)
award
ForexBrokers.com
Καλύτερη Στην κατηγορία: Προμήθειες και Τέλη (2025)
award
ForexBrokers.com
Καλύτερη Στην κατηγορία: Εύκολη Χρήση (2025)
award
ForexBrokers.com
Καλύτερη Στην Κατηγορία: Διαπραγμάτευση Κρυπτονομισμάτων (2025)
award
ForexBrokers.com
Καλύτερη Στην Κατηγορία: Εκπαίδευση (2025)
award
ForexBrokers.com
Καλύτερη Στην Κατηγορία: TradingView Μεσίτης (2025)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Βραβείο 5 αστεριών - Εφαρμογή (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Βραβείο 5 αστεριών - Πάροχος CFD (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Βραβείο 5 αστεριών - Επιλεκτική πλατφόρμα (2024)
award
Online Money Awards
Καλύτερη συνολικά πλατφόρμα trading (2024)
award
Βραβείο Πλατφόρμας Διαπραγμάτευσης Forex Finder
Καλύτερη Πλατφόρμα Διαπραγμάτευσης Forex (2024)
award
Βραβείο Πλατφόρμας Διαπραγμάτευσης Forex Finder
Καλύτερη Casual Πλατφόρμα Διαπραγμάτευσης Forex (2024)
award
ForexBrokers.com
Καλύτερη στη κατηγορία: Προμήθειες & Χρεώσεις (2024)
award
ForexBrokers.com
Καλύτερη στη κατηγορία: Ευκολία χρήσης (2024)
award
ForexBrokers.com
Καλύτερη στην κατηγορία: Εκπαίδευση (2024)
award
ForexBrokers.com
Καλύτερη στην κατηγορία: Αρχάριοι (2024)
award
Online Money Awards
Καλύτερος Πάροχος CFD (2023)
award
Good Money Guide
Καλύτερη Εφαρμογή Διαπραγματεύσεων για το 2023
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Deloitte Technology
#1 Ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία τεχνολογίας στην Κύπρο και τη Μέση Ανατολή (2023)
award
ForexBrokers.com
Ταχύτερα Αναπτυσσόμενη Χρηματομεσιτική Εταιρεία (2023)
award
Investment Trends
Συνολική Ικανοποίηση Πελατών (2022)
award
Investment Trends
Σχέση Ποιότητας-Τιμής (2023)

Διαβάστε τις κριτικές μας για να μάθετε περισσότερα για εμάς

Διαβάστε τα σχόλια των πελατών μας1, ανεξάρτητα από το επίπεδο εμπειρίας τους.
2024-09-12
N****

Από τις καλύτερες εφαρμογές που έχω δοκιμάσει Σου έχει και την επιλογή για δοκιμαστικό τέλειο συγχαρητήρια στους δημιουργούς μπρα σας

2024-08-23
A****** P********

Μια εξαιρετική εφαρμογή αν θέλεις να μάθεις από μετοχές κτλπ και πάρα πολύ yser friendly

2024-04-16
S*** X*********

Ότι καλύτερο πρώτα σε μαθαίνει μετά αρχίζει και γίνεται ποιο διασκέδαστηκο και ωραίο

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-09-06
N*******

Η εμπειρία πού έχω γενικά είναι πάρα πολύ καλή. Νιώθω σιγουριά για ότι πρόβλημα προκύψει θα λυθεί. Η εταιρία έχει πολύ καλή οργάνωση σέ όλους τούς τομείς. Η κάθε μέρα είναι καλύτερη από την άλλη

2024-01-24
T******* A******

Άψογη εξυπηρέτηση και οργάνωση!!!

2024-01-19
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2025-02-06
G**** T*******

Γρήγορη εξυπηρέτηση και άμεση λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζα στην εφαρμογή

2024-11-14
Γι***** Κ******

Τιμια συνεργασια,καταπληκτικοι ανθρωποι.γιωργος.

2024-07-10
L***** K****

Η πλατφόρμα είναι οκ μέχρι στιγμής χωρίς κολλήματα

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

2024-01-11
p*** p****

Πολύ έγκυρη εφαρμογή. Δεν είναι απατεώνες

2024-02-15
E****

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΡΙΟ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΜΝΕΙ TRADING.EΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΜΜΕΣΣΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ{ ΟΠΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΑΛΛΟΥ } ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ|| ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ || ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ .

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4.6
Αξιολογήσεις και κριτικές
4.7
Αξιολογήσεις και κριτικές
4.7
4.6

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται αφορούν την Capital Com Group.

* Σύγκριση των 20 Καλύτερων Πλατφορμών Διαπραγμάτευσης (Κορυφαία Λίστα 2026)