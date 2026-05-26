Eine neue Capital com-Erfahrung

Entwickelt für bessere Entscheidungen. Dasselbe Fundament.Ein erweitertes Entscheidungsumfeld.

Ihr Konto, Ihre Guthaben und Ihre Preise haben sich nicht geändert.Doch mit dem jetzt integrierten KI-Assistenten und der Trading-Analyse hat sich Ihr Entscheidungsumfeld verändert.

Was ist neu

Die App

Für Klarheit gestaltet

Eine Plattform mit weniger Hindernissen zwischen Ihnen und den von Ihnen benötigten Informationen.

Tools für den richtigen Bedarf

Kontext wird angezeigt, wenn Ihre Analyse ihn benötigt. 

KI-Assistent

Findet, was relevant ist.Überlässt Ihnen die Entscheidung.

Trading-Analysen

Nicht nur GuV.Performance-Historie.Muster, die Sie selbst lesen können.

Logo

Ein einzelner Blickpunkt.Das Logo, weiterentwickelt. 

Ein einzelner Blickpunkt.Das Logo, weiterentwickelt.

Ein einzelner Blickpunkt.Das Logo, weiterentwickelt.

Ein einzelner Blickpunkt.Das Logo, weiterentwickelt.

Primär

Weiß

Sekundär Hell

Sekundär Dunkel

Farben

Midnight

Core Midnight, Weiß und Signature Gold bilden unsere verfeinerte, kontrastreiche Basis.

Weiß

Core Midnight, Weiß und Signature Gold bilden unsere verfeinerte, kontrastreiche Basis.

Signature Gold

Core Midnight, Weiß und Signature Gold bilden unsere verfeinerte, kontrastreiche Basis.

Warm

Warmes Licht signalisiert Anerkennung, Momentum und menschlichen Touch.

Kalt

Kühles Licht vermittelt Analyse, Präzision und einen informativen Zustand.

Kalt

Kühles Licht vermittelt Analyse, Präzision und einen informativen Zustand.

Schriftarten

Geigy Regular

Primär – Web

Unsere primäre Schriftart.  Überschriften und Kernbotschaften – ruhig und klar.

SF Pro Regular

iOS

SF Pro wird für Fließtext sowie iOS-Benutzeroberflächen verwendet und gewährleistet Lesbarkeit, Einheitlichkeit und Präzision.

Inter Variable Regular

Android, Web

Inter Variable wird für Android- sowie Nicht-SF-Pro-Umgebungen verwendet und sorgt für eine flexible, klare und einheitliche Typografie auf allen Geräten.

Was als Nächstes kommt

Dieses aktualisierte Design und Erlebnis markieren den Beginn einer umfassenderen Entwicklung.

Was als Nächstes kommt

Eine einheitlichere Plattform liegt vor uns. Eine Umgebung, die das Traden, Investieren und weitere Ihrer Finanzaktivitäten unter einem Dach vereint.

Was als Nächstes kommt

Wir fangen gerade erst an.