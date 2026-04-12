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Handeln Australian Dollar / Singapore Dollar CFD

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The chart displays the AUD/SGD exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 0.89704, a high of 0.89719, and a low of 0.89411.
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Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.
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Dieser Finanzmarkt steht für das CFD-Trading zur Verfügung.
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CFD
Spread0.0004
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Long-Position
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Margin. Ihre Investition
SGD 1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
0.004827 %
(SGD 4.83)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~SGD 100,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~ $SGD 99,000.00

0.00483%
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Short-Position
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Short-Position
Margin. Ihre Investition
SGD 1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.013047 %
(-SGD 13.05)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~SGD 100,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~ $SGD 99,000.00

-0.01305%
Zeit für die Anpassung der Übernachtfinanzierung21:00 (UTC)
WährungSGD
Mind.-Handelsmenge100
Margin1.00%
Börse
Provision für einen Trade10%
Garantierte Stop-Prämie
Eine Gebühr für den garantierten Stop-Loss (GSL) wird nur berechnet, wenn der GSL ausgelöst wird. Bitte beachten Sie den Bereich Kosten und Gebühren auf unserer Webseite für weitere Details.
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1Unsere Gebühr für die Ausführung Ihres Trades ist der Spread, die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren auf unserer Webseite

Handeln Australian Dollar / Singapore Dollar CFD

Der Australische Dollar gegen den Singapur-Dollar. Beide Währungen repräsentieren unterschiedliche wirtschaftliche Hintergründe im asiatisch-pazifischen Raum. Der Australische Dollar ist die Währung Australiens, eines Landes, das stark von Rohstoffexporten, Landwirtschaft und Tourismus geprägt ist, mit engen Handelsbeziehungen zu asiatischen Ländern. Der Singapur-Dollar hingegen ist die Währung Singapurs, einer globalen Finanz- und Handelsdrehscheibe mit einer hochentwickelten Wirtschaft, die in den Bereichen Technologie, Finanzen und Logistik führend ist. Bei der Betrachtung dieses Währungspaars ist es entscheidend, die verschiedenen Faktoren und Einflüsse zu berücksichtigen, die auf beide Währungen einwirken.

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EUR/CHF wird am 4. Dezember 2025 um 11:28 Uhr UTC bei etwa 0,93384 gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 0,93277–0,93430 auf der Capital.com-Plattform.
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null
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Das Euro–Polnischer Zloty (EUR/PLN) Währungspaar basiert auf einer breiten Mischung aus Wirtschaftsdaten, politischen Erwartungen und sich wandelnden Marktbedingungen, was es zu einem weithin beobachteten Paar am Markt macht.
16:20, 2 Dezember 2025

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Feedback unserer Kunden, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-04-09
r******

Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-03-13
S***** T*

Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.

2025-07-02
s****************

Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .

2025-05-30
b***********

Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!

2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-05-19
N****** W*****

Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-06-05
K****

Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!

2025-04-08
I******

ist echt gut, kann ich nur weiter empfehlen.

2025-07-02
L*** B******

Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.

2025-06-04
T***

Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

2025-04-25
B****** P*************

wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.

2025-01-17
C********* S******

Nach meiner gestrigen Bewertung hat es heute geklappt, die 50'000.--$ wurden heute meinem Kto. gutgeschrieben.

2025-02-24
f**********************

beste trading platform für anfänger und für erfahrene Traders

2025-07-17
R*** B****

Funktioniert alles wie es soll und für mich als Einsteiger, ist der Demo-Modus wirklich sehr lehrreich!

2025-06-05
T***********

Relativ viel Kosten bei Kryptowährungen und leider gibt es viele potenzielle Newcomer nicht(LUCY, QBTS, IONQ, BNAI, NESTE, ...). Aber sonst ein sehr guter Broker

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