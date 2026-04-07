Trading-Strategie mit dem Hull Moving Average

Trader können verschiedene Möglichkeiten finden, den Indikator zu nutzen. Einige der beliebten Strategien für den Hull Moving Average beinhalten die Überkreuzung und den Breakout.

Überkreuzungsstrategie mit dem Hull Moving Average

Die HMA-Überkreuzungsstrategie beinhaltet die Verwendung von zwei verschiedenen HMA-Zeitrahmen, einer kürzeren und einer längeren Periode, um Trading-Signale zu generieren, sobald sich diese gegenseitig überkreuzen.

Bei dieser Strategie würden Trader zwei Hull Moving Average-Indikatoren auf ihrem Kurschart anwenden, wobei einer eine kürzere Periode (z. B. 10 Perioden) und der andere eine längere Periode (z. B. 50 Perioden) darstellt. Der HMA mit der kürzeren Periode reagiert schneller auf Kursänderungen, wohingegen der HMA mit der längeren Periode eine glattere Darstellung des Gesamttrends darstellt.

Das primäre Konzept hinter der HMA-Überkreuzungsstrategie besteht darin, potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu ermitteln, basierend auf der Interaktion zwischen den beiden HMA-Linien. Wenn der HMA der kürzeren Periode den HMA der längeren Periode überkreuzt, signalisiert dies einen potenziellen bullischen Trend. Umgekehrt deutet eine Überkreuzung des HMA der kürzeren Periode unter den HMA der längeren Periode auf einen möglichen bärischen Trend hin.

Zur Verbesserung der Genauigkeit der HMA-Überkreuzungsstrategie können Trader die Anwendung zusätzlicher Regeln oder Filter in Betracht ziehen. Sie können sich zum Beispiel dazu entscheiden, nur dann in einen Trade einzusteigen, wenn die Überkreuzung in Verbindung mit einem deutlichen Anstieg des Handelsvolumens auftritt, was als weitere Bestätigung für die Stärke eines Trends dienen kann. Die Einbeziehung weiterer technischer Analysetools wie den RSI oder MACD kann dazu beitragen, die Gültigkeit von Überkreuzungssignalen zusätzlich zu bestätigen.

Breakout-Strategie mit dem Hull Moving Average

Die Breakout-Trading-Strategie mit dem HMA fokussiert sich auf das Erkennen und Traden von Breakouts aus etablierten Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus, welche den Beginn eines starken Trends signalisieren könnten.

Der erste Schritt in der Umsetzung dieser HMA-Strategie besteht darin, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Kurschart zu ermitteln. Diese Niveaus entstehen gewöhnlich, wenn der Kurs einen Hoch- oder Tiefpunkt mehrfach erreicht, was eine horizontale Barriere erzeugt. Der Hull Moving Average-Indikator kann auf dem Chart angewandt werden, um die allgemeine Trendrichtung zu bestimmen und die Stärke des Breakouts festzustellen.

Sobald die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bestimmt wurden, können Trader die Interaktion des Kurses mit diesen Niveaus im Zusammenhang mit dem HMA beobachten. Ein Breakout findet statt, wenn sich der Kurs über das etablierte Unterstützungs- oder Widerstandsniveau hinaus bewegt, verbunden mit einer entsprechenden HMA-Bestätigung.

Wenn der Kurs zum Beispiel über ein Widerstandsniveau ausbricht und sich der HMA ebenfalls über das Widerstandsniveau hinausbewegt, könnte dies einen bullischen Breakout signalisieren. Umgekehrt kann ein Ausbruch unter ein Unterstützungsniveau, bei dem der HMA entsprechend folgt, auf einen potenziellen bärischen Breakout hindeuten.

Um die Zuverlässigkeit der Breakout-Trading-Strategie des HMA zu verbessern, können Trader zusätzliche Indikatoren wie Bollinger Bänder® oder die Average True Range (ATR) nutzen.