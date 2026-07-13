StartseiteHilfe-CenterVerbesserter Versicherungsschutz

Verbesserter Schutz für Ihre Gelder

Erfahren Sie, wie wir Ihre Gelder durch globale Regulierung, Trennung von Geldern, Versicherung und marktführende Sicherheitslösungen schützen.

Jetzt handeln

Wie wir Ihr Geld schützen

Verbesserter Versicherungsschutz bis zu 1.000.000 $

Wir haben ohne zusätzliche Kosten für Sie eine Versicherung abgeschlossen, die Ihre Gelder schützt. Das bedeutet, dass Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz für Verluste von mehr als 20.000 $ bis zu 1.000.000 $ abgesichert sind.

Zertifikat ansehen

Traden Sie mit einem global regulierten Broker

Wir sind weltweit in fünf Finanzgerichtsbarkeiten reguliert, darunter auch von der Securities Commission of The Bahamas (SCB) vor Ort. Im Einklang mit den vor Ort geltenden Gesetzen und Schutzmaßnahmen sorgen wir für die Einhaltung der Vorschriften bei jedem einzelnen Schritt Ihres Trading-Erlebnisses.

Sehen Sie, wo wir tätig sind

Eine sichere Handelsplattform, auf die Sie sich verlassen können

Unser umfassendes Sicherheitsprogramm besteht aus marktführenden Sicherheitslösungen, damit unsere Infrastruktur zu jeder Zeit sicher bleibt.

Mehr über unsere Plattformsicherheit erfahren

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich diese Versicherung bei Bedarf beanspruchen?

In dem unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz würden Sie von uns umfassende Anleitungen zur Inanspruchnahme erhalten, mit denen wir Sie durch jeden Schritt des Prozesses führen. Ihr Anspruch würde im Einklang mit den Versicherungsbedingungen abgewickelt werden, und unser Support-Team würde Ihnen bei allen auftretenden Fragen zur Seite stehen.

Was ist unter der Trennung von Kundengeldern zu verstehen?

Die Trennung der Kundengelder bedeutet, dass Ihre Gelder auf separaten Bankkonten verwahrt werden. Diese Konten sind vollständig von den eigenen Geldern von Capital.com getrennt. Dies stellt den Schutz Ihres Geldes sicher und gewährleistet, dass der Broker es nicht für operative Zwecke verwenden kann.

Ist Capital.com ein regulierter Broker?

Ja, Capital.com wird von mehreren Finanzbehörden reguliert, darunter die Securities Commission of The Bahamas (SCB) und andere globale Finanzbehörden. Das bedeutet, dass wir uns an strenge Finanzvorschriften halten, um Ihnen ein sicheres Erlebnis beim Traden zu bieten.

Wie schützt Capital.com meine Gelder?

Ihre Gelder werden auf separaten Konten bei international anerkannten Finanzinstituten sicher verwahrt. Zudem bieten wir Ihnen einen Versicherungsschutz, der im unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz eine Deckung von Verlusten von mehr als 20.000 $ bis zu 1.000.000 $ umfasst. Wir wenden außerdem robuste Sicherheitsmaßnahmen an, um Ihr Konto zu schützen.

Kann Capital.com meine Gelder für den eigenen Geschäftsbetrieb verwenden?

Nein, Capital.com kann Kundengelder nicht für operative oder geschäftliche Aktivitäten verwenden. Als ein regulierter Broker befolgen wir konsequent die Regeln zur Trennung der Kundengelder.

Das sagt die Branche über uns

Unsere nutzerorientierten Produkte, unser engagierter Kundenservice und unsere stetige Innovation wurden immer wieder von der Branche anerkannt. Hier sind einige unserer jüngsten Auszeichnungen.
award
BrokerChooser
Bester CFD-Broker (2026)
award
Good Money Guide
Bestes Handelskonto: Publikumspreis (2025)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Provisionen & Gebühren (2025)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Benutzerfreundlichkeit (2025)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Krypto-Trading (2025)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: TradingView-Broker (2025)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Bildung (2025)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
5-Sterne-Gewinner – App (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
5-Sterne-Gewinner – CFD-Anbieter (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
5-Sterne-Gewinner – Selektive Plattform (2024)
award
Online Money Awards
Insgesamt beste Handelsplattform (2024)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Kommissionen & Gebühren (2024)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Benutzerfreundlichkeit (2024)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Bildung (2024)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Anfänger (2024)
award
Deloitte Technology
#1 am schnellsten wachsende Technologieunternehmen in Zypern und im Nahen Osten (2023)
award
Good Money Guide
Beste Trading-App 2023
award
Online Money Awards
Bester CFD-Anbieter (2023)
award
ForexBrokers.com
Am schnellsten wachsender Broker (2023)
award
Investment Trends
Allgemeine Kundenzufriedenheit (2022)
award
Investment Trends
Preis-Leistungs-Verhältnis (2022)
award
ADVFN
Beste Plattform für Spread-Betting (2022)
award
Financial Times Investors’ Chronicle
Am besten für neue Investoren (2022)

Drei Schritte für den Einstieg

1. Erstellen Sie Ihr Konto (vorbehaltlich der Eignung)2. Zahlen Sie zu Ihren Bedingungen ein3. Traden Sie, wenn Sie bereit sind