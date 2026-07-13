StartseiteHilfe-CenterVerbesserter Versicherungsschutz
Erfahren Sie, wie wir Ihre Gelder durch globale Regulierung, Trennung von Geldern, Versicherung und marktführende Sicherheitslösungen schützen.
Wir haben ohne zusätzliche Kosten für Sie eine Versicherung abgeschlossen, die Ihre Gelder schützt. Das bedeutet, dass Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz für Verluste von mehr als 20.000 $ bis zu 1.000.000 $ abgesichert sind.
Wir sind weltweit in fünf Finanzgerichtsbarkeiten reguliert, darunter auch von der Securities Commission of The Bahamas (SCB) vor Ort. Im Einklang mit den vor Ort geltenden Gesetzen und Schutzmaßnahmen sorgen wir für die Einhaltung der Vorschriften bei jedem einzelnen Schritt Ihres Trading-Erlebnisses.
Unser umfassendes Sicherheitsprogramm besteht aus marktführenden Sicherheitslösungen, damit unsere Infrastruktur zu jeder Zeit sicher bleibt.
In dem unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz würden Sie von uns umfassende Anleitungen zur Inanspruchnahme erhalten, mit denen wir Sie durch jeden Schritt des Prozesses führen. Ihr Anspruch würde im Einklang mit den Versicherungsbedingungen abgewickelt werden, und unser Support-Team würde Ihnen bei allen auftretenden Fragen zur Seite stehen.
Die Trennung der Kundengelder bedeutet, dass Ihre Gelder auf separaten Bankkonten verwahrt werden. Diese Konten sind vollständig von den eigenen Geldern von Capital.com getrennt. Dies stellt den Schutz Ihres Geldes sicher und gewährleistet, dass der Broker es nicht für operative Zwecke verwenden kann.
Ja, Capital.com wird von mehreren Finanzbehörden reguliert, darunter die Securities Commission of The Bahamas (SCB) und andere globale Finanzbehörden. Das bedeutet, dass wir uns an strenge Finanzvorschriften halten, um Ihnen ein sicheres Erlebnis beim Traden zu bieten.
Ihre Gelder werden auf separaten Konten bei international anerkannten Finanzinstituten sicher verwahrt. Zudem bieten wir Ihnen einen Versicherungsschutz, der im unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz eine Deckung von Verlusten von mehr als 20.000 $ bis zu 1.000.000 $ umfasst. Wir wenden außerdem robuste Sicherheitsmaßnahmen an, um Ihr Konto zu schützen.
Nein, Capital.com kann Kundengelder nicht für operative oder geschäftliche Aktivitäten verwenden. Als ein regulierter Broker befolgen wir konsequent die Regeln zur Trennung der Kundengelder.