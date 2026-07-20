Viktor Prokopenya

Capital.com hat die Mission, jedem Anleger einen ansprechenden und dynamischen Service bereitzustellen und gleichzeitig auf praktische und greifbare Weise die finanzielle Bildung zu fördern.

Zu lange wurde das Trading von großen, traditionellen Institutionen und City-Tradern dominiert. Dadurch wurde die Freiheit der Menschen eingeschränkt, fundierte Entscheidungen über ihre eigene finanzielle Zukunft zu treffen und das reichhaltige Bildungspotenzial von digitalen Handelsplattformen beeinträchtigt.

Capital.com setzt sich für die Demokratisierung des Zugangs zu den Finanzmärkten ein. Zu diesem Zweck basiert unsere Handelsplattform auf drei Grundpfeilern – Bildung, eine faire und transparente Preisgestaltung sowie hochmoderne Technologie und Innovation.

Bildung

Jeder kann traden, wenn die richtigen Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden, und Capital.com engagiert sich für die Bildung, um das finanzielle Wissen unserer Kunden und darüber hinaus zu verbessern.

Unsere kostenlose Trading-App Investmate sowie Webinare und Tutorials auf unserem YouTube-Kanal Capital.com TV erlauben es Anlegern, selbstbewusst und verantwortungsvoll zu traden.

Faire und transparente Preisgestaltung

Um unser Ziel zu erreichen, den Zugang zum Trading und Investieren zu erleichtern, muss es auch bezahlbar sein.

Capital.com legt großen Wert auf Transparenz, ohne versteckte Gebühren und mit einer klaren Preisgestaltung, mit Null-Provision und wettbewerbsfähigen Spreads.

Hochmoderne Technologie und Innovation

In einer Ära der rasanten technologischen Veränderungen ist Capital.com immer auf der Suche nach neuen Wegen, um unsere Plattform, die Anlegererfahrung und die Dienstleistungen zu verbessern.

Wir verfolgen das Ziel, Ihr vertrauenswürdiger Investitionspartner zu sein und stellen die soziale, ökologische und unternehmerische Verantwortung stets in den Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir haben uns noch nie auf unseren Lorbeeren ausgeruht – und werden es auch nie tun.

Bildung öffnete mir die Tür zur Welt der Finanzen. Ich hoffe, dass Capital.com für viele andere Menschen der Schlüssel ist, der dies ermöglicht.

Ich bin begeistert von dem, was wir bereits erreichen konnten, aber noch begeisterter von dem, was unsere Zukunft bringt.

Mit besten Wünschen

Viktor Prokopenya