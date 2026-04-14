Handeln Grupo Televisa, S.A.B. - TV CFD

Über Grupo Televisa SAB (ADR)

Grupo Televisa, S.A.B. ist ein Medienunternehmen, Kabelnetzbetreiber in Mexiko und Betreiber eines Direct-to-Home (DTH) Pay-TV-Satellitensystems in Mexiko.

Das Unternehmen verfügt über vier Segmente: Inhalt, Sky, Kabel und Sonstige Geschäfte.

Das Segment Inhalt umfasst Werbung, Netzwerk-Abonnement sowie Lizenzierung und Syndizierung.

Das Sky-Segment umfasst DTH-Broadcast Pay-TV-Satellitendienste in Mexiko, Zentralamerika und der Dominikanischen Republik.

Zum Kabel-Segment gehört der Betrieb eines Kabels-Multisystems im Großraum Mexiko-Stadt; der Betrieb von Telekommunikation und der Betrieb eines Kabel-Multisystems.

Das Segment Sonstige Geschäfte umfasst seine inländischen Aktivitäten in Sport- und Showbusiness-Promotion, Fußball, Spielfilmproduktion und -vertrieb, Spiele, Radio, Verlag und Vertrieb.

Das Unternehmen vertreibt die Inhalte, die es produziert, durch verschiedene Sendekanäle in Mexiko und in ca. 50 anderen Ländern.

Der aktuelle realtimekurs der Grupo Televisa, S.A.B. Aktie beträgt 2.88 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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