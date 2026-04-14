Handeln Morgan Stanley - MS CFD

Über Morgan Stanley

MORGAN STANLEY ist eine Finanz-Holdinggesellschaft. Die Firma ist ein weltweit tätiger Finanzdienstleister, der durch seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen berät und Regierungen, Institutionen und Einzelpersonen Kapital gewährt.

Die Segmente enthalten Institutional Securities, Wealth Management und Investment Management. Durch seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen bietet das Unternehmen eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für eine Gruppe von Klienten und Kunden, darunter Unternehmen, Regierungen, finanzielle Institutionen und Privatpersonen.

Der Geschäftsbereich Institutional Securities bietet Investment-Banking, Vertrieb und Handel und andere Dienstleistungen. Sein Geschäftsfeld Wealth Management bietet eine Reihe von finanziellen Dienstleistungen und Lösungen für einzelne Investoren und Institutionen, die Vermittlungs-, Banking- und Altersvorsorgeplan-Dienstleistungen umfassen.

Sein Geschäftsfeld Investment Management bietet eine Reihe von Anlagestrategien und -Produkten.

Der aktuelle realtimekurs der Morgan Stanley Aktie beträgt 184.02 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Ayro, Inc., Windtree Therapeutics, Inc., Global X Health & Wellness Thematic ETF, Paychex, Inc., Tritax Big Box REIT PLC und Bank of New York Mellon. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.