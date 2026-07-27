أبرز الطروحات العامة الأولية المرتقبة في المملكة المتحدة

يشهد سوق الطروحات العامة الأولية في المملكة المتحدة زخمًا متجددًا خلال عام 2025، حيث تتصدر العديد من الأسماء التجارية المعروفة عناوين الأخبار بخطط للإدراج في بورصة لندن أو أسواق دولية أخرى. فيما يلي بعض أبرز الطروحات العامة الأولية التي تستحق المتابعة: (جميع المعلومات محدّثة حتى تاريخ 2 أبريل 2025 وقابلة للتغيير بناءً على التطورات التنظيمية أو السوقية).

الشركة المجال التقييم التقديري (العام) الموعد المتوقع للطرح Revolut خدمات مصرفية رقمية 60 مليار دولار (2025) 2025 Shein تجارة إلكترونية 30–66 مليار دولار (2024-2025) 2025 Monzo خدمات مصرفية رقمية 5.9 مليار دولار (2024) 2025 Waterstones مكتبات بيع الكتب غير متاح لم يحدد بعد BrewDog سلع استهلاكية 2 مليار دولار (2018) لم يحدد بعد

Revolut

Revolut تطورت لتصبح واحدة من أكبر البنوك الرقمية في أوروبا، وقُدرت قيمتها بحوالي 60 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من فبراير 2025. وتشير التقارير إلى أن إدراجها في بورصة لندن قيد الإعداد، ولكنه يظل رهنًا بالحصول على موافقة الترخيص المصرفي الكامل في المملكة المتحدة.

Shein

Shein قدمت ملفًا سريًا للاكتتاب العام الأولي، وعلى الرغم من أن مقرها الرئيسي يقع في سنغافورة، تشير التقارير إلى أنها تخطط للإدراج في بورصة لندن خلال عام 2025. قُدرت قيمة عملاق أزياء التجارة الإلكترونية هذا بحوالي 50 مليار دولار في فبراير 2025، وقد استقطب إدراجها العام المحتمل اهتمامًا عالميًا واسعًا من قبل محللي أسواق التجزئة والتكنولوجيا على حد سواء.

تعرف على المزيد حول اكتتاب Shein المحتمل من دليلنا لتداول الطرح العام الأولي لـShein.

Monzo

Monzo تهدف لأن تكون جاهزة تمامًا لعملية الاكتتاب العام الأولي بحلول نهاية عام 2025، مع قرار لم يُحسم بعد بشأن ما إذا كان الإدراج سيتم في المملكة المتحدة أم في الولايات المتحدة. ووفقًا للتقارير، بلغت قيمة هذا البنك الرقمي البريطاني الحديث (neobank) حوالي 5.9 مليار دولار في أكتوبر 2024، وهو يواصل العمل على توسيع نطاق عملياته وتحسين مستويات ربحيته قبيل أي إعلان رسمي عن خطط الإدراج.

Waterstones

Waterstones الشهيرة تدرس، وفقًا للتقارير، إمكانية تنفيذ طرح عام أولي محتمل في لندن أو نيويورك، بالتزامن مع خططها التوسعية في أسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وبينما لم يتم تأكيد أي جدول زمني، فإن أي قرار بهذا الشأن سيعتمد بشكل كبير على الاستراتيجية التي سيتبناها مالك أسهم الشركة الخاصة، شركة إليوت مانجمنت (Elliott Management).

BrewDog

تم تأجيل خطط الطرح العام الأولي لشركة BrewDog بعد أن كانت تخطط سابقًا للإدراج في بورصة لندن. كان آخر تقييم معروف لها يقارب 1.8 مليار جنيه إسترليني (حوالي 2 مليار دولار أمريكي) في عام 2018. وعلى الرغم من عدم تأكيد موعد جديد، تواصل الشركة إبداء اهتمامها بتنفيذ طرح عام مستقبلي.

تعرف على المزيد حول اكتتاب BrewDog المحتمل من دليلنا لتداول الطرح العام الأولي BrewDog.