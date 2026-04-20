21 إطارًا زمنيًا، وأكثر من 38 مؤشرًا فنيًا مدمجًا، و44 أداة تحليل رسومية
بنية متعددة الخيوط بمعمارية 64 بت، لتحقيق أقصى درجات الاستقرار وسرعة التنفيذ
دعم كامل للتداول الخوارزمي عبر المستشارين الخبراء (EAs) وبيئة تطوير MQL5
بناء وتخصيص مؤشراتك الخاصة، والبرامج النصية (الاسكربتات)، وروبوتات التداول
ستة أنواع من أوامر التداول، بما في ذلك أوامر وقف الشراء المحددة وأوامر وقف البيع المحددة
تنفيذ الصفقات عبر أربعة أوضاع مختلفة – السعر الفوري، وسعر السوق، وسعر الطلب، وسعر البورصة – لتناسب أسلوب تداولك
إن إعداد حسابك للتداول عبر منصة ميتاتريدر 5 مع Capital.com لا يستغرق سوى بضع دقائق.
|
الميزة
|
MT5
|
MT4
|
الأطر الزمنية
|
21
|
9
|
المؤشرات التقنية
|
80+
|
30
|
التقويم الاقتصادي
|
✔️
|
❌
|
مختبر الاستراتيجيات
|
متعدد الخيوط
|
أحادي الخيط
|
التحوط
|
✔️
|
✔️
|
فئات الأصول
|
أكثر تنوعًا (تشمل الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة)
|
الفوركس وعقود الفروقات
إن منصة ميتاتريدر 5 (MT5) هي منصة تداول متعددة الأصول تشتهر بأدواتها المتقدمة للرسم البياني، وسرعتها الفائقة في التنفيذ، ودعمها الكامل للتداول الخوارزمي (الآلي). ويستخدمها المتداولون حول العالم الذين يبحثون عن قدر أكبر من التحكم والتخصيص في استراتيجياتهم.
ابدأ بتنزيل منصة MT5 على جهازك (ماك، أو ويندوز، أو الجوّال، أو الويب). سجل الدخول باستخدام بيانات اعتماد حسابك في Capital.com، ثم استكشف أدوات المنصة – قم بإعداد المخططات البيانية، وأضف المؤشرات، ونفذ صفقاتك مباشرة من الواجهة.
بمجرد تسجيل الدخول، اختر السوق الذي ترغب في تداوله، وحدد نوع الأمر (أمر سوق أو أمر معلق)، واضبط حجم صفقتك، ثم انقر على "شراء" أو "بيع". تدعم منصة MT5 ستة أنواع من الأوامر المعلقة، وتتيح وضع مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، وتوفر خاصية "التداول بنقرة واحدة" لتنفيذ أسرع.