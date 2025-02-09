المبادئ الجوهرية لتداول الأسهم هل تتطلع لتكوين رؤية ثاقبة حول أسواق الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة؟ نضع بين يديك دليلًا مكثفًا يضيء لك دروب البيع والشراء في عالم هذه الأدوات المالية البارزة.

ما هو تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة؟

يرتكز تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة على عمليات البيع والشراء لأسهم شركات بعينها أو سلال استثمارية متنوعة الأصول (مثل صناديق الاستثمار المتداولة)، أملًا في اقتناص الفرص الربحية التي تفرزها التقلبات السعرية.

ويمكنك ممارسة هذا التداول إما بشكل مباشر عبر أروقة البورصات، أو خارج المقصورة (OTC) عبر تداول المشتقات المالية مثل عقود الفروقات التي تستمد قيمتها من حركة الأسعار الأساسية.

وغالبًا ما يوجه المتداولون بوصلتهم نحو اقتناص الفرص من التحركات السوقية قصيرة الأجل؛ إذ يعمدون إلى شراء الأسهم أو الصناديق التي يتوقعون صعودها، والاحتفاظ بها لفترة وجيزة، ثم تسييلها بمجرد انتعاش السوق. ويفترق هذا النهج جذريًا عن الاستثمار التقليدي الذي يميل عادةً إلى شراء الأصول والاحتفاظ بها لآجال طويلة. وكما هو الحال مع كافة المنتجات الاستثمارية والتداولية، تظل احتمالية الخسارة قائمة جنبًا إلى جنب مع فرص تحقيق الأرباح.

لماذا يفضل المستثمرون تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة؟

تتربع الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة على عرش الأسواق الأكثر تفضيلًا بين المتداولين. ففي حين تتيح لك الأسهم الانكشاف المباشر على الأداء المالي لشركة بعينها، توفر لك صناديق الاستثمار المتداولة ميزة تتبع محفظة أوسع وأشمل من الأصول — تمتد من القطاعات والمؤشرات لتشمل السلع والسندات — وكل ذلك ضمن منتج استثماري واحد.

ويمنحك تداول هذه الأصول عبر عقود الفروقات مرونة فائقة لفتح صفقات البيع على المكشوف أو الشراء على حد سواء، دون أن تتكبد عناء الامتلاك الفعلي للأصل الأساسي.

علاوةً على ذلك، يمكنك توظيف الرافعة المالية لمضاعفة حجم تعرضك للسوق. ورغم أن هذا الخيار قد يعظم من أرباحك بشكل كبير، إلا أنه يضاعف حجم خسائرك المحتملة بالقدر ذاته، نظرًا لأن كلًا من الربح والخسارة سيحتسبان بناءً على القيمة الإجمالية للصفقة.

لماذا Capital.com هي خيارك الأمثل لتداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة؟

نضع بين يديك فرصة تداول عقود الفروقات على ما يربو عن 4,250 سهمًا وصندوقًا استثماريًا متداولًا حول العالم، مما يتيح لك الاستفادة من تحركاتها السعرية دون الحاجة لشرائها وامتلاكها بشكل قاطع.

نتميز أيضًا بتقديم جلسات التداول الممتدة خارج أوقات العمل الرسمية للأسواق على أبرز الأسهم الأمريكية، لتتمكن من ركوب أمواج التقلبات السعرية التي تعقب إعلانات الأرباح الفصلية، والتي غالبًا ما تصدر بعد إغلاق الأسواق الرسمية.

اكتشف نقاط الدخول والخروج المثلى مستعينًا بأدواتنا الذكية وسهلة الاستخدام للرسوم البيانية، واضبط تنبيهات الأسعار لتكون أول من يعلم بالتحركات السوقية المفصلية. وحصّن صفقاتك المالية ضد الانعكاسات السعرية المباغتة عبر باقتنا المتكاملة من أدوات إدارة المخاطر، وفي مقدمتها أوامر وقف الخسارة المتحركة، التي تضمن لك حماية الأرباح المحققة مع تحجيم الخسائر في آن واحد.*

*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة بشكل كامل. وتخضع أوامر وقف الخسارة المضمونة لرسوم إضافية عند تفعيلها.