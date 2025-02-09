تداول العملات الأجنبية (الفوركس) وعقودها الآجلة

بادر بتداول عقود الفروقات على أبرز أزواج العملات الأجنبية (الفوركس) في الأسواق الفورية والآجلة، بما يشمل اليورو/دولار أمريكي (EUR/USD)، والجنيه الإسترليني/دولار أمريكي (GBP/USD)، والدولار الأمريكي/ين ياباني (USD/JPY)، واختبر تجربة تداول استثنائية عبر منصاتنا المتطورة والمدمجة بسلاسة مع TradingView وMT4.

EUR/USDEuro / US Dollar
USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen
AUD/USDAustralian Dollar / US Dollar
GBP/USDBritish Pound / US Dollar
USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc
GBP/JPYBritish Pound / Japanese Yen
USD/MXNUS Dollar / Mexican Peso
EUR/JPYEuro / Japanese Yen
USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar
AUD/JPYAustralian Dollar / Japanese Yen
الأسعار الموضحة للأسهم هي أرقام استرشادية، وقد تختلف عن الأسعار اللحظية في السوق.

أتقن أساسيات تداول الفوركس من خلال أدلتنا الموجزة. استكشف أزواج العملات الرئيسية، أقوى العملات في العالم، ونصائح لتحسين تداولك.

احصل على نصائح عملية لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك وإدارة المخاطر بفعالية.
افهم كيفية عمل التداول الفوري في سوق الفوركس وما الذي يميّزه عن أنواع التداول الأخرى.
تعرّف على أقوى العملات عالميًا والأسباب التي تجعلها كذلك.
تداول على أكثر من 5,500 سوق على منصة وتطبيق واضحين وبسيطين - مُصممّين لعرض كل ما تحتاج إلى رؤيته، ولا شيء أكثر.
فتح حساب معنا سريع وبسيط - يُمكنك فتح حسابك اليوم، وبدء التداول في دقائق.

خدمة عملاء استثنائية

احصل على الدعم الذي تستحقه. استمتع بخدمة استثنائية من فريقنا المتخصص، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو خدمة الدردشة المباشرة. خدمة العملاء مُتاحة باللغة العربية خلال ساعات العمل، وباللغة الإنجليزية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وسيط تداول عالمي وموثوق

انضم إلى مجتمع يضمّ أكثر من 840 ألف متداول من جميع أنحاء العالم. عملاؤنا يثقون بنا بشدة، حيث تجاوز حجم تداولاتهم على منصتنا أكثر من 1 تريليون دولار.
أسواقك التي ترغب بها، الرافعة المالية التي تناسبك

تداول عقود الفروقات على الذهب والبيتكوين والنفط والغاز والمزيد برافعة مالية تُناسبك.
رسوم شفّافة وتنافسية

عمولة صفرية، إلى الأبد. رسوم شفافة لفروقات الأسعار (السبريد)، ورسوم التبييت، وأوامر وقف الخسارة المضمونة.
تعرّف على آراء عملائنا من مختلف المستويات، من المبتدئين إلى الخبراء.
2025-06-30
K***** A*******

سهولة السحب والإيداع متابعة ممتازة من قبل موظفين خدمة العملاء خلال الأربعة والعشرون ساعة

2025-06-21
k*** H*****

من افضل البرامج اللتي رأيتها ، تعامل جيد ، منصة موثوقة ، فريق عمل اكثر من رائع

2025-06-13
ي **ن ***ل***

اشكركم ع اجتهداتكم والله برنامج سهل في كل شيء وبالأخص في يحب الارباح اشكركم من أعماق قلبي ❤️❤️❤️

2025-06-13
h*******_a****_l***

سريع في تنفيذ الاوامر مع الوسيط

2025-05-24
A****

اولا لان الايداع و السحب سلس جدأ و الاهم يمكن ان تربط المنصة مع منصة tradingView .

2025-05-15
T**** M*******

كانت المتابعه من طرفكم اخ زويا اكثر من رائعه اشكرك على عملك الدرؤب على حل المشاكل الكبيره والصغيره واتمنى لك التوفيق والنجاح

2025-05-06
س ***س *****س***

مصداقية بالتعامل للامانه وأفضل عرض للشاشه والتطبيق بوضوح

2025-04-20
J****M*

سهوله التطبيق والسحب والايداع والمصداقيه

2025-04-28
M***** A*****

من افضل التطبيقات الي مرت عليا جميل جدا سهل للمبتدئين والمعلمين تستطيع ايداع وسحب أموال بدون الرجوع الى اي تطبيقات اخرى تطبيق متكامل وتحت إشراف خدمة عملاء رائعه متفاهمه مع المستخدمين

2025-04-01
A**** S**** A***

نشكر جهودكم الجبارة لجعل المواطنين تزداد ثقتهم في منصتكم الرائعة

2025-03-25
S*******

افضل منصة تداول على الإطلاق سهولة التداول في المنصه وخدمة عملاء تتجاوب معك بسرعة وامان شكراً لكم جميعا فريق منصة كابيتل

2025-03-08
ل *لر***ي***

كابيتال كوم عنوان الفخامه وجوهر الأناقه سعيد بالانضمام لموسوعتكم الماليه . دمتم بود

2025-02-17
m******* h****

تطبيق جيد جدا وسهل الاستخدام انصح المبتدئين بتجربته.

2025-02-09
n**********

صراحة برنامج رائع اشكر القائمين علية ومزيدا من التقدم

نستعرض هنا التقييمات المميزة ذات 4 و5 نجوم. حرصًا على خصوصية عملائنا، تم إخفاء التفاصيل الشخصية للمستخدمين عن عمد تماشيًا مع متطلبات لائحة حماية البيانات العامة (GDPR)

ما هو الجوهر الحقيقي لتداول الفوركس وعقوده الآجلة؟

يمثل مصطلح الفوركس اختصارًا باللغة الإنجليزية لسوق تداول العملات الأجنبية. ويرتكز هذا التداول في صميمه على عمليات بيع وشراء العملات الدولية، أملًا في تحقيق أرباح مجزية من التذبذبات المستمرة في أسعار الصرف.

ولنضرب مثالًا بزوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD). إذا فتحت صفقة شراء على هذا الزوج، فإن ذلك يعني فعليًا أنك تضارب على صعود قيمة اليورو مقابل تراجع الدولار. ونظرًا لأن تسعير أغلب أزواج العملات يمتد إلى الخانة العشرية الرابعة، فإن أي تحرك طفيف بنقطة واحدة (Pip) ينعكس مباشرة على تلك الخانة.

ونضع بين يديك في Capital.com فرصة التداول على كل من العقود الفورية والعقود الآجلة للفوركس عبر آلية عقود الفروقات. يمنحك هذا النطاق الواسع مرونة فائقة للمضاربة على التحركات المستقبلية لأسعار الصرف، وهي أداة استراتيجية يعتمد عليها المتداولون غالبًا للتحوط ضد مخاطر تقلبات العملة، أو لاقتناص الفرص الاستثمارية بناءً على التوقعات الاقتصادية الكلية.

لماذا يتصدر الفوركس قائمة الأسواق المفضلة للمتداولين؟

يتربع سوق الفوركس على عرش الأسواق المالية العالمية من حيث حجم التداول العالمي اليومي. فهو سوق نابض بالحياة، يفتح أبوابه على مدار 24 ساعة لخمسة أيام في الأسبوع، ويتميز بسيولة نقدية هائلة تضمن لك مرونة مطلقة في الدخول والخروج من الصفقات متى شئت. وتلعب هذه السيولة العالية دورًا حاسمًا في تضييق فروق الأسعار (سبريد) لتصبح أكثر تنافسية مقارنة بفئات الأصول الأقل سيولة.

ورغم أن تحركات سوق العملات قد تبدو طفيفة للوهلة الأولى — إذ يقل متوسط تحركاتها اليومية عن 1% في ظروف السوق الطبيعية — إلا أن آلية التسعير الممتدة للخانة العشرية الرابعة تخلق بيئة تداول خصبة ومتخمة بالفرص. علاوة على ذلك، تتيح لك الرافعة المالية التي نوفرها مضاعفة حجم تعرضك الاستثماري ليصل إلى (30:1). وهذا يعني أن التحركات السعرية الهامشية في السوق الأساسي قد تترجم إلى أرباح ضخمة أو خسائر فادحة، مما يضفي طابعًا من المخاطرة العالية على التداول بالرافعة المالية.

ومن جهة أخرى، تفتح عقود الفوركس الآجلة آفاقًا رحبة لبناء صفقات طويلة الأجل أو اقتناص فرص التحوط؛ حيث تنصب مضارباتك فيها على توقعات أسعار الصرف المستقبلية بدلًا من الأسعار الفورية الحالية.

لماذا Capital.com هي بوابتك المثلى لتداول الفوركس؟

نوفر لك منصة رائدة لتداول عقود الفروقات على أسواق الفوركس الفورية والآجلة، لنوفر لك انكشافًا واسعًا على التذبذبات السعرية لأزواج العملات دون تكبد عناء شرائها أو صرفها فعليًا. انطلق في رحلتك الاستثمارية وتداول على أكثر من 120 زوجًا من العملات، متمتعًا بمرونة فتح صفقات البيع على المكشوف والشراء على حد سواء.

اكتشف نقاط الدخول والخروج المثلى مستعينًا بأدواتنا الذكية وسهلة الاستخدام للرسوم البيانية، واضبط تنبيهات الأسعار لتكون أول من يعلم بالتحركات السوقية المفصلية. حصن صفقاتك ضد التراجعات المفاجئة عبر توظيف باقتنا المتطورة لإدارة المخاطر، والتي تشمل أوامر وقف الخسارة المتحركة المصممة لتأمين أرباحك المحققة وتحجيم خسائرك في آنٍ واحد.*

تعمق أكثر في آليات تداول الفوركس واستكشف استراتيجياته المتنوعة.

اكتشف المزيد حول أزواج العملات الرئيسية المتاحة لدينا للارتقاء باستراتيجيتك التداولية.

ابقَ على اطلاع دائم بأحدث الأخبار، والرؤى التحليلية، وقراءات المشهد في أسواق الفوركس.

*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة بشكل كامل. وتخضع أوامر وقف الخسارة المضمونة لرسوم إضافية عند تفعيلها.

