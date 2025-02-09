ما هو الجوهر الحقيقي لتداول الفوركس وعقوده الآجلة؟

يمثل مصطلح الفوركس اختصارًا باللغة الإنجليزية لسوق تداول العملات الأجنبية. ويرتكز هذا التداول في صميمه على عمليات بيع وشراء العملات الدولية، أملًا في تحقيق أرباح مجزية من التذبذبات المستمرة في أسعار الصرف.

ولنضرب مثالًا بزوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD). إذا فتحت صفقة شراء على هذا الزوج، فإن ذلك يعني فعليًا أنك تضارب على صعود قيمة اليورو مقابل تراجع الدولار. ونظرًا لأن تسعير أغلب أزواج العملات يمتد إلى الخانة العشرية الرابعة، فإن أي تحرك طفيف بنقطة واحدة (Pip) ينعكس مباشرة على تلك الخانة.

ونضع بين يديك فرصة التداول على كل من العقود الفورية والعقود الآجلة للفوركس عبر آلية عقود الفروقات. يمنحك هذا النطاق الواسع مرونة فائقة للمضاربة على التحركات المستقبلية لأسعار الصرف، وهي أداة استراتيجية يعتمد عليها المتداولون غالبًا للتحوط ضد مخاطر تقلبات العملة، أو لاقتناص الفرص الاستثمارية بناءً على التوقعات الاقتصادية الكلية.

لماذا يتصدر الفوركس قائمة الأسواق المفضلة للمتداولين؟

يتربع سوق الفوركس على عرش الأسواق المالية العالمية من حيث حجم التداول العالمي اليومي. فهو سوق نابض بالحياة، يفتح أبوابه على مدار 24 ساعة لخمسة أيام في الأسبوع، ويتميز بسيولة نقدية هائلة تضمن لك مرونة مطلقة في الدخول والخروج من الصفقات متى شئت. وتلعب هذه السيولة العالية دورًا حاسمًا في تضييق فروق الأسعار (سبريد) لتصبح أكثر تنافسية مقارنة بفئات الأصول الأقل سيولة.

ورغم أن تحركات سوق العملات قد تبدو طفيفة للوهلة الأولى — إذ يقل متوسط تحركاتها اليومية عن 1% في ظروف السوق الطبيعية — إلا أن آلية التسعير الممتدة للخانة العشرية الرابعة تخلق بيئة تداول خصبة ومتخمة بالفرص. علاوة على ذلك، تتيح لك الرافعة المالية التي نوفرها مضاعفة حجم تعرضك الاستثماري ليصل إلى (30:1). وهذا يعني أن التحركات السعرية الهامشية في السوق الأساسي قد تترجم إلى أرباح ضخمة أو خسائر فادحة، مما يضفي طابعًا من المخاطرة العالية على التداول بالرافعة المالية.

ومن جهة أخرى، تفتح عقود الفوركس الآجلة آفاقًا رحبة لبناء صفقات طويلة الأجل أو اقتناص فرص التحوط؛ حيث تنصب مضارباتك فيها على توقعات أسعار الصرف المستقبلية بدلًا من الأسعار الفورية الحالية.

لماذا يُعدّ تداول الفوركس عبر عقود الفروقات خيارًا مفضلًا؟

تتيح منصات تداول عقود الفروقات على أسواق الفوركس الفورية والآجلة انكشافًا واسعًا على التذبذبات السعرية لأزواج العملات دون تكبد عناء شرائها أو صرفها فعليًا. يمكن التداول على أكثر من 120 زوجًا من العملات، مع مرونة فتح صفقات البيع على المكشوف والشراء على حد سواء.

اكتشف نقاط الدخول والخروج المثلى مستعينًا بأدوات الرسوم البيانية، واضبط تنبيهات الأسعار لتكون أول من يعلم بالتحركات السوقية المفصلية. يمكن توظيف أوامر وقف الخسارة المتحركة لتأمين الأرباح المحققة وتحجيم الخسائر في آنٍ واحد.*

تعمق أكثر في آليات تداول الفوركس واستكشف استراتيجياته المتنوعة.

اكتشف المزيد حول أزواج العملات الرئيسية المتاحة لدينا للارتقاء باستراتيجيتك التداولية.

ابقَ على اطلاع دائم بأحدث الأخبار، والرؤى التحليلية، وقراءات المشهد في أسواق الفوركس.

*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة بشكل كامل. وتخضع أوامر وقف الخسارة المضمونة لرسوم إضافية عند تفعيلها.