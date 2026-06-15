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ما هو الفوركس وما هو تداول الفوركس؟

الفوركس هو اختصار متعارف عليه لتداول العملات الأجنبية (Foreign Exchange). ويُشير بشكل عام إلى السوق العالمية التي يجري فيها تبادل العملات.

أما تداول الفوركس - والذي يُعرف أيضًا بتداول العملات - فيتضمن شراء وبيع العملات الدولية مقابل بعضها البعض وفقًا لسعر الصرف الرائج، بهدف جني الأرباح من التغيرات في سعر الصرف.

دعونا نستعرض مثالًا توضيحيًا سريعًا. إذا توقعت أن قيمة الجنيه الإسترليني سترتفع مقابل الدولار الأمريكي، فبإمكانك استخدام أداة مالية مشتقة مثل عقد الفروقات (CFD) لفتح صفقة شراء على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD). فإذا ارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار، فستجني الأرباح. أما إذا تعززت قيمة الدولار مقارنة بالجنيه، فستتكبد الخسائر.

عقود الفروقات هي أدوات مالية معقدة تتيح لك الاستفادة من الرافعة المالية، مما يُمكن أن يُضاعف من حجم الأرباح والخسائر على حد سواء. لذا، من الضروري أن تُدرك المخاطر المُرتبطة بها قبل البدء بالتداول. اكتشف المزيد عن تداول الفوركس والرافعة المالية وغيرها من المفاهيم الأساسية من خلال الاطلاع على دليلنا الشامل.

ما هي سوق الفوركس؟

سوق الفوركس هي ساحة التداول العالمية التي يتداول فيها المشاركون العملات. وتُعتبر سوق الفوركس أنشط سوق مالي على مستوى العالم من حيث حجم الأموال المُتداولة. كما تُصنف بأنها السوق المالية الأعلى قيمة عالميًا، حيث سجلت رقمًا قياسيًا غير مسبوق بلغ 7.5 تريليون دولار أمريكي كقيمة للمعاملات اليومية في عام 2022.

من هم المتداولون في سوق الفوركس؟

بما أن سوق الفوركس هي أكبر سوق مالي على مستوى العالم، فهي تضم طيفًا واسعًا من المشاركين المُتنوعين في طبيعتهم وأهدافهم.

من الناحية العملية، فإنك تُعد مشاركًا في سوق الفوركس إذا قمت يومًا ما بتبديل العملات أثناء سفرك إلى بلد آخر. فشراء عملة ما بعملة أخرى والتأثر بسعر الصرف يُشكل المفهوم الأساسي الذي تقوم عليه هذه السوق.

يُشارك المتداولون الأفراد أيضًا في سوق الفوركس بهدف المضاربة فقط. وبدلًا من شراء العملات بشكل مباشر، فإنهم عادةً ما يلجأون إلى استخدام أدوات المشتقات المالية - مثل عقود الفروقات على سبيل المثال – لفتح صفقة معينة على حركة زوج من العملات مثل اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD).

كما أن مئات المؤسسات الكبرى مثل البنوك وشركات الوساطة المالية تتداول في سوق الفوركس كجزء من أنشطتها اليومية. ويُهيمن على السوق خمسة لاعبين رئيسيين: سيتي جروب، ودويتشه بنك، وباركليز، وجي بي مورجان، و يو بي إس. وقد استحوذت هذه المؤسسات مجتمعةً على أكثر من نصف حجم التداول في السوق العالمية خلال عام 2015.

ما هي مزايا وعيوب تداول الفوركس؟

يحمل تداول الفوركس في طياته مجموعة من المزايا والتحديات. وفهم هذه الجوانب بشكل واضح سيُساعدك على تحديد ما إذا كان تداول الفوركس يتوافق مع أهدافك المالية، ومدى تحملك للمخاطر، واستراتيجيتك في التداول. وفيما يلي نُقدم لمحة عامة عن بعض مزايا وعيوب تداول الفوركس.

يُعتبر سوق الفوركس أكبر سوق مالي في العالم، ويتميز بمستويات سيولة مرتفعة عند تداول أزواج العملات الرئيسية. وهذا يعني أنه بإمكانك شراء وبيع العديد من العملات بسرعة فائقة قد تصل إلى الفورية خلال ساعات عمل السوق دون أن يطرأ تغير كبير على الأسعار.

وبالحديث عن ساعات العمل، فإن سوق الفوركس مفتوحة على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع. ويمنحك هذا المرونة للتداول على مدار الساعة، بحيث تُوفق بين التداول وجدول أعمالك الخاص والمنطقة الزمنية التي تتواجد فيها.

ستجد أمامك باقة متنوعة من أزواج العملات المتاحة للتداول، بما في ذلك الأزواج الرئيسية والثانوية والنادرة. ويعني هذا التنوع أنه مع التحلي بالانضباط وإجراء البحث الدقيق، يُمكنك التداول استجابةً للأحداث الجيوسياسية، وإصدارات البيانات الاقتصادية، واتجاهات السوق، وغيرها من العوامل.

إذا قررت استخدام الرافعة المالية لتداول الفوركس - من خلال أدوات المشتقات المالية كعقود الفروقات على سبيل المثال - فستتمكن من التحكم في صفقة تتجاوز قيمتها بكثير رأس المال الأولي الذي أودعته لفتحها، أو ما يُعرف بـ"الهامش". ولكن تذكر أن هذه الميزة هي سلاح ذو حدين. فبينما تُضاعف الرافعة المالية من أرباحك، فإنها تُعرضك أيضًا لخسائر مُحتملة أكبر.

وبالمثل، فإن قيم العملات مُعرضة لتقلبات كبيرة، وقد تتغير بشكل كبير في غضون فترة زمنية قصيرة. ويمكن أن يكون لهذا التقلب تأثير سلبي على صفقاتك إذا لم تكن مُستعدًا له بشكل جيد.

وسيكون عليك أيضًا الإلمام بمُسببات هذا التقلب. حيث يتأثر سوق الفوركس بالأوضاع الاقتصادية، وأسعار الفائدة، والأحداث الجيوسياسية، إلى جانب عوامل أخرى. وسيتعين عليك أن تكون على مستوى التحدي المتمثل في فهم هذه العوامل وتأثيرها على حركة العملات.

وهذه القائمة ليست شاملة بأي حال من الأحوال. لذا، يجب عليك إجراء البحث الخاص بك قبل الشروع في تداول الفوركس لتحديد ما إذا كان يتوافق مع أهدافك ومهاراتك.