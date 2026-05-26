نقدم لك حلول شراكة متكاملة ومصممة حسب متطلباتك الفريدة، مدعومة بخبراتنا الواسعة، وتقنياتنا المتطورة، وفرق الدعم المتخصصة لدينا.
حقق عوائد مجزية من خلال الترويج لمنصتنا وخدماتنا عبر قنواتك التسويقية.
قدّم لعملائك تقنيتنا الحائزة على جوائز، واربح من خلال اتفاقيات تقاسم الإيرادات التنافسية لدينا.*
استفد من حلولنا المتكاملة لترشيد مواردك، وتنمية أعمالك، وتعظيم إيراداتك – دون المساس بقاعدة عملائك الحالية.
البريد الإلكتروني partners@capital.com
يمكنك دمج واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بنا في واجهتك الأمامية الخاصة، أو الاستفادة من منصتنا الحائزة على الجوائز* بشكل كامل ومباشر – لدينا الحل الأمثل الذي يلبي احتياجاتك.
عزز أداء أعمالك من خلال الاستفادة من بنيتنا التحتية التكنولوجية فائقة التطور وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بنا،* وأنظمة تنفيذ الصفقات فائقة الموثوقية، ومستويات السيولة العميقة التي نوفرها.
اترك لنا مهمة إدارة مسؤوليات أموال العملاء، حيث نتولى إدارة المدفوعات الواردة ومتطلبات الهامش، وذلك بما يتوافق مع إجراءات إدارة الائتمان الصارمة المعمول بها لدينا.
هل تفتقر إلى الموارد الكافية للتعامل مع المراسلات الضرورية مع العملاء – مثل كشوف الحسابات، وتأكيدات الصفقات، وغيرها؟نحن على أتم الاستعداد لتولي كل هذه المهام نيابة عنك.
نوفر لك مدير علاقات متخصص يتولى إدارة شؤون الشراكة بيننا، ويكون على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة في أي وقت.
وفر على نفسك عناء العمل، واترك لنا مهمة إعداد المواد التسويقية والمبيعات اللازمة، والتي ستساعدك على استقطاب عملاء جدد وتوسيع نطاق أعمالك.
احصل على تحليلات معمقة ومخصصة يتم إرسالها إليك أسبوعيًا، وذلك لتزويد عملائك بمعلومات قيمة ورؤى استثنائية.
امنح قاعدة عملائك إمكانية الوصول إلى عروضنا الشاملة والموجهة للعملاء، والتي أثبتت جدواها وفعاليتها، والتي يعتمد عليها 857,000 متداول حول العالم، وتحظى بتقدير واسع النطاق في الأوساط المالية.*
الشراكة ذات العلامة التجارية المشتركة المعلنة
الشراكة الشاملة غير المعلنة
الفئة المستهدفة
المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ إذا كُنت تفضل إسناد الجزء الأكبر من مهام إدارة علاقات العملاء إلينا.
المؤسسات المالية الكبرى؛ والتي تمتلك القدرة المؤسسية على إدارة خدمات العملاء بشكل كامل، وتقتصر حاجتها على الاستفادة من خدماتنا في مجالات التسعير وتنفيذ الصفقات وتوفير الواجهة الأمامية.
آلية التعاقد
اتفاقية وسيط مُعرِّف (IB).
اتفاقية شراكة شاملة ذات علامة بيضاء –
تتضمن إما حسابًا رئيسيًا، أو حسابات فرعية غير مسماة تمثل عملاء فرديين.
اعرف عميلك/مكافحة غسيل الأموال (KYC/AML)
تتولى Capital.com العلاقة المباشرة مع العميل النهائي، وتقوم بتنفيذ كافة إجراءات التحقق من الهوية ومكافحة غسيل الأموال.
لا توجد لدينا علاقة تعاقدية مباشرة مع العميل النهائي، وتقتصر إجراءات التحقق من الهوية ومكافحة غسيل الأموال التي ننفذها على تقييم الشريك نفسه، ألا وهو أنت.
إدارة المدفوعات
يقوم العملاء النهائيون بسداد كافة المدفوعات إلى Capital.com مباشرة.
يقوم العملاء النهائيون بسداد كافة المدفوعات إليك مباشرة.
إدارة أموال العملاء
لا تتحمل أنت أي مسؤولية عن إدارة الودائع الواردة. وتتولى منصتنا إدارة حسابات العملاء وفقًا لإجراءات إدارة أموال العملاء المعتمدة لدينا
تتمتع أنت بصلاحيات كاملة لإدارة أموال العملاء، وتتولى مسؤولية التعامل مع المدفوعات الواردة والاحتفاظ بأموال العملاء.
توفّر الأموال اللازمة لتغطية متطلبات الهامش للحساب الرئيسي أو الحسابات الفرعية.
تتولى منصتنا إدارة الحساب الرئيسي وفقًا لإجراءات إدارة الائتمان المعتمدة لدينا، أو وفقًا لقواعد إغلاق الهامش المتفق عليها مسبقًا.
آلية التكامل
يمكنك ربط واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بنا، أو الاستفادة من منصة تداول متكاملة نقدمها بعلامة تجارية مخصصة تتضمن شعار الشريك وألوانه وتصميمه.
يمكنك ربط واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بنا في حال امتلاكك لواجهة أمامية خاصة بك. وبدلاً من ذلك، يمكننا توفير منصة تداول متكاملة بعلامة تجارية مخصصة تتضمن شعار الشريك وألوانه وتصميمه.
المنصة
علامة تجارية مشتركة. نوفر خدمات التسعير وتنفيذ الصفقات وواجهة المستخدم.
علامة تجارية خاصة بالشريك. نوفر خدمات التسعير وتنفيذ الصفقات وواجهة المستخدم.
آلية تسجيل الصفقات
يتم تنفيذ صفقات العملاء وتوجيهها إلى حسابات Capital.com الخاصة بهم.
يتم تسجيل الصفقات في حسابات العملاء بشكل مباشر.
يتم تجميع صفقات العملاء أو التحوط منها بشكل متطابق (STP) مع Capital.com.
يتم تسجيل الصفقات إما في الحساب الرئيسي أو بشكل مباشر في الحسابات الفرعية غير المسماة.
خدمات دعم العملاء
تتمتع بحرية الاختيار بين تقديم خدمات الدعم لعملائك بشكل مباشر، أو إسناد هذه المهمة إلينا.
في حال اختيارك الخيار الثاني، فإننا نقدم خدمات دعم شاملة للعملاء، تشمل الدعم العام والدعم الفني المتخصص، بل ويمكننا تخصيص عناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف حصرية لهذا الغرض.
في هذه الحالة، تتولى أنت مسؤولية استقطاب العملاء وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، بما في ذلك إرسال تأكيدات الصفقات، وكشوف الحسابات، وكافة المراسلات الضرورية.
نوفر لك البيانات اللازمة لإجراء عمليات المراقبة والتدقيق اللاحقة للصفقات، بالإضافة إلى التقارير الدورية الشاملة.
نقدم لك خدمات الدعم العام والفني والتجاري، ولكننا لا نقدم هذه الخدمات لعملائكم بشكل مباشر.
أفضل تطبيق تداول لعام 2023 من Good Money Guide.
**أفضل مزوّد لعقود الفروقات في عام 2023 من Online Money Awards.