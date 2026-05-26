في حال اختيارك الخيار الثاني، فإننا نقدم خدمات دعم شاملة للعملاء، تشمل الدعم العام والدعم الفني المتخصص، بل ويمكننا تخصيص عناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف حصرية لهذا الغرض.

تتمتع بحرية الاختيار بين تقديم خدمات الدعم لعملائك بشكل مباشر، أو إسناد هذه المهمة إلينا.

في هذه الحالة، تتولى أنت مسؤولية استقطاب العملاء وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، بما في ذلك إرسال تأكيدات الصفقات، وكشوف الحسابات، وكافة المراسلات الضرورية.

نوفر لك البيانات اللازمة لإجراء عمليات المراقبة والتدقيق اللاحقة للصفقات، بالإضافة إلى التقارير الدورية الشاملة.

نقدم لك خدمات الدعم العام والفني والتجاري، ولكننا لا نقدم هذه الخدمات لعملائكم بشكل مباشر.