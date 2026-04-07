تتلقى طلب تغطية الهامش عندما تقل قيمة حقوق الملكية في حسابك عن الحد الأدنى للهامش المطلوب لإبقاء صفقاتك مفتوحة.
طلب تغطية الهامش هو إشعار أو تنبيه يُرسل إليك عندما يتحرك سعر السوق بشكل معاكس لصفقات عقود الفروقات المفتوحة في حسابك، مما يشير إلى أن إجمالي حقوق الملكية (Equity) في حساب التداول الخاص بك تقترب من مستوى حرج قد لا يكون كافيًا للحفاظ على مستوى الهامش المطلوب لاستمرار فتح صفقاتك.
في حال انخفض رصيدك بالنسبة للهامش المطلوب إلى أقل من 100٪ فسوف تتلقى طلب تغطية الهامش.1 لن يعود بإمكانك فتح صفقات جديدة أو اضافة أوامر معلّقة.
في حال انخفض الرصيد بالنسبة للهامش إلى أقل من 75٪ ، فسوف تتلقى النداء الثاني لتغطية الهامش.1 ستظل غير قادرًا على فتح صفقات جديدة أو اضافة أوامر معلّقة.
في حال انخفض الرصيد بالنسبة للهامش إلى 50٪ أو ما دون, فستبدأ عملية الإغلاق التلقائي للصفقات.
لنفترض أن سعر سهم الشركة (أ) انخفض إلى 50 دولارًا. هذا يؤدي إلى انخفاض القيمة الإجمالية لصفقتك المفتوحة إلى 2,500 دولار (50 عقدًا × 50 دولارًا). يؤثر هذا الانخفاض بشكل مباشر على حقوق الملكية في حسابك، والتي يتم احتسابها كالتالي:
مع انخفاض قيمة صفقة عقود الفروقات، يتم تعديل الهامش المطلوب للحفاظ على الصفقة مفتوحة بناءً على السعر الحالي. في هذه الحالة، يصبح الهامش المطلوب 1,250 دولارًا. لتحديد ما إذا كان يجب تفعيل طلب تغطية الهامش، نقوم بحساب نسبة حقوق الملكية إلى الهامش المطلوب:
بما أن نسبة حقوق الملكية إلى الهامش المطلوب (80%) أصبحت أقل من 100% من الهامش المطلوب، فستتلقى طلب تغطية الهامش الأول كتنبيه بأن مستوى الهامش لديك منخفض.
الآن، لنتخيل أن سعر سهم الشركة (أ) واصل الانخفاض ليصل إلى 45 دولارًا. هذا يقلل القيمة الإجمالية لصفقتك إلى 2,250 دولارًا (50 عقدًا × 45 دولارًا).
يتم تعديل الهامش المطلوب بناءً على القيمة الجديدة للصفقة ليصبح 1,125 دولارًا.
نظرًا لأن هذه النسبة أصبحت أقل من مستوى طلب تغطية الهامش الثاني لدينا البالغة 75%، فستتلقى إشعار آخر بطلب تغطية الهامش.
إذا استمر السعر في الانخفاض وانخفضت قيمة صفقتك الإجمالية إلى 1,950 دولارًا، ستصبح حقوق الملكية في حسابك قد انخفضت إلى أقل من 50% من الهامش المطلوب (أقل من 450 دولارًا).
سعر المشتق المالي حاليًا هو 39 دولارًا. عند هذا السعر، يصبح الهامش المطلوب 975 دولارًا، وتصبح الخسارة غير المحققة 3,050 دولارًا، وستكون حقوق الملكية في حسابك قد انخفضت إلى 450 دولارًا.
نظرًا لأن حقوق الملكية في حسابك أصبحت أقل من مستوى الإغلاق الإجباري، فإن عملية الإغلاق الإجباري للهامش ستبدأ تلقائيًا، وسيتم البدء في إغلاق صفقاتك المفتوحة بشكل آلي.
لا يأخذ المثال أعلاه في الاعتبار تأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. يفترض المثال أن الأصل المتداول مُقوّم بنفس عملة حساب المستخدم. إذا كان الأصل مُقوّمًا بعملة مختلفة، فإن تحركات أسعار الصرف قد تؤثر على متطلبات الهامش، والأرباح/الخسائر غير المحققة، ومستويات حقوق الملكية الإجمالية.
عندما تصل خسائرك المتراكمة لحدٍ لا يمكنك لرصيدك المتبقي تغطية سوى 50% فقط من تلك الخسائر، تبدأ بشكل تلقائي إجراءات الإغلاق التلقائي لحمايتك من تفاقم الخسائر. يرجى العلم بأن عملية الإغلاق الإجباري التلقائي للهامش هي متطلب تنظيمي إلزامي، ولا يمكن إلغاء تفعيلها.
تتم مراحل الإغلاق التلقائي بالترتيب التالي حتى يصبح رصيدك بالنسبة للهامش فوق الـ 50%.*
*يُرجى العلم أن جميع الأسواق لا تكون مفتوحة في نفس الوقت، لذا قد يتم إغلاق صفقة رابحة قبل صفقة خاسرة.
تأكد من وجود حقوق ملكية كافية في حسابك لتغطية تحركات الأسواق في حال اتجهت عكس توقعاتك
تداول مجموعة متنوعة من الأصول المختلفة لتوزيع المخاطر
تابع أسعار السوق، إما بنفسك أو باستخدام الأدوات المتاحة على منصتنا مثل تنبيهات الأسعار وقوائم المراقبة
استخدم أوامر وقف الخسارة2 وجني الأرباح في صفقاتك لتظل متحكمًا في مستوى تعرضك للمخاطر
١الاشعارات بخصوص طلبات تغطية الهامش. يُرجى العلم أننا سنبذل قصارى جهدنا في ارسال هذه الاشعارات عند انخفاض رصيدك بالنسبة للهامش عن المستويات المذكورة ودخولك في مستويات تغطية الهامش، ولكن تقع على عاتقك مسؤولية التأكد دائمًا من وجود أموال كافية في حسابك لتغطية متطلبات الهامش. سنحاول التواصل معك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو رسالة نصية. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تحدث اضطرابات سريعة للغاية في الأسواق، مما قد يعني عدم قدرتنا على الاتصال بك قبل حدوث الإغلاق التلقائي للصفقات. فمثلًا إذا انخفض حقوق الملكية في حسابك بالنسبة للهامش من مستوى 100% الى 50% بشكل سريع جدًا في أقل من خمس ثوانٍ، فلن نتمكن من التواصل معك وستكون صفقاتك عرضة لعملية الاغلاق التلقائي للصفقات.
٢ يُرجى العلم أن أمر وقف الخسارة الأساسي ليس مضمونًا وقد يتعرض لانزلاقات سعرية بحسب حركة الاسواق. يمكنك اختيار وضع أمر وقف الخسارة المضمون لتحديد خسائرك بدقة، إلّا أنه هذه الأوامر تأتي برسوم إضافية إذا تم تفعيلها. يُمكنك الاطلاع على هذه الرسوم في صفحة الرسوم العمولات الخاصة بنا.