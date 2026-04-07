الرئيسيةالتداولنداءات الهامش

كيف نتعامل مع إشعارات نداء الهامش

تتلقى طلب تغطية الهامش عندما تقل قيمة حقوق الملكية في حسابك عن الحد الأدنى للهامش المطلوب لإبقاء صفقاتك مفتوحة.

ما هو طلب تغطية الهامش؟

طلب تغطية الهامش هو إشعار أو تنبيه يُرسل إليك عندما يتحرك سعر السوق بشكل معاكس لصفقات عقود الفروقات المفتوحة في حسابك، مما يشير إلى أن إجمالي حقوق الملكية (Equity) في حساب التداول الخاص بك تقترب من مستوى حرج قد لا يكون كافيًا للحفاظ على مستوى الهامش المطلوب لاستمرار فتح صفقاتك.

آلية عمل نداء الهامش على منصتنا

في الغالب، نتبّع العملية الموضحة أدناه، وسنرسل ثلاثة أنواع من إشعارات نداء الهامش.

أقل من 100%

في حال انخفض رصيدك بالنسبة للهامش المطلوب إلى أقل من 100٪ فسوف تتلقى طلب تغطية الهامش.1 لن يعود بإمكانك فتح صفقات جديدة أو اضافة أوامر معلّقة.

مستوى 75%

في حال انخفض الرصيد بالنسبة للهامش إلى أقل من 75٪ ، فسوف تتلقى النداء الثاني لتغطية الهامش.1 ستظل غير قادرًا على فتح صفقات جديدة أو اضافة أوامر معلّقة.

50% أو ما دون

في حال انخفض الرصيد بالنسبة للهامش إلى 50٪ أو ما دون, فستبدأ عملية الإغلاق التلقائي للصفقات.

مثال على آلية عمل نداء الهامش

السيناريو الافتراضي

  • لنفترض أنك تمتلك 3,500 دولارًا في حسابك التداولي، وتريد فتح صفقة شراء على أسهم الشركة "A" برافعة مالية 1:2.
  • لنفترض أن سعر سهم الشركة (أ) يُتداول حاليًا عند 100 دولار، وأنك ترغب في شراء 50 عقد فروقات على هذا السهم.
  • مما يعادل 5,000 دولارًا. وبالتالي، نظراً لاستخدامك رافعة مالية بمستوى 1:2، يتوجب عليك دفع 50% من قيمة الصفقة، أي 2,500.
  • والباقي سيقوم الوسيط بتوفيره لك.
  • مما يترك لك 1,000 دولار من الأموال المتاحة المتبقية في حسابك.

ما هي آلية عمل عملية طلب تغطية الهامش؟

لنفترض أن سعر سهم الشركة (أ) انخفض إلى 50 دولارًا. هذا يؤدي إلى انخفاض القيمة الإجمالية لصفقتك المفتوحة إلى 2,500 دولار (50 عقدًا × 50 دولارًا). يؤثر هذا الانخفاض بشكل مباشر على حقوق الملكية في حسابك، والتي يتم احتسابها كالتالي:

حقوق الملكية = الرصيد الأولي + الربح/الخسارة غير المحققة = 3,500 دولار + (-2,500 دولار) = 1,000 دولار

مع انخفاض قيمة صفقة عقود الفروقات، يتم تعديل الهامش المطلوب للحفاظ على الصفقة مفتوحة بناءً على السعر الحالي. في هذه الحالة، يصبح الهامش المطلوب 1,250 دولارًا. لتحديد ما إذا كان يجب تفعيل طلب تغطية الهامش، نقوم بحساب نسبة حقوق الملكية إلى الهامش المطلوب:

نسبة حقوق الملكية إلى الهامش المطلوب = (حقوق الملكية / الهامش المطلوب) × 100
نسبة حقوق الملكية إلى الهامش المطلوب = (1,000 دولار / 1,250 دولار) × 100 = 80%

بما أن نسبة حقوق الملكية إلى الهامش المطلوب (80%) أصبحت أقل من 100% من الهامش المطلوب، فستتلقى طلب تغطية الهامش الأول كتنبيه بأن مستوى الهامش لديك منخفض.

الآن، لنتخيل أن سعر سهم الشركة (أ) واصل الانخفاض ليصل إلى 45 دولارًا. هذا يقلل القيمة الإجمالية لصفقتك إلى 2,250 دولارًا (50 عقدًا × 45 دولارًا).

حقوق الملكية = 3,500 دولار + (-2,750 دولار) = 750 دولارًا

يتم تعديل الهامش المطلوب بناءً على القيمة الجديدة للصفقة ليصبح 1,125 دولارًا.

نسبة حقوق الملكية إلى الهامش المطلوب = (750 دولار / 1,125 دولار) × 100 = 66.67%

نظرًا لأن هذه النسبة أصبحت أقل من مستوى طلب تغطية الهامش الثاني لدينا البالغة 75%، فستتلقى إشعار آخر بطلب تغطية الهامش.

إذا استمر السعر في الانخفاض وانخفضت قيمة صفقتك الإجمالية إلى 1,950 دولارًا، ستصبح حقوق الملكية في حسابك قد انخفضت إلى أقل من 50% من الهامش المطلوب (أقل من 450 دولارًا).

سعر المشتق المالي حاليًا هو 39 دولارًا. عند هذا السعر، يصبح الهامش المطلوب 975 دولارًا، وتصبح الخسارة غير المحققة 3,050 دولارًا، وستكون حقوق الملكية في حسابك قد انخفضت إلى 450 دولارًا.

نسبة حقوق الملكية إلى الهامش المطلوب = (450 دولار / 975 دولار) × 100 = 46.15%

نظرًا لأن حقوق الملكية في حسابك أصبحت أقل من مستوى الإغلاق الإجباري، فإن عملية الإغلاق الإجباري للهامش ستبدأ تلقائيًا، وسيتم البدء في إغلاق صفقاتك المفتوحة بشكل آلي.

لا يأخذ المثال أعلاه في الاعتبار تأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. يفترض المثال أن الأصل المتداول مُقوّم بنفس عملة حساب المستخدم. إذا كان الأصل مُقوّمًا بعملة مختلفة، فإن تحركات أسعار الصرف قد تؤثر على متطلبات الهامش، والأرباح/الخسائر غير المحققة، ومستويات حقوق الملكية الإجمالية.

آلية عمل الإغلاق التلقائي

عندما تصل خسائرك المتراكمة لحدٍ لا يمكنك لرصيدك المتبقي تغطية سوى 50% فقط من تلك الخسائر، تبدأ بشكل تلقائي إجراءات الإغلاق التلقائي لحمايتك من تفاقم الخسائر. يرجى العلم بأن عملية الإغلاق الإجباري التلقائي للهامش هي متطلب تنظيمي إلزامي، ولا يمكن إلغاء تفعيلها.

تتم مراحل الإغلاق التلقائي بالترتيب التالي حتى يصبح رصيدك بالنسبة للهامش فوق الـ 50%.*

  1. إغلاق جميع الأوامر المعلقة
  2. يتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة ذات الأرباح/الخسائر غير المحققة السلبية (Negative UPL) في الأسواق المفتوحة كجزء من هذه العملية*.
  3. إغلاق جميع الصفقات المفتوحة في الأسواق المفتوحة*
  4. إغلاق جميع الصفقات المتبقية فور فتح الأسواق

*يُرجى العلم أن جميع الأسواق لا تكون مفتوحة في نفس الوقت، لذا قد يتم إغلاق صفقة رابحة قبل صفقة خاسرة.

كيفية تقليل احتمال تلقي طلب نداء الهامش

يمكنك اتباع بعض الإجراءات العملية المنطقية عند التداول للحد من احتمالية تلقي طلب نداء الهامش.

تجنّب استخدام رافعة مالية بمستويات تفوق قدرتك على تحمل المخاطر

تأكد من وجود حقوق ملكية كافية في حسابك لتغطية تحركات الأسواق في حال اتجهت عكس توقعاتك

نوّع من تداولاتك

تداول مجموعة متنوعة من الأصول المختلفة لتوزيع المخاطر

تتبّع الأسواق

تابع أسعار السوق، إما بنفسك أو باستخدام الأدوات المتاحة على منصتنا مثل تنبيهات الأسعار وقوائم المراقبة

اتباع ادارة صحيحة للمخاطر

استخدم أوامر وقف الخسارة2 وجني الأرباح في صفقاتك لتظل متحكمًا في مستوى تعرضك للمخاطر

كيفية تجنب الإغلاق التلقائي

بعد تلقيك نداء الهامش، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية لضمان عودة الرصيد بالنسبة للهامش المطلوب إلى 100%.

إضافة الأموال إلى حسابك

إلغاء أي أوامر معلقة

إغلاق بعض أو جميع صفقاتك المفتوحة

 

_______________________________________

١الاشعارات بخصوص طلبات تغطية الهامش. يُرجى العلم أننا سنبذل قصارى جهدنا في ارسال هذه الاشعارات عند انخفاض رصيدك بالنسبة للهامش عن المستويات المذكورة ودخولك في مستويات تغطية الهامش، ولكن تقع على عاتقك مسؤولية التأكد دائمًا من وجود أموال كافية في حسابك لتغطية متطلبات الهامش. سنحاول التواصل معك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو رسالة نصية. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تحدث اضطرابات سريعة للغاية في الأسواق، مما قد يعني عدم قدرتنا على الاتصال بك قبل حدوث الإغلاق التلقائي للصفقات. فمثلًا إذا انخفض حقوق الملكية في حسابك بالنسبة للهامش من مستوى 100% الى 50% بشكل سريع جدًا في أقل من خمس ثوانٍ، فلن نتمكن من التواصل معك وستكون صفقاتك عرضة لعملية الاغلاق التلقائي للصفقات.

٢ يُرجى العلم أن أمر وقف الخسارة الأساسي ليس مضمونًا وقد يتعرض لانزلاقات سعرية بحسب حركة الاسواق. يمكنك اختيار وضع أمر وقف الخسارة المضمون لتحديد خسائرك بدقة، إلّا أنه هذه الأوامر تأتي برسوم إضافية إذا تم تفعيلها. يُمكنك الاطلاع على هذه الرسوم في صفحة الرسوم العمولات الخاصة بنا.

مستعد للانضمام إلى أحد أكبر الوسطاء؟

انضم إلى مجتمعنا من المتداولين من جميع أنحاء العالم
1. إنشاء حسابك2. قم بإيداع أول مبلغ في حسابك3. ابدأ التداول