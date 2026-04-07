مثال على آلية عمل نداء الهامش

السيناريو الافتراضي

لنفترض أنك تمتلك 3,500 دولارًا في حسابك التداولي، وتريد فتح صفقة شراء على أسهم الشركة "A" برافعة مالية 1:2.

لنفترض أن سعر سهم الشركة (أ) يُتداول حاليًا عند 100 دولار، وأنك ترغب في شراء 50 عقد فروقات على هذا السهم.

مما يعادل 5,000 دولارًا. وبالتالي، نظراً لاستخدامك رافعة مالية بمستوى 1:2، يتوجب عليك دفع 50% من قيمة الصفقة، أي 2,500.

والباقي سيقوم الوسيط بتوفيره لك.

مما يترك لك 1,000 دولار من الأموال المتاحة المتبقية في حسابك.

ما هي آلية عمل عملية طلب تغطية الهامش؟

لنفترض أن سعر سهم الشركة (أ) انخفض إلى 50 دولارًا. هذا يؤدي إلى انخفاض القيمة الإجمالية لصفقتك المفتوحة إلى 2,500 دولار (50 عقدًا × 50 دولارًا). يؤثر هذا الانخفاض بشكل مباشر على حقوق الملكية في حسابك، والتي يتم احتسابها كالتالي:

حقوق الملكية = الرصيد الأولي + الربح/الخسارة غير المحققة = 3,500 دولار + (-2,500 دولار) = 1,000 دولار

مع انخفاض قيمة صفقة عقود الفروقات، يتم تعديل الهامش المطلوب للحفاظ على الصفقة مفتوحة بناءً على السعر الحالي. في هذه الحالة، يصبح الهامش المطلوب 1,250 دولارًا. لتحديد ما إذا كان يجب تفعيل طلب تغطية الهامش، نقوم بحساب نسبة حقوق الملكية إلى الهامش المطلوب:

نسبة حقوق الملكية إلى الهامش المطلوب = (حقوق الملكية / الهامش المطلوب) × 100

نسبة حقوق الملكية إلى الهامش المطلوب = (1,000 دولار / 1,250 دولار) × 100 = 80%

بما أن نسبة حقوق الملكية إلى الهامش المطلوب (80%) أصبحت أقل من 100% من الهامش المطلوب، فستتلقى طلب تغطية الهامش الأول كتنبيه بأن مستوى الهامش لديك منخفض.

الآن، لنتخيل أن سعر سهم الشركة (أ) واصل الانخفاض ليصل إلى 45 دولارًا. هذا يقلل القيمة الإجمالية لصفقتك إلى 2,250 دولارًا (50 عقدًا × 45 دولارًا).

حقوق الملكية = 3,500 دولار + (-2,750 دولار) = 750 دولارًا

يتم تعديل الهامش المطلوب بناءً على القيمة الجديدة للصفقة ليصبح 1,125 دولارًا.

نسبة حقوق الملكية إلى الهامش المطلوب = (750 دولار / 1,125 دولار) × 100 = 66.67%

نظرًا لأن هذه النسبة أصبحت أقل من مستوى طلب تغطية الهامش الثاني لدينا البالغة 75%، فستتلقى إشعار آخر بطلب تغطية الهامش.

إذا استمر السعر في الانخفاض وانخفضت قيمة صفقتك الإجمالية إلى 1,950 دولارًا، ستصبح حقوق الملكية في حسابك قد انخفضت إلى أقل من 50% من الهامش المطلوب (أقل من 450 دولارًا).

سعر المشتق المالي حاليًا هو 39 دولارًا. عند هذا السعر، يصبح الهامش المطلوب 975 دولارًا، وتصبح الخسارة غير المحققة 3,050 دولارًا، وستكون حقوق الملكية في حسابك قد انخفضت إلى 450 دولارًا.

نسبة حقوق الملكية إلى الهامش المطلوب = (450 دولار / 975 دولار) × 100 = 46.15%

نظرًا لأن حقوق الملكية في حسابك أصبحت أقل من مستوى الإغلاق الإجباري، فإن عملية الإغلاق الإجباري للهامش ستبدأ تلقائيًا، وسيتم البدء في إغلاق صفقاتك المفتوحة بشكل آلي.

لا يأخذ المثال أعلاه في الاعتبار تأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. يفترض المثال أن الأصل المتداول مُقوّم بنفس عملة حساب المستخدم. إذا كان الأصل مُقوّمًا بعملة مختلفة، فإن تحركات أسعار الصرف قد تؤثر على متطلبات الهامش، والأرباح/الخسائر غير المحققة، ومستويات حقوق الملكية الإجمالية.