اربط حسابك في Capital.com بحسابك على MT4 واستمتع بتجربة تداول مؤتمتة مدعومة بحدث أدوات التحليل الفني.
مستشارون خبراء للتداول الخوارزمي وإشارات التداول من كبار مقدمي الخدمات.
مجموعة واسعة من الأدوات التقنية وإعدادات الرسوم البيانية المتعددة.
استفد من اتجاهات السوق مع مجموعة واسعة من المؤشرات المخصصة.
استخدم أدوات تحليل إضافية وأدوات التداول الذكية، التي تتضمن 30 مؤشرًا فنيًا و 24 أداة تحليلية
استفد من إعدادات المخططات البيانية المتعددة
احصل على ملاحظات مخصصة من أداة Guardian Angel
أي وسيط خاضع للتنظيم يُقدم برنامج MT4 لعملائه يُمكن اعتباره وسيطًا لها – كما هي الحال مع Capital.com!
لا، منصة MT4 ليست وسيطًا في حد ذاتها، ولكنها عبارة عن مجموعة برامج يتم ربطها بالوسيط الفعلي - مثل Capital.com - للمساعدة في التداول.
تُساهم ميتاتريدر 4 في الارتقاء بتجربة التداول الخاصة بك من خلال المخططات البيانية الفورية، والأسعار المباشرة، والتحليلات المعمّقة ومجموعة مميزة من أدوات إدارة الأوامر والمؤشرات. كما أنه يتيح لك التداول بشكل مؤتمت كليًا من خلال تطبيق الخوارزميات التي تفتح صفقات التداول وتغلقها تلقائيًا وفقًا للمعايير المحددة مسبقًا.
تُعدّ منصة ميتاتريدر 4 خيارًا مُمتازًا للمتداولين المُبتدئين، بفضل واجهتها سهلة الاستخدام والقابلة للتخصيص بشكل كبير. كما أنها تُوفّر مجموعة واسعة من أدوات وإضافات ومؤشرات المتداول الذكي (Smart Trader) التي يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية ومبنية على معلومات. وبالإضافة إلى مُميزاتها للمُبتدئين، تُعدّ المنصة بيئةً مُثاليةً لاختبار وتطبيق استراتيجيات التداول الآليّ والتداول الخوارزمي.
نعم. يمكن للعملاء في الدول المسجلة تحت تراخيصنا من هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، ولجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، وهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، ولجنة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB)، استخدام حساباتهم الحقيقية أو التجريبية على Capital.com من خلال منصة MetaTrader 4. هذا الربط غير متاح حاليًا للمقيمين في فرنسا.
استخدام منصة ميتاتريدر 4 مجاني تمامًا. ومع ذلك، يمكن أن تتحمل بعض التكاليف التي يفرضها الوسيط في شكل رسوم مفروضة على فروق الأسعار أو العمولات (أو رسوم أخرى).