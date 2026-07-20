وعلى مدار السنوات السبع الماضية، قطعنا شوطًا كبيرًا في جعل التداول أكثر ديمقراطيةً وشفافيةً، ونحن فخورون بأنّ هذه الرحلة المُلهمة ليست سوى البداية، وما زال أمامنا الكثير لنقدمه.
تعرف على مسيرتنا واكتشف كيف حولنا رؤيتنا إلى واقع ملموس، بدءًا من شركة ناشئة طموحة وصولًا إلى واحدة من رواد الصناعة على مستوى العالم.
تأسّست شركتنا في قبرص على يد رائد الأعمال المُخضرم فيكتور بروكوبينيا، مُؤسّس شركة الاستثمار العالمية VP Capital، بهدف إحداث ثورة في الأسواق المالية التقليدية، وتغيير مفهوم الاستثمار للأبد.
أبريل: حصلنا على ترخيص شركة استثمارية قبرصية (CIF) من هيئة الأوراق المالية القبرصية (CySEC)، مما أتاح لنا العمل ككيان مالي منظم في قبرص، ملتزمين بأعلى المعايير التنظيمية الدولية.
يونيو: أطلقنا موقع Capital.com بعد عدّة أشهر من الاختبارات التجريبية، مُقدّمين واجهةً سهلة الاستخدام وأنيقة، بالإضافة إلى موارد تعليمية مُفيدة ومُسْرد مُفصّل مصطلحات مفصل لدعم المتداولين الجدد.
يوليو: جمعنا تمويلًا من السلسلة "أ" بقيمة 25 مليون دولار من VP Capital. وفي الشهر نفسه، حققنا إنجازًا غير مسبوق كأول وسيط أوروبي يطلق منصة تداول موجهة للجّوالات، مما أتاح لعملائنا تجربة تداول مرنة ومبسّطة ومبتكرة أثناء التنقل.
أبريل: أطلقنا تطبيق Investmate، المصمم خصيصًا لتعليم المتداولين الجدد والهواة كيفية التداول وتحسين مهاراتهم في إدارة المخاطر، بهدف تثقيف مليون شخص حول أساسيات المال والاستثمار.
مايو: أطلقنا تقنية SmartFeed الخاصة بنا، والتي تتيح لعملائنا تتبع سلوكياتهم في التداول، واكتشاف تحيّزاتهم المعرفية، والحصول على موارد تعليمية مخصصة وأخبار مالية مُتخصّصة لتعزيز مهاراتهم.
سبتمبر: قمنا بتحسين المخططات البيانية على منصتنا بإضافة خطوط الاتجاه، ومستويات فيبوناتشي، وميزة إضافة النصوص والمزيد من الأدوات التحليلية المتقدمة؛ وذلك لتمكين العملاء من تخصيص تداولاتهم.
أكتوبر: أصبحنا خاضعين للرقابة والتنظيم من قبل هيئة السلوك الماليّ في المملكة المتحدة (FCA)، وهي واحدة من أكثر الهيئات الرقابية احترامًا في العالم، مما يضمن التزامنا بأعلى معايير الشفافية وحماية العملاء. كما أصبحنا خاضعين لخدمة أمين المظالم المالي، مما يضمن حلًا عادلًا ونزيهًا لأي مشكلات قد تواجه عملاءنا.
على مدار عام 2018، تمكننا من الحصول على العديد من الجوائز المرموقة في القطاع تقديرًا لابتكارنا وجودة خدماتنا، بما في ذلك أفضل تطبيق لتداول الفوركس في حفل جوائز UK Forex Awards؛ وأفضل خدمات تداول عبر الإنترنت في حفل جوائز Shares Awards 2018؛ والوسيط الأكثر ابتكارًا وجائزة مُزوّد خدمات الوساطة الأكثر شفافية في حفل جوائز التداول الأوروبية.
خلال عام 2019، أضفنا باقةً من الميزات الجديدة إلى منصّتنا، والتي تضمنت أوامر وقف الخسارة المضمونة،* وتوزيعات الأرباح على عقود الفروقات للأسهم، وإمكانية فتح حسابات مُتعدّدة بعملات مُختلفة، والوضع "الخفيف" المُخصّص لمنصّة التداول.
كما قُمنا بتوسيع محفظة الأصول المُتاحة للتداول بإضافة عقود الفروقات على العقود الآجلة، وأسهم شركات الأمن السيبرانيّ، والأسهم الصينية، وصناديق الاستثمار المُتداولة (ETFs)، وأكثر من 60 زوجًا جديدًا من العملات الأجنبية، والمزيد.
وخلال عام 2019، فزنا بالمزيد من الجوائز المرموقة في القطاع تقديرًا لجهودنا المُضنية، تضمنت جائزة أفضل منصّة تداول عبر الإنترنت في حفل جوائز Shares Awards، وجائزة الوسيط الأكثر ابتكارًا في حفل جوائز European’s Global Business Awards، وجائزة مُزوّد خدمات الوساطة الأكثر شفافية في حفل جوائز European Global Business Awards.
*لسيت جميع أوامر وقف الخسارة مضمونة.
يناير: عقدنا شراكةً استراتيجيةً رسيمة مع TradingView، الرائدة في مجال توفير المخططات البيانية المُتقدّمة للمُتداولين، مما مكّن عملائنا من التداول مُباشرةً من خلال مخططات TradingView البيانية، والاستفادة من تقويمها الاقتصاديّ الشامل وأخبارها المُتخصّصة وأدواتها المُتطوّرة للتحليل الفنيّ.
مايو: أطلقنا خدمة المُراهنات على فروق الأسعار لعملائنا في المملكة المتحدة، مُلبّين بذلك احتياجات شريحةٍ واسعةٍ من المُتداولين الذين يُفضّلون هذا النوع من المُشتقّات المالية التي تُتيح لهم إعفاء أرباحهم من ضريبة الأرباح الرأسمالية ورسوم الدمغة.
على مدار عام 2020، عملنا على توسيع نطاق الأصول المُتاحة بإضافة أكثر من 1000 سوق جديد للمُراهنات على فروق الأسعار وتداول عقود الفروقات، ليصل إجماليّ عدد الأدوات المالية المُتاحة على منصّتنا إلى أكثر من 3000. كما أضفنا أيضًا صناديق الاستثمار المُتداولة (ETFs)، والعقود الآجلة، والعديد من المؤشرات المواضيعية المُتخصّصة، مما يُعزّز من خيارات التنويع الاستثماريّ المُتاحة لعملائنا.
وأضفنا كذلك إمكانية إنشاء قوائم مُراقبة مُتعدّدة لتتبُّع الأسواق المُختارة، مع ميزة تخصيص تُتيح للعملاء إدارة أكثر من محفظة واحدة بكل سهولة.
شهدنا خلال عام 2020 نموًا سنويًا هائلًا في حجم التداول بنسبة 536٪، مما يُؤكّد على ثقة المُستثمرين في منصّتنا وخدماتنا المُتميّزة.
يوليو: أطلقنا Capital.com Invest في المملكة المتحدة وأوروبا، وهو حساب تداول أسهم بدون عمولة.
سبتمبر: حصلنا على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية، مما أتاح لنا التوسع في السوق الأسترالية وخدمة عملائنا في هذه المنطقة.
ديسمبر: شهدنا نموًا بنسبة 303% في إجمالي أحجام تداول العملاء مقارنة بالعام السابق، ليصل الإجمالي إلى 565 مليار دولار أمريكي.
خلال عام 2021، أضفنا أكثر من 2000 أداة مالية جديدة قابلة للتداول، ليصل إجماليّ عدد الأدوات إلى حوالي 6000 أداة.
كما شهدنا خلال عام 2021 نموًا سنويًا في حجم التداول بنسبة 302٪، مما يُؤكّد على نجاح استراتيجيتنا في التوسّع والابتكار.
مايو: تمّ تعيين بيتر هيذرينغتون، المُخضرم في مجال تداول المُشتقّات بالرافعة المالية بخبرة 25 عامًا، كرئيس تنفيذيّ جديد للمجموعة للإشراف على توسُّع الشركة في أسواق جديدة.
نوفمبر: وقّعنا اتفاقية استراتيجية مع Refinitiv لتسريع وتيرة الاستثمار المُستدام بين المستثمرين الأفراد، وتزويد العملاء بأخبار مُتكاملة فورية عبر خدمة Reuters الإخبارية المُباشرة.
ديسمبر: حصلنا على جائزة أفضل منصّة "للمُستثمرين الجُدد" في حفل جوائز Investors’ Chronicle Investment Awards لعام 2022.
خلال عام 2022، سجّلنا أحجام تداول تجاوزت التريليون دولار، مُحقّقين نموًا سنويًا بنسبة 90٪، مُرسّخين بذلك مكانتنا كشركة رائدة في مجال التداول.
فبراير: دخلنا في اتفاقية مع Monecor لتمكين عملاء OvalX من نقل حساباتهم إلينا بكل سهولة، مُوسّعين بذلك قاعدة عملائنا.
يونيو: قدّمنا لعملائنا إمكانية تخصيص شاشاتهم الرئيسية بما يتماشى مع تفضيلاتهم، مُقدّمين لهم بذلك تجربة تداولٍ مُخصّصة. كما أضفنا أيضًا مجموعة من الأدوات الذكية الديناميكية لتوفير الوقت والسماح للعملاء بالوصول إلى أسعار تداول دقيقة وفورية لمزيد من الشفافية.
نوفمبر:تمّ تعيين كيبروس زوميدو كرئيس تنفيذيّ للمجموعة، بخبرة تزيد عن 20 عامًا في قطاع الوساطة المالية العالمية.
ديسمبر:انضمّ جون أوستن إلى Capital.com بصفته مديرًا تنفيذيًا للاستراتيجية، بخبرة تزيد عن عقدين في تداول المُشتقّات المالية، مُعزّزين بذلك فريقنا بخبرةٍ واسعةٍ في الأسواق المالية.
مارس: في شهادةٍ على تميّز منصّتنا وخدماتنا، حصدنا لقب "الأفضل في الفئة" في خمس فئات من جوائز ForexBrokers.com السنوية لعام 2024، وهي: "تداول العملات الرقمية"، و"سهولة الاستخدام"، و"العمولات والرسوم"، و"التعليم"، و"المُبتدئين". وفي إطارِ حرصِنا على توفير بيئة عملٍ مُريحةٍ تُحفّز على الإبداع، أطلقنا في مارس أيضًا مُبادرة اعمل واستمتع بإجازتك (Workation) العالمية، التي تُتيح للموظّفين العمل من أيّ مكان لمدة تصل إلى 30 يومًا في السنة.
أبريل:شهد شهر أبريل حصولنا على الموافقة التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية لممارسة الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مُرسّخين بذلك حضورنا في منطقة الشرق الأوسط. كما افتتحنا مقرًا إقليميًا جديدًا في دبي، في إطار مُبادرة #NextGenFDI: وهو برنامج وطني حكومي يُتيح للشركات المُتطوّرة من جميع أنحاء العالم تأسيس عملياتها في الإمارات. وقد تولّى طارق شبيب، المُخضرم في قطاع التكنولوجيا المالية، منصب الرئيس التنفيذيّ الإقليميّ لعملياتنا الجديدة في الشرق الأوسط.
مايو: أعلنا أنّ إجماليّ أحجام تداول عملائنا قد تجاوز 1.2 تريليون دولار في عام 2023 - وهي المرّة الأولى التي تتجاوز فيها أحجام تداول العملاء حاجز التريليون دولار مُنذ إنشائنا في عام 2016، مُؤكّدين بذلك على ثقة المُستثمرين بنا ونجاح استراتيجيتنا في التوسّع والابتكار.وعقب هذا الإعلان، انضمّ روبرت أوزبورن إلى فريقنا كرئيسٍ تنفيذيّ إقليميّ لعملياتنا في المملكة المتحدة.
رسالتنا هي مساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات أفضل، وذلك من خلال تمكينهم بالأدوات والموارد اللازمة للتداول بكل ثقة.
يجمع فريق القيادة لدينا عقودًا من الخبرة في المناصب العُليا في بعضٍ من أبرز شركات التمويل والتكنولوجيا في العالم، مُشكّلين بذلك فريقًا مُتكاملاً يقود Capital.com نحو مُستقبلٍ مُشرق.