أبريل: أطلقنا تطبيق Investmate، المصمم خصيصًا لتعليم المتداولين الجدد والهواة كيفية التداول وتحسين مهاراتهم في إدارة المخاطر، بهدف تثقيف مليون شخص حول أساسيات المال والاستثمار.

مايو: أطلقنا تقنية SmartFeed الخاصة بنا، والتي تتيح لعملائنا تتبع سلوكياتهم في التداول، واكتشاف تحيّزاتهم المعرفية، والحصول على موارد تعليمية مخصصة وأخبار مالية مُتخصّصة لتعزيز مهاراتهم.

سبتمبر: قمنا بتحسين المخططات البيانية على منصتنا بإضافة خطوط الاتجاه، ومستويات فيبوناتشي، وميزة إضافة النصوص والمزيد من الأدوات التحليلية المتقدمة؛ وذلك لتمكين العملاء من تخصيص تداولاتهم.

أكتوبر: أصبحنا خاضعين للرقابة والتنظيم من قبل هيئة السلوك الماليّ في المملكة المتحدة (FCA)، وهي واحدة من أكثر الهيئات الرقابية احترامًا في العالم، مما يضمن التزامنا بأعلى معايير الشفافية وحماية العملاء. كما أصبحنا خاضعين لخدمة أمين المظالم المالي، مما يضمن حلًا عادلًا ونزيهًا لأي مشكلات قد تواجه عملاءنا.

على مدار عام 2018، تمكننا من الحصول على العديد من الجوائز المرموقة في القطاع تقديرًا لابتكارنا وجودة خدماتنا، بما في ذلك أفضل تطبيق لتداول الفوركس في حفل جوائز UK Forex Awards؛ وأفضل خدمات تداول عبر الإنترنت في حفل جوائز Shares Awards 2018؛ والوسيط الأكثر ابتكارًا وجائزة مُزوّد خدمات الوساطة الأكثر شفافية في حفل جوائز التداول الأوروبية.