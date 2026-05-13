استرد جزءًا من قيمة فروقات الأسعار (السبريد) التي سددتها كل شهر، وذلك ابتداءً من أول صفقة لك بعقود الفروقات. إنها طريقتنا الخاصة لنعبر لك عن تقديرنا لكونك تتداول معنا.
وإذا كنت متداولًا محترفًا، فستستفيد من شرائح مكافآت نقدية أعلى، فضلًا عن مرونة أكبر وقيود أقل في استخدام الرافعة المالية.
|حجم الصفقات
|0 مليون - 50 مليون دولار
|> 50 مليون - 150 مليون دولار
|> 150 مليون دولار
|نسبة الحسم النقدي
|5%
|10%
|20%
لنفترض أنك، على مدار شهر واحد، قمت بإغلاق صفقات عقود فروقات في سوق الفوركس بقيمة اسمية إجمالية بلغت 150,000,000 دولار أمريكي.
وهذا يعني أنك تتأهل لأعلى شريحة من شرائح الحسومات النقدية لدينا، وستسترد 20% من قيمة فروقات الأسعار التي سددتها.
عملة الحساب: دولار أمريكي
حجم التداول الاسمي: 150 مليون دولار
فارق السعر: 20,000 دولار*
الحسم النقدي: 20,000 دولار * 0.20 = 4,000 دولار
لنفترض أنك، على مدار شهر واحد، قمت بإغلاق صفقات عقود فروقات على المؤشرات بقيمة اسمية إجمالية بلغت 150,000,000 دولار أمريكي.
وهذا يعني أنك تتأهل لأعلى شريحة من شرائح الحسومات النقدية لدينا، وستسترد 20% من قيمة فروقات الأسعار التي سددتها.
عملة الحساب: جنيه إسترليني
حجم التداول الاسمي: 150 مليون دولار
فارق السعر: 20,000 دولار * 1.25 = 16,000 جنيه إسترليني*
الحسم النقدي: 16,000 جنيه إسترليني * 0.20 = 3,200 جنيه إسترليني*
*فروقات الأسعار وأسعار الصرف الواردة هي لأغراض توضيحية فقط.
الأمر في غاية البساطة، ما عليك سوى تنفيذ صفقة واحدة بعقود الفروقات في أي سوق تُحتسب فيه فروقات أسعار. وستبدأ في استرداد نسبة مئوية من قيمة فروقات الأسعار التي سددتها في الشهر التالي.
والمعادلة بسيطة: كلما زاد حجم تداولاتك، زادت قيمة مكافأتك!
نهدف إلى قيد المكافأة النقدية المستحقة عن كل شهر في حسابك على Capital.com في موعد أقصاه يوم العمل الخامس من الشهر التالي.
وستصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني في كل مرة يتم فيها إيداع دفعة مكافأة نقدية جديدة في حسابك.
نقوم باحتساب الحسومات النقدية على الصفقات المغلقة يوميًا في تمام الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق.
فإذا قمت بإغلاق صفقة بعد هذا التوقيت في اليوم الأخير من الشهر، فسيتم احتسابها ضمن مكافأة الشهر التالي.
يُحتسب حجم التداول بناءً على القيمة السوقية الكاملة لصفقاتك (القيمة الاسمية)، وليس فقط على الهامش المستخدم لفتحها.
وتُدمج الصفقات المنفذة عبر جميع حساباتك – مثل حساب MT4 وحساب عقود الفروقات – لاحتساب التقدم المحرز نحو استحقاق حسومات فارق السعر في فئة أصول معينة.
الحسومات النقدية على فارق السعر = نسبة الحسومات (%) × إجمالي فارق السعر المدفوع.
نقوم باحتساب الحسومات بالدولار الأمريكي، ولكنك ستحصل عليها بعملة حسابك الأساسية – لذا يرجى الأخذ في الاعتبار أنه إذا لم يكن حسابك مقومًا بالدولار الأمريكي، فإن سعر الصرف سيؤثر على قيمة الحسومات المستردة.
نعم، يحصل كل من الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم على نفس معدلات المكافآت المطبقة على الفوركس.
يتم احتساب المكافآت بالدولار الأمريكي، ولكنك ستحصل عليها بعملة حسابك الأساسية.
تُحتسب الصفقات عبر جميع حساباتك ضمن حجم التداول المؤهل للحسومات.
ويتم احتساب الحسومات وسدادها لكل حساب على حدة، بناءً على قيمة فروقات الأسعار التي تم سدادها في ذلك الحساب.