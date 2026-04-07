الحساب الاحترافي مع Capital.com

نضع بين يديك تفصيلاً شاملاً لمزايا الحساب الاحترافي، ومعايير الأهلية المطلوبة، وخطوات استكمال طلب الانضمام.

ميزات العملاء المحترفين على Capital.com

الحسومات النقدية على فروق الأسعار

حسومات نقدية مستردة شهرياً على فروق الأسعار تصل إلى 20%، وتفعل بدءاً من صفقتك الأولى لتتصاعد طردياً مع تنامي حجم تداولاتك.

رافعة مالية أعلى1

رافعة مالية استثنائية تصل إلى 500:1 لأسواق الفوركس والمؤشرات والنفط والذهب، و33:1 لتداول الأسهم.

مدير حساب مخصص

فريق دعم مخصص لخدمتك على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، ومتاح عبر قنوات ولغات متعددة لتلبية احتياجاتك.

أولوية الحضور والمشاركة في الفعاليات الحصرية.

دعوات حصرية لحضور أرقى فعاليات الضيافة والملتقيات العالمية.

إحالات العملاء المحترفين

برنامج دعوات مصمم خصيصاً لنخبة المحترفين، يقدم مكافآت نقدية مجزية تصل إلى 2,500 دولار أمريكي بناءً على حجم التداولات المؤهلة. تُطبَّق الشروط والأحكام.

الحسومات النقدية المستردة

يتم رد نسبة مئوية من فروق الأسعار التي تسددها شهريًا، وذلك من يوم تداولك الأول.

حجم الصفقات 0 مليون - 5 مليون دولار 5 مليون - 10 مليون دولار > 10 مليون دولار
نسبة الحسم النقدي 5% 10% 20%

للاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة لبرامج الحسومات النقدية، يُرجى اتباع هذا الرابط.

رافعة مالية أعلى

انكشاف كامل على السوق، مع متطلبات هامش أقل.¹

العملات الأجنبية الرئيسية

أقصى رافعة مالية احترافية     500:1

مكافئ الهامش    0.2%

المؤشرات الرئيسية

أقصى رافعة مالية احترافية     500:1

مكافئ الهامش    0.2%

الذهب

أقصى رافعة مالية احترافية     500:1

مكافئ الهامش    0.2%

النفط

أقصى رافعة مالية احترافية     500:1

مكافئ الهامش    0.2%

الأسهم الكُبرى

أقصى رافعة مالية احترافية     33:1

مكافئ الهامش    3.03%

العملات المشفّرة

أقصى رافعة مالية احترافية     100:1

مكافئ الهامش    1

ادع أحد أصدقائك

برنامج إحالة للعملاء المحترفين، مع حسومات نقدية تصل إلى 2,500 دولار أمريكي لكل إحالة مؤهلة.

يتم احتساب الحسومات بناءً على فروق الأسعار المؤهلة التي يدفعها العميل المحال خلال 90 يومًا.

تُطبَّق الشروط والأحكام.2

هيكل الإحالة

ستحصل على 200 دولار أمريكي عندما يقوم العميل المُحال بما يلي:

  • يفتح حسابًا احترافيًا ويستكمل عملية توثيقه

  • يودع 200 دولار أمريكي على الأقل (أو ما يعادلها بالعملة)

  • يُجري ثلاث صفقات على الأقل

مبالغ الحسومات النقدية الإضافية

تُطبّق حسومات نقدية إضافية عند دفع العميل المُحال فروق أسعار مؤهلة:

  • +300 دولار أمريكي بعد سداد 500 دولار أمريكي كقيمة لفروق الأسعار المؤهلة

  • +500 دولار أمريكي بعد سداد 1,000 دولار أمريكي كقيمة لفروق الأسعار المؤهلة

  • +1,500 دولار أمريكي بعد سداد 5,000 دولار أمريكي كقيمة لفروق الأسعار المؤهلة

المكافآت تراكمية، وتصل إلى 2,500 دولار أمريكي لكل عميل مُحال.

مثال توضيحي

  1. يعندما يتأهل العميل المُحال كصاحب حساب احترافي ويستكمل المتطلبات الأولية.

  2. يتم تطبيق حسم نقدي بقيمة 200 دولار أمريكي.

  3. في غضون 90 يومًا، يدفع العميل المُحال 1,000 دولار أمريكي كقيمة لفروق الأسعار المؤهلة.

  4. تُطبق حسومات نقدية إضافية بقيمة 800 دولار أمريكي، مما يرفع إجمالي الحسومات النقدية إلى 1,000 دولار أمريكي.

الاعتبارات المطلوبة قبل التقديم

يحمل تصنيف

رافعة مالية أعلى1

تقدم الحسابات الاحترافية رافعة أعلى من حسابات الأفراد. يمنحك هذا انكشافاً أوسع على الأسواق، ولكنه قد يضاعف من حجم خسائرك في حال عاكست التحركات السعرية توقعاتك.

لغة مالية متخصصة تخاطب خبراتك المتقدمة.

ينطلق هذا التصنيف من فرضية تمتع العملاء المحترفين بخبرة واسعة ودراية أعمق بآليات التداول. وعليه، تصاغ مراسلاتنا لغةً ومضموناً بما يتناسب مع متداولين يمتلكون فهماً عميقاً للأسواق والمفاهيم الاستثمارية المعقدة.

هل أنت عميل حالي لدينا؟هل أنت جديد على عالم Capital.com؟ عملية التقديم

بمجرد تقديم طلبك، سنقوم بمراجعة أهليتك لفتح حساب احترافي وسنخطرك عن طريق البريد الإلكتروني إذا كنت مؤهلًا.

لست ضمن عائلة Capital.com بعد؟

  1. افتح حساب فردي جديد

  2. سجل الدخول إلى حسابك الجديد وانتقل إلى قسم "الحساب"، أو انقر على خيار "مباشر" الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من المنصة الإلكترونية

  3. انقر على خيار "الترقية إلى حساب احترافي" وقم بتقديم المعلومات المطلوبة في النموذج الإلكتروني

هل أنت عميل حالي لدينا؟

  1. سجل الدخول إلى حسابك عبر تطبيق Capital.com أو منصتنا الإلكترونية
  2. افتح قائمة التطبيق وانتقل إلى قسم "الحساب"، أو انقر على خيار "مباشر" الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من المنصة الإلكترونية
  3. انقر على خيار "الترقية إلى حساب احترافي" وقم بتقديم المعلومات المطلوبة في النموذج الإلكتروني
1التداول بالرافعة المالية يضخم الخسائر المحتملة بنفس قدر تضخيمه للأرباح، مما يجعله استراتيجية تنطوي على مخاطر. 

2يمكنك الاطلاع على تفاصيل أوفى حول الشروط والأحكام الناظمة لمبادرة الدعوات الخاصة بنا من خلال النقر هنا.