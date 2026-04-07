حسومات نقدية مستردة شهرياً على فروق الأسعار تصل إلى 20%، وتفعل بدءاً من صفقتك الأولى لتتصاعد طردياً مع تنامي حجم تداولاتك.
رافعة مالية استثنائية تصل إلى 500:1 لأسواق الفوركس والمؤشرات والنفط والذهب، و33:1 لتداول الأسهم.
فريق دعم مخصص لخدمتك على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، ومتاح عبر قنوات ولغات متعددة لتلبية احتياجاتك.
دعوات حصرية لحضور أرقى فعاليات الضيافة والملتقيات العالمية.
برنامج دعوات مصمم خصيصاً لنخبة المحترفين، يقدم مكافآت نقدية مجزية تصل إلى 2,500 دولار أمريكي بناءً على حجم التداولات المؤهلة. تُطبَّق الشروط والأحكام.
يتم رد نسبة مئوية من فروق الأسعار التي تسددها شهريًا، وذلك من يوم تداولك الأول.
|حجم الصفقات
|0 مليون - 5 مليون دولار
|5 مليون - 10 مليون دولار
|> 10 مليون دولار
|نسبة الحسم النقدي
|5%
|10%
|20%
للاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة لبرامج الحسومات النقدية، يُرجى اتباع هذا الرابط.
أقصى رافعة مالية احترافية 500:1
مكافئ الهامش 0.2%
أقصى رافعة مالية احترافية 33:1
مكافئ الهامش 3.03%
أقصى رافعة مالية احترافية 100:1
مكافئ الهامش 1
برنامج إحالة للعملاء المحترفين، مع حسومات نقدية تصل إلى 2,500 دولار أمريكي لكل إحالة مؤهلة.
يتم احتساب الحسومات بناءً على فروق الأسعار المؤهلة التي يدفعها العميل المحال خلال 90 يومًا.
تُطبَّق الشروط والأحكام.2
ستحصل على 200 دولار أمريكي عندما يقوم العميل المُحال بما يلي:
يفتح حسابًا احترافيًا ويستكمل عملية توثيقه
يودع 200 دولار أمريكي على الأقل (أو ما يعادلها بالعملة)
يُجري ثلاث صفقات على الأقل
تُطبّق حسومات نقدية إضافية عند دفع العميل المُحال فروق أسعار مؤهلة:
+300 دولار أمريكي بعد سداد 500 دولار أمريكي كقيمة لفروق الأسعار المؤهلة
+500 دولار أمريكي بعد سداد 1,000 دولار أمريكي كقيمة لفروق الأسعار المؤهلة
+1,500 دولار أمريكي بعد سداد 5,000 دولار أمريكي كقيمة لفروق الأسعار المؤهلة
المكافآت تراكمية، وتصل إلى 2,500 دولار أمريكي لكل عميل مُحال.
يعندما يتأهل العميل المُحال كصاحب حساب احترافي ويستكمل المتطلبات الأولية.
يتم تطبيق حسم نقدي بقيمة 200 دولار أمريكي.
في غضون 90 يومًا، يدفع العميل المُحال 1,000 دولار أمريكي كقيمة لفروق الأسعار المؤهلة.
تُطبق حسومات نقدية إضافية بقيمة 800 دولار أمريكي، مما يرفع إجمالي الحسومات النقدية إلى 1,000 دولار أمريكي.
تقدم الحسابات الاحترافية رافعة أعلى من حسابات الأفراد. يمنحك هذا انكشافاً أوسع على الأسواق، ولكنه قد يضاعف من حجم خسائرك في حال عاكست التحركات السعرية توقعاتك.
ينطلق هذا التصنيف من فرضية تمتع العملاء المحترفين بخبرة واسعة ودراية أعمق بآليات التداول. وعليه، تصاغ مراسلاتنا لغةً ومضموناً بما يتناسب مع متداولين يمتلكون فهماً عميقاً للأسواق والمفاهيم الاستثمارية المعقدة.
بمجرد تقديم طلبك، سنقوم بمراجعة أهليتك لفتح حساب احترافي وسنخطرك عن طريق البريد الإلكتروني إذا كنت مؤهلًا.
افتح حساب فردي جديد
سجل الدخول إلى حسابك الجديد وانتقل إلى قسم "الحساب"، أو انقر على خيار "مباشر" الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من المنصة الإلكترونية
انقر على خيار "الترقية إلى حساب احترافي" وقم بتقديم المعلومات المطلوبة في النموذج الإلكتروني
1التداول بالرافعة المالية يضخم الخسائر المحتملة بنفس قدر تضخيمه للأرباح، مما يجعله استراتيجية تنطوي على مخاطر.
2يمكنك الاطلاع على تفاصيل أوفى حول الشروط والأحكام الناظمة لمبادرة الدعوات الخاصة بنا من خلال النقر هنا.