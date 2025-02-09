المبادئ الجوهرية لتداول المؤشرات وعقودها الآجلة هل تخطو خطواتك الأولى في عالم تداول المؤشرات؟ نضع بين يديك إجاباتٍ وافيةً لأهم التساؤلات المحورية لتنطلق في رحلتك الاستثمارية على أسس صلبة.

ما هو المفهوم الحقيقي لتداول المؤشرات وعقودها الآجلة؟

تمثل المؤشرات أدوات مالية مصممة لتتبع وقياس أداء سلة محددة من الأصول، كالأسهم. وعليه، فإن تداولك على المؤشرات يمنحك انكشافًا استثماريًا مباشرًا على سلة متكاملة من الأصول عبر صفقة واحدة فقط.

ومن خلال تتبع أداء شريحة واسعة من الأسهم، يهدف مؤشر سوق المال إلى أن يكون مرآة عاكسة للحالة العامة للسوق المالي بأسره. وتتنوع هذه المؤشرات؛ فمنها ما يمثل سوق الأسهم لدولة بأكملها، كمؤشر US 500، ومنها ما يختص بقياس أداء قطاع بعينه، كمؤشر ناسداك للتكنولوجيا الحيوية الذي يضم تحت مظلته نحو 200 شركة متخصصة في هذا المجال.

ويضفي هذا التكوين طابعًا من التنوع الجوهري على المؤشرات، مما يتيح لك الولوج إلى قطاع أو اقتصاد بأكمله بضغطة زر واحدة. ولذا، غالبًا ما يتخذ الوافدون الجدد لأسواق المال من تداول المؤشرات نقطة انطلاق مثالية لهم، مفضلين إياها على تداول أسهم أو أصول فردية.

ونضع بين يديك في Capital.com فرصة التداول على كل من العقود الفورية للمؤشرات وعقودها الآجلة عبر آلية عقود الفروقات، وهي أدوات تتتبع المسارات السعرية المستقبلية لكبرى المؤشرات، ويُعتمد عليها غالبًا للمضاربة أو التحوط بناء على التوقعات المحيطة باتجاهات السوق، أو مستويات التذبذب، أو الأحداث الاقتصادية الكلية المفصلية.

لماذا يفضل المستثمرون تداول المؤشرات؟

نظرًا لأن المؤشر يمثل معيارًا لقياس الأداء وليس أصلًا ملموسًا، فإنه لا يقبل الشراء المباشر؛ فلا يمكنك مثلًا شراء حصة في مؤشر UK 100. وعوضًا عن ذلك، كان سيتحتم عليك شراء أسهم في كافة الشركات المدرجة تحته، وبذات الأوزان النسبية المحددة لكل شركة.

وهنا تتجلى عبقرية التداول، إذ يذلل هذه العقبة ويجعل المؤشرات في متناول يديك، مانحا إياك فرصة الانكشاف على تحركاتها السعرية دون أن تحمل عبء الامتلاك الفعلي لأي من مكوناتها. ويعني ذلك قدرتك على النفاذ إلى قطاع أو اقتصاد برمته عبر صفقة واحدة، محققا تنويعًا فوريًا لمحفظتك الاستثمارية.

وتطرح العقود الآجلة للمؤشرات مسارًا إضافيًا للمضاربة على التحركات الأوسع نطاقًا في السوق، وتتميز غالبًا بساعات تداول وهياكل عقود تختلف عن عقود الفروقات الفورية للمؤشرات. وتحظى العقود الآجلة بإقبال واسع من المتداولين الراغبين في استثمار مواسم الأرباح، أو التفاعل مع البيانات الاقتصادية، أو التحوط ضد المخاطر الجيوسياسية.

وبما أنك لا تمتلك الأصل الأساسي، فإنك تتمتع بمرونة فتح صفقات بيع على المكشوف أو شراء على حد سواء. علاوة على ذلك، يواصل العديد من مزودي خدمات التداول تسعير المؤشرات حتى بعد إغلاق جرس البورصة، مما يجعلها متاحة للتداول على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.

*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة بشكل كامل. وتخضع أوامر وقف الخسارة المضمونة لرسوم إضافية عند تفعيلها.