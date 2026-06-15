المؤشرات الصاعدة اليوم

إرشادات حول الاستثمار في أبرز المؤشرات الصاعدة

ما هي آلية احتساب مؤشرات الأسهم؟

السوقالسوقالسوقتُحتسب مؤشرات أسواق الأسهم وفق منهجيات متنوعة، تعكس كل منها زاوية مختلفة لأداء السوق. نستعرض فيما يلي ثلاث آليات رئيسية:

المؤشرات المرجحة بالسعر: مثل مؤشر داو جونز الصناعي العريق، تعتمد هذه المؤشرات على المتوسط السعري للأسهم المكونة لها. وبالتالي، تمارس الأسهم ذات الأسعار الأعلى تأثيرًا أكبر على حركة المؤشر. ويتم احتساب قيمة المؤشر بجمع أسعار الأسهم المكونة ثم قسمة المجموع على مُعاملِ قسمة يتم تعديله بشكل دوري لمراعاة إجراءات الشركات (كتجزئة الأسهم أو توزيعات الأرباح).

المؤشرات المرجحة بالقيمة السوقية: وهي الأكثر شيوعًا، كمؤشر S&P 500، حيث يزداد الوزن النسبي للشركة داخل المؤشر كلما ارتفعت قيمتها السوقية. ويُحتسب المؤشر بقسمة إجمالي القيمة السوقية للشركات المكونة على مُعاملِ قسمة محدد.

المؤشرات متساوية الأوزان: في هذه الفئة، يتمتع كل سهم مدرج بنفس التأثير على قيمة المؤشر، بغض النظر عن سعره أو القيمة السوقية للشركة المصدرة له. ويتم تحديد قيمة المؤشر بناءً على متوسط العائد الإجمالي لجميع الأسهم المكونة.

المؤشرات مقابل الأصول الأخرى، ما الذي يميز كل منهما عن الآخر؟

تتميز مؤشرات الأسهم بخصائص فريدة تميزها عن فئات الأصول المالية الأخرى، لا سيما من حيث الغرض والتكوين وآليات التداول. تعمل المؤشرات في المقام الأول كمقاييس مرجعية، تقدم صورة شاملة لأداء قطاعات سوقية معينة أو أسواق بأكملها، وذلك من خلال سلة منتقاة من الأسهم يتم احتسابها وفق منهجيات محددة (مرجحة بالسعر، بالقيمة السوقية، إلخ). فبينما يعكس أداء سهم شركة ما صحة تلك الشركة فقط، يمكن لأداء مؤشر رئيسي، مثل S&P 500، أن يقدم دلالات حول صحة الاقتصاد الأمريكي ككل.

وخلافًا للأصول المالية كالأسهم والعملات التي يتم شراؤها وبيعها بشكل مباشر، لا تُعتبر المؤشرات بحد ذاتها أصولًا قابلة للتداول المباشر. عوضًا عن ذلك، يمكن للمتداولين والمستثمرين اتخاذ مراكز استثمارية على تحركات أسعار المؤشرات باستخدام أدوات مالية مشتقة، كصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أو عقود الفروقات (CFDs).

كيف يمكنني تداول المؤشرات؟

تتوفر للمتداولين الأفراد الراغبين في تداول المؤشرات مجموعة من الخيارات المتاحة. صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): تُعتبر "سلال" استثمارية تضم مجموعة من الأصول تهدف إلى محاكاة أداء مؤشر معين، ويتم تداول وحداتها في البورصات بشكل مشابه للأسهم. العقود الآجلة للمؤشرات: هي اتفاقيات تُلزم المتداول بشراء أو بيع المؤشر عند سعر محدد في تاريخ مستقبلي. عقود الخيارات على المؤشرات: تمنح هذه العقود حاملها الحق في شراء (Call) أو بيع (Put) المؤشر عند سعر محدد (سعر التنفيذ) قبل تاريخ انتهاء صلاحية العقد.

هنا في Capital.com، نوفر لكم إمكانية تداول المؤشرات بمرونة ودقة عبر عقود الفروقات. تتيح هذه الأدوات للمتداولين المضاربة على اتجاهات أسعار المؤشرات، سواء كانت صاعدة أم هابطة، مع العلم أنها تنطوي بطبيعتها على مجموعة محددة من المخاطر، وبشكل خاص تلك المتعلقة باستخدام الرافعة المالية.

ولكن قبل الشروع في التداول، يجب إدراك أن المنتجات القائمة على الرافعة المالية، مثل عقود الفروقات، قادرة على مضاعفة الأرباح والخسائر بشكل كبير. لذا، يُعد الفهم العميق لآلية عمل هذه المنتجات والمخاطر المرتبطة بها أمرًا حتميًا. نوصي بالبدء من خلال دليلنا لتداول عقود الفروقات. علاوة على ذلك، ننصح بالالتزام بثلاثة محاور رئيسية: المتابعة الدقيقة للأحداث الاقتصادية والسياسية المؤثرة على السوق، والممارسة العملية للتداول باستخدام حساب تجريبي، واختيار وسيط مالي مُنظم وذو سمعة طيبة.