إرشادات حول المؤشرات الأكثر تقلبًا

ما المقصود بالتقلّبات؟

تشير التقلبات إلى مستوى حركة الأسعار لأصل معين ومدى تأرجحها على فترة زمنية محددة. على الرغم من أن المؤشرات المتقلبة، وكذلك الأصول المتقلبة بشكل عام، قد توفر فرصًا واعدة للمتداولين، إلا أنها تنطوي أيضًا على مخاطر كبيرة قد تؤثر بشكل جوهري على رأس المال. يُمكن أن تتغير أكثر المؤشرات تقلبًا تبعًا لظروف السوق، ويمكن الاستفادة من أدوات متقدمة مثل مؤشر التقلب (VIX) لتحليل مدى حركة الأسواق. كما يمكن استخدام المؤشرات التقنية والأساسية لتوقع الاتجاهات المستقبلية وتحليل ديناميكيات السوق بشكل أكثر دقة.

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ما هي الأساليب المستخدمة لقياس تقلب المؤشرات؟

يتم قياس تقلب المؤشرات من خلال أدوات متخصصة مثل مؤشر VIX، الذي يرتبط بشكل مباشر بمؤشر US 500 وتوقعات التقلبات المستقبلية له. التقلب التاريخي يُقاس من خلال حساب الانحراف المعياري للتغيرات اليومية في الأسعار، في حين أن التقلب الضمني يمثل مفهومًا متقدمًا يعتمد على نماذج تسعير الخيارات لتحليل توقعات السوق المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم لحساب الفرق بين أعلى وأدنى سعر للمؤشر خلال فترة زمنية مُحدّدة. كما يُمكن استخدام نطاقات بولينجر®، حيثُ يُشير اتساع هذه النطاقات، المُشتقّة من المُتوسّط المُتحرّك، إلى مُستوى التقلب في السوق.

ما الذي يُسبّب تقلبات في سوق المؤشرات؟

تتأثّر المؤشرات، وكذلك فئات أخرى من الأصول، بعوامل مُتعدّدة. تُعتبر أخبار أرباح الشركات, أحد العوامل الرئيسية التي قد تُؤثّر على أداء الأسهُم الكُبرى المُدرجة في مؤشر مُعيّن، مثل مؤشر ناسداك 100 (US Tech 100). على سبيل المثال، يُمكن أن تُؤدّي نتائج أرباح شركتي آبل أو مايكروسوفت، سواء كانت أعلى أو أقل من التوقّعات، إلى تأثير كبير على سعر المؤشر بشكل عام، نظرًا للوزن النسبي الكبير لهاتين الشركتين في المؤشر. كما تلعب عوامل الاقتصاد الكلي الأوسع، مثل بيانات سوق العمل، ومُعدّلات النشاط الصناعي والتجاري، وقرارات أسعار الفائدة، دورًا هامًا في تحديد ثقة المُستهلك، وبالتالي التأثير على أسعار الأسهُم والمؤشرات. وعلى المُستوى الفني، يُمكن أن تُؤثّر مُستويات الدعم والمُقاومة الرئيسية أيضًا على مُستويات التقلب.

كيف يعمل نظام تداول الهامش وما هي آلياته؟

يُمكّن التداول بالهامش، أو التداول بالرافعة المالية، المُتداولين من فتح صفقات بحج تداول أكبر من رأس المال المودع. هذا يعني إمكانية تحقيق أرباح مُضاعفة، ولكنه ينطوي أيضًا على مُخاطر مُضاعفة في حال تحرّك السوق بشكل مُعاكس لتوقّعات المُتداول. عند التداول بالهامش، يكتفي المُتداول بدفع نسبة صغيرة من القيمة الإجمالية للصفقة، تُعرف باسم "الهامش". في حال تحرّك السوق باتجاه معاكس لتوقعاتك ، قد تتلقّى "طلب نداء الهامش"، ممّا يعني انخفاض الرصيد بالنسبة للهامش في حسابك إلى ما دون الحدّ الأدنى المطلوب. في هذه الحالة، سيتعيّن عليك إيداع المزيد من الأموال أو تخفيض حجم الصفقة لمُواصلة التداول.