ما هي آلية عمل التداول بالهامش

يستخدم المتداولون بالهامش الرافعة المالية معولين على أن تفوق الأرباح التي يجنونها الفائدة المستحقة على المبالغ المقترضة. الرافعة المالية هنا تلعب دور السيف ذو الحدين، حيث يمكنها تعظيم الأرباح والخسائر على حد سواء بسرعة كبيرة، ما يجعل منها استراتيجية محفوفة بالمخاطر.

تخيل لو أردت التداول على أسهم تسلا (TSLA) والتي يبلغ سعر السهم الواحد فيها 600 دولار. لشراء عشرة أسهم، سيُطلب منك إيداع 6000 دولار، وقد لا تتوفر لديك هذه السيولة. من خلال اللجوء إلى التداول بالهامش وباستخدام رافعة مالية بنسبة 5:1، ستحتاج فقط إلى 1200 دولار كهامش مطلوب لفتح المركز، وسيقوم وسيطك بتمويل الباقي.

في حال ارتفع سعر السهم إلى 615 دولارًا، سيكون ربحك 150 دولارًا، وهو ناتج ضرب 10 أسهم في الفارق بين السعر الجديد وسعر الشراء الأصلي والذي كان 600 دولار. قد يبدو ارتفاع السهم بنسبة 2.5% طفيفًا، لكن بفضل التداول بالهامش، يتم تعزيز عائد الاستثمار ليصل إلى 12.5%.

لكن من الممكن أن يتراجع سعر سهم تسلا بمقدار 15 دولارًا ليصل إلى 585 دولارًا للسهم الواحد، ستتكبد خسارة قدرها 150 دولارًا، وهو ما يعادل 12.5% من الهامش الذي قمت بإيداعه، وذلك إذا لم تقم بوضع أمر وقف الخسارة.*

*أوامر وقف الخسارة قد لا تكون مضمونة دائمًا.

إذا كنت تحتفظ بعدة صفقات مفتوحة معًا، أو كنت تتداول على فئة من الأصول تتسم بالتقلب الشديد، قد تتعرض لتغيّرات كبيرة في الأسعار بسرعة فائقة، فقد تجد نفسك في مواجهة خسائر ضخمة متعددة ومتراكمة بشكل غير متوقع.

متطلبات رأس المال الدنيا

يُطلق على المبلغ المطلوب لبدء صفقة مصطلحات متنوعة مثل الهامش، أو الهامش الأولي، أو هامش الإيداع أو الهامش المطلوب. ونحن في Capital.com نفضل استخدام تعبير الهامش المطلوب.

يتحدد الهامش المطلوب بناءً على نوعية الأصول التي تقرر استثمار أموالك فيها. يُحسب هذا الهامش كنسبة مئوية من سعر الأصل، وتُعرف هذه النسبة باسم "نسبة الهامش". لكل أداة مالية نسبة هامش مطلوبة مختلفة.

إذا كانت لديك العديد من الصفقات مفتوحة في آن واحد، يُعتبر إجمالي الهامش المطلوب لكل صفقة هو "الهامش المستخدم". أما الأموال المتبقية المتاحة لبدء صفقات جديدة فتُعرف بـ"الهامش الحر".

هامش الصيانة

بالإضافة إلى الهامش المطلوب، الذي يُمثل المبلغ اللازم لبدء صفقة، ستحتاج أيضًا إلى تخصيص مبلغ مالي لتغطية هامش الصيانة وذلك للحفاظ على صفقتك مفتوحة.

يعتمد المبلغ الذي تحتاجه في حسابك لتغطية الهامش على قيمة الصفقات التي تقوم بها وما إذا كانت هذه الصفقات تحقق أرباحًا أو تُسجل خسائر في الوقت الحالي.

المبالغ المودعة في حسابك تشكل رصيدك النقدي أو مجموع أموالك، بينما يعتبر رأس المال رصيد أموالك الإجمالي الذي يشمل كافة الأرباح والخسائر غير المُحققة. والهامش هو القيمة الذي يجب أن يُغطيها رأس المال في حسابك. يُحسب هذا الهامش بناءً على سعر إغلاق المراكز المفتوحة الحالية، مضروبًا بعدد العقود وحجم الرافعة المالية المُستخدمة. أما مستوى الهامش، فيُحدد بقسمة رأس المال على الهامش المطلوب.

وبالتالي، يخضع المبلغ الكلي المطلوب كهامش لتغيرات مستمرة تبعاً لتقلبات قيمة صفقاتك. من الضروري ضمان تغطية 100% على الأقل من الهامش برأس المال في حسابك.

من الأهمية بمكان متابعة حالة صفقاتك باستمرار للتأكد من تغطية الهامش بنسبة 100%. في حال عدم توفر هذه التغطية، قد يُطلب منك ضخ المزيد من الأموال لزيادة قيمة رأس المال في حسابك أو إغلاق بعض المراكز لتقليل المتطلبات الكلية للهامش.

الحد الائتماني أو هامش الوقاية

إلى جانب الهامش المطلوب، من الضروري أن يكون رصيد الهامش الكلي في حسابك كافيًا، وهي الأموال هي تلك التي لم تُستثمر في الصفقات بعد وتُشكل ضمانًا للتحوّط من المخاطر في حال اتجهت الأسعار بعكس توقعاتك.

يعتمد المبلغ المطلوب في رصيد الهامش الكلي على قيمة الصفقات التي تقوم بها وما إذا كانت هذه الصفقات تحقق أرباحًا أو تُسجل خسائراً في الوقت الحالي.

تُعبّر الأموال الموجودة في حسابك عن رأس مالك، في حين أن الأموال التي قد تكون مديونًا بها بسبب المراكز الخاسرة تُعرف باسم الهامش. مستوى الهامش الكلي (نسبة مئوية غالبًا) هو نتيجة قسمة رأس المال على الهامش.

كيفية تفادي طلبات نداء الهامش

طلب نداء الهامش هو إشارة تحذير تفيد بأن صفقتك لم تسر كما خططت لها، وبات رصيدك غير كافٍ لاحتواء الخسائر المتراكمة. يتم إرسال طلب نداء الهامش عندما تقل قيمة رأس المال في حسابك إلى مستوى لا يمكن معه دعم حجم الاقتراض الخاص بك.

هذا يعني ببساطة أن وسيطك قد وصل إلى الحد الأقصى من الأموال التي يمكنه إقراضها لك، وعليك إما إضافة المزيد من الأموال إلى حسابك أو البدء بإغلاق بعض المراكز للحد من تفاقم الخسائر.

في حال استلامك طلب نداء الهامش، من الضروري عدم تجاهله أو التقاعس عن اتخاذ أي إجراء، فقد يؤدي ذلك إلى ما يُعرف بإغلاق المراكز المتوحي لتلبية الهامش من قبل الوسيط، حيث يتم إغلاق صفقاتك بشكل تلقائي، مما يعرضك لخطر فقدان كافة استثماراتك.

يُمكن تقليل خطر استلام طلب نداء الهامش عن طريق تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر، مثل استخدام أوامر وقف الخسارة*، أو زيادة رأس المال في حسابك بإضافة أموال إضافية، أو تخفيض متطلبات الهامش من خلال إغلاق بعض المراكز. من الحكمة دائمًا الاستعداد لمواجهة السيناريوهات الأصعب، نظرًا لطبيعة الأسواق المالية المتقلبة والتي تكتنفها درجة عالية من عدم اليقين.

*أوامر وقف الخسارة ليست جميعها مضمونة.

لماذا تُعد أوامر الوقف ضرورية؟

أمر الوقف، أو وقف الخسارة، هو عبارة عن آلية حماية تقوم بإغلاق مركز تداول مفتوح بمجرد وصوله إلى سعر محدد سلفًا من قِبل المتداول. هذا يعني أنه في حال تغيرت الاسعار بعكس توقعاتك، يمكن لهذه الآلية أن تغلقها تلقائياً قبل أن تكبر الخسائر، مما قد يقود إلى تلقّي طلب نداء الهامش.

يقلل أمر وقف الخسارة من المخاطر. فلو افترضنا أنك قمت بشراء عقد فروقات لسهم بسعر 100 دولار، فيمكن لأمر وقف الخسارة أن يُنشط عملية بيع تلقائية عند انخفاض السعر إلى الحد الذي قمت بتحديده، مثلاً أقل من 95 دولارًا.

إذا كنت تنوي اتخاذ مركز بيع على المكشوف، فينبغي عليك ضبط أمر وقف الخسارة عند سعر أعلى، على سبيل المثال عند 105 دولار، لتجنب الخسارة في حال ارتفع سعر الأصل بشكل مُغاير لتوقعاتك.

مع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن أمر وقف الخسارة يُفعّل فقط عند وصول سعر السوق للسعر المحدد مُسبقًا، ولكن يُنفذ فعليًا عند أقرب سعر متاح. على سبيل المثال، في حال وجود فجوات سعرية في السوق، قد يتم إيقاف الصفقة وإغلاق المركز عند مستوى أسوأ من المستوى المُحدد مسبقًا، وهذا ما يُعرف بـ "الانزلاق السعري". للتقليل من هذا الاحتمال، يُمكن استخدام أوامر وقف الخسارة المضمونة.

تعمل أوامر وقف الخسارة المضمونة بنفس منطق الأوامر الأساسية، لكنها تُقدم ضمانًا ضد الانزلاق بحيث تُغلق الصفقة دومًا عند السعر المُحدد مسبقًا. لكن من المهم معرفة أن هذا النوع من الأوامر يتطلب دفع رسوم إضافية صغيرة.