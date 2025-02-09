يرتكز تداول أسعار الفائدة على المضاربة على الأدوات المالية المرتبطة بالتحولات المستقبلية لأسعار الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية، على غرار سعر الفائدة الفيدرالية الأمريكية، وسعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا، وسعر تسهيلات الودائع للبنك المركزي الأوروبي.
وتتيح لك منصتنا تداول عقود الفروقات على طيف واسع من الأسواق المرتبطة بأسعار الفائدة، ويشمل ذلك العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والعقود الآجلة للسندات الحكومية، فضلًا عن العقود الدائمة للسندات. وتتميز هذه الأدوات بحساسيتها العالية واستجابتها السريعة لتغير سقف التوقعات المحيطة بالسياسات النقدية، ومعدلات التضخم، والبيانات الكلية للاقتصاد.
تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، حيث تمتد تأثيراتها لتشمل كافة مفاصل النظام المالي، بدءًا من تكاليف الاقتراض وصولًا إلى التقييمات العادلة للأصول. وعندما تتجه البنوك المركزية لرفع الفائدة أو خفضها، تتردد أصداء هذه القرارات بقوة لتضرب أسواق الفوركس، والأسهم، والسلع، وتلقي بظلالها الأثقل على أسواق السندات.
يمنحك تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة أو السندات أداةً فاعلة لترجمة توقعاتك حول مسار هذه التحركات إلى صفقات حقيقية، سواءً كنت تراهن على تشديد السياسة النقدية، أو تيسيرها، أو حتى الاستفادة من التذبذبات الحادة المرافقة للإعلانات الاقتصادية المفصلية.
فعلى سبيل المثال:
من خلال تداول عقود الفروقات، يمكنك فتح صفقات شراء أو بيع على المكشوف للاستفادة من هذه التحركات دون الحاجة للامتلاك الفعلي للأصل الأساسي. كما نضع بين يديك مرونةً فائقة لضبط حجم انكشافك على الأسواق عبر توظيف الرافعة المالية. ولكن تذكر دومًا أن الرافعة المالية سلاح ذو حدين، فهي تضاعف من حجم الأرباح المحتملة ولكنها تفاقم من المخاطر والخسائر بالقدر ذاته.
نضع بين يديك في Capital.com فرصة تداول عقود الفروقات على تشكيلة واسعة من الأسواق المرتبطة بأسعار الفائدة.
سواءً كانت استراتيجيتك مبنيةً على اقتناص الفرص التي تترافق مع اجتماعات البنوك المركزية، أو التفاعل مع المفاجآت التي تحملها بيانات التضخم، أو حتى التحوط لتقليل تعرضك لمخاطر الفائدة؛ فإن منصتنا تزودك بترسانة متكاملة من الأدوات لتحقيق غاياتك.
ابقَ على اتصالٍ دائم بنبض الأسواق عبر منصتنا سهلة الاستخدام وفريق الدعم سريع الاستجابة، وانطلق في تداول أهم أدوات أسعار الفائدة برؤية استثمارية ثاقبة.
*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة بشكل كامل. تخضع أوامر وقف الخسارة المضمونة لرسوم إضافية عند تفعيلها.
