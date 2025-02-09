ما هو مفهوم التداول على أسعار الفائدة؟

يرتكز تداول أسعار الفائدة على المضاربة على الأدوات المالية المرتبطة بالتحولات المستقبلية لأسعار الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية، على غرار سعر الفائدة الفيدرالية الأمريكية، وسعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا، وسعر تسهيلات الودائع للبنك المركزي الأوروبي.

وتتيح لك منصتنا تداول عقود الفروقات على طيف واسع من الأسواق المرتبطة بأسعار الفائدة، ويشمل ذلك العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والعقود الآجلة للسندات الحكومية، فضلًا عن العقود الدائمة للسندات. وتتميز هذه الأدوات بحساسيتها العالية واستجابتها السريعة لتغير سقف التوقعات المحيطة بالسياسات النقدية، ومعدلات التضخم، والبيانات الكلية للاقتصاد.

لماذا يفضل المستثمرون تداول أسعار الفائدة؟

تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، حيث تمتد تأثيراتها لتشمل كافة مفاصل النظام المالي، بدءًا من تكاليف الاقتراض وصولًا إلى التقييمات العادلة للأصول. وعندما تتجه البنوك المركزية لرفع الفائدة أو خفضها، تتردد أصداء هذه القرارات بقوة لتضرب أسواق الفوركس، والأسهم، والسلع، وتلقي بظلالها الأثقل على أسواق السندات.

يمنحك تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة أو السندات أداةً فاعلة لترجمة توقعاتك حول مسار هذه التحركات إلى صفقات حقيقية، سواءً كنت تراهن على تشديد السياسة النقدية، أو تيسيرها، أو حتى الاستفادة من التذبذبات الحادة المرافقة للإعلانات الاقتصادية المفصلية.

فعلى سبيل المثال:

إذا مالت توقعات المتداولين نحو إقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لزيادة في أسعار الفائدة، فإن تاريخ الأسواق يخبرنا بأن أسعار العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية غالبًا ما تتراجع استباقًا لهذا القرار.

أما إذا لوّح البنك المركزي الأوروبي بتبني سياسة تيسيرية، فغالبًا ما يقود ذلك أسعار العقود الآجلة لمؤشر Euribor نحو الصعود، بالتزامن مع تعديل الأسواق لتوقعاتها بشأن الفائدة.

من خلال تداول عقود الفروقات، يمكنك فتح صفقات شراء أو بيع على المكشوف للاستفادة من هذه التحركات دون الحاجة للامتلاك الفعلي للأصل الأساسي. كما نضع بين يديك مرونةً فائقة لضبط حجم انكشافك على الأسواق عبر توظيف الرافعة المالية. ولكن تذكر دومًا أن الرافعة المالية سلاح ذو حدين، فهي تضاعف من حجم الأرباح المحتملة ولكنها تفاقم من المخاطر والخسائر بالقدر ذاته.

لماذا Capital.com هي خيارك الأمثل لتداول أسواق أسعار الفائدة؟

نضع بين يديك في Capital.com فرصة تداول عقود الفروقات على تشكيلة واسعة من الأسواق المرتبطة بأسعار الفائدة.

سواءً كانت استراتيجيتك مبنيةً على اقتناص الفرص التي تترافق مع اجتماعات البنوك المركزية، أو التفاعل مع المفاجآت التي تحملها بيانات التضخم، أو حتى التحوط لتقليل تعرضك لمخاطر الفائدة؛ فإن منصتنا تزودك بترسانة متكاملة من الأدوات لتحقيق غاياتك.

الوصول المباشر إلى أسواق حيوية مثل عقود (SONIA) لأجل 3 أشهر وعقود (Euribor).

تسعيرٌ لحظي وتغطية إخبارية حية مدمجة بالكامل داخل المنصة؛ لتبقى بخطوةٍ استباقية أمام كبرى البيانات والإصدارات الاقتصادية.

أدواتٌ متطورة للرسوم البيانية وإدارة المخاطر الاحترافية، تشمل التنبيهات السعرية وأوامر إيقاف الخسارة.*

ابقَ على اتصالٍ دائم بنبض الأسواق عبر منصتنا سهلة الاستخدام وفريق الدعم سريع الاستجابة، وانطلق في تداول أهم أدوات أسعار الفائدة برؤية استثمارية ثاقبة.

*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة بشكل كامل. تخضع أوامر وقف الخسارة المضمونة لرسوم إضافية عند تفعيلها.