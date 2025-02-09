الرئيسية > الأسواق > أسعار الفائدة

التداول على أسعار الفائدة

افتح صفقات استثمارية على الأدوات المالية المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة العالمية عبر تداول عقود الفروقات. استكشف آفاقًا لا حصر لها من الأسواق، بدءًا من المؤشرات والسلع وصولًا إلى السندات وغيرها الكثير، كل ذلك مباشرة عبر منصة Capital.com الإلكترونية أو من خلال تطبيقنا الذكي.

ما هو مفهوم التداول على أسعار الفائدة؟

يرتكز تداول أسعار الفائدة على المضاربة على الأدوات المالية المرتبطة بالتحولات المستقبلية لأسعار الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية، على غرار سعر الفائدة الفيدرالية الأمريكية، وسعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا، وسعر تسهيلات الودائع للبنك المركزي الأوروبي.

وتتيح لك منصتنا تداول عقود الفروقات على طيف واسع من الأسواق المرتبطة بأسعار الفائدة، ويشمل ذلك العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والعقود الآجلة للسندات الحكومية، فضلًا عن العقود الدائمة للسندات. وتتميز هذه الأدوات بحساسيتها العالية واستجابتها السريعة لتغير سقف التوقعات المحيطة بالسياسات النقدية، ومعدلات التضخم، والبيانات الكلية للاقتصاد.

لماذا يفضل المستثمرون تداول أسعار الفائدة؟

تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، حيث تمتد تأثيراتها لتشمل كافة مفاصل النظام المالي، بدءًا من تكاليف الاقتراض وصولًا إلى التقييمات العادلة للأصول. وعندما تتجه البنوك المركزية لرفع الفائدة أو خفضها، تتردد أصداء هذه القرارات بقوة لتضرب أسواق الفوركس، والأسهم، والسلع، وتلقي بظلالها الأثقل على أسواق السندات.

يمنحك تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة أو السندات أداةً فاعلة لترجمة توقعاتك حول مسار هذه التحركات إلى صفقات حقيقية، سواءً كنت تراهن على تشديد السياسة النقدية، أو تيسيرها، أو حتى الاستفادة من التذبذبات الحادة المرافقة للإعلانات الاقتصادية المفصلية.

فعلى سبيل المثال:

  • إذا مالت توقعات المتداولين نحو إقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لزيادة في أسعار الفائدة، فإن تاريخ الأسواق يخبرنا بأن أسعار العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية غالبًا ما تتراجع استباقًا لهذا القرار.
  • أما إذا لوّح البنك المركزي الأوروبي بتبني سياسة تيسيرية، فغالبًا ما يقود ذلك أسعار العقود الآجلة لمؤشر Euribor نحو الصعود، بالتزامن مع تعديل الأسواق لتوقعاتها بشأن الفائدة.

من خلال تداول عقود الفروقات، يمكنك فتح صفقات شراء أو بيع على المكشوف للاستفادة من هذه التحركات دون الحاجة للامتلاك الفعلي للأصل الأساسي. كما نضع بين يديك مرونةً فائقة لضبط حجم انكشافك على الأسواق عبر توظيف الرافعة المالية. ولكن تذكر دومًا أن الرافعة المالية سلاح ذو حدين، فهي تضاعف من حجم الأرباح المحتملة ولكنها تفاقم من المخاطر والخسائر بالقدر ذاته.

لماذا Capital.com هي خيارك الأمثل لتداول أسواق أسعار الفائدة؟

نضع بين يديك في Capital.com فرصة تداول عقود الفروقات على تشكيلة واسعة من الأسواق المرتبطة بأسعار الفائدة.

سواءً كانت استراتيجيتك مبنيةً على اقتناص الفرص التي تترافق مع اجتماعات البنوك المركزية، أو التفاعل مع المفاجآت التي تحملها بيانات التضخم، أو حتى التحوط لتقليل تعرضك لمخاطر الفائدة؛ فإن منصتنا تزودك بترسانة متكاملة من الأدوات لتحقيق غاياتك.

  • الوصول المباشر إلى أسواق حيوية مثل عقود (SONIA) لأجل 3 أشهر وعقود (Euribor).
  • تسعيرٌ لحظي وتغطية إخبارية حية مدمجة بالكامل داخل المنصة؛ لتبقى بخطوةٍ استباقية أمام كبرى البيانات والإصدارات الاقتصادية.
  • أدواتٌ متطورة للرسوم البيانية وإدارة المخاطر الاحترافية، تشمل التنبيهات السعرية وأوامر إيقاف الخسارة.*

ابقَ على اتصالٍ دائم بنبض الأسواق عبر منصتنا سهلة الاستخدام وفريق الدعم سريع الاستجابة، وانطلق في تداول أهم أدوات أسعار الفائدة برؤية استثمارية ثاقبة.

*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة بشكل كامل. تخضع أوامر وقف الخسارة المضمونة لرسوم إضافية عند تفعيلها.

اكتشف آفاق التميّز في التداول مع Capital.com

منصة تداول سهلة الاستخدام

احصل على الأدوات التي تحتاج لها دون الغوص في بحر من البيانات غير الضرورية.
ابدأ في اكتشاف منصتنا

تداول اليوم

فتح حساب معنا سريع وبسيط - يُمكنك فتح حسابك اليوم، وبدء التداول في دقائق.

خدمة عملاء استثنائية

احصل على الدعم الذي تستحقه. استمتع بخدمة استثنائية من فريقنا المتخصص، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو خدمة الدردشة المباشرة. خدمة العملاء مُتاحة باللغة العربية خلال ساعات العمل، وباللغة الإنجليزية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
ابقى على تواصل

وسيط تداول عالمي وموثوق

انضم إلى مجتمع يضمّ أكثر من 840 ألف متداول من جميع أنحاء العالم. عملاؤنا يثقون بنا بشدة، حيث تجاوز حجم تداولاتهم على منصتنا أكثر من 1 تريليون دولار.
اكتشف المزيد عنّا

أسواقك التي ترغب بها، الرافعة المالية التي تناسبك

تداول عقود الفروقات على الذهب والبيتكوين والنفط والغاز والمزيد برافعة مالية تُناسبك.
استكشف الأصول التي يُمكنك تداولها

رسوم شفّافة وتنافسية

عمولة صفرية، إلى الأبد. رسوم شفافة لفروقات الأسعار (السبريد)، ورسوم التبييت، وأوامر وقف الخسارة المضمونة. اُنقر على الرابط أدناه لمعرفة المزيد.
اطلع على رسومنا

لماذا قد تختار Capital.com؟ أرقامنا تُثبت ريادتنا..

مجموعة Capital.com
840K+
متداولون حول العالم
125K+
العملاء النشطون شهريًا
24/7
دعم العملاء
100
المؤشرات الفنية
شريك موثوق
شريك موثوق
شريك مميز
شريك مميز