احصل على رؤى أعمق حول تداول السلع – بما في ذلك أبرز المحركات اليومية، والسلع الأكثر تداولًا، والفروق الرئيسية بين أنواع السلع المختلفة
يرتكز تداول السلع على عمليات بيع وشراء المواد الخام أو المنتجات الزراعية الأساسية. وينقسم هذا السوق إلى فئتين رئيسيتين: السلع الصلبة التي تشمل الموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الأرض كالذهب والنفط، والسلع اللينة التي تضم الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية.
يضرب تداول السلع بجذوره في أعماق التاريخ، ليسبق كافة أشكال التجارة الأخرى؛ حيث اعتمدت الحضارات الناشئة على نظام المقايضة لتأمين الغذاء والمؤن. وفي عصرنا الحالي، يعتمد سوق السلع المادية بشكلٍ جوهري على العقود الآجلة، والتي تمنح المنتجين (كالمزارعين مثلًا) ميزة تأمين أسعار مبيعاتهم سلفًا مع المشترين.
بيد أن الشبكة المتطورة لبورصات السلع في يومنا هذا قد فتحت الأبواب على مصراعيها أمام المضاربين لاقتناص الفرص من التحركات السعرية لهذه الأصول على المدى القصير، سواء عبر التداول الفوري أو من خلال العقود الآجلة للسلع.
ونحن في Capital.com نمنحك أداة قوية لتداول عقود الفروقات على الأسعار الفورية للسلع والأدوات المالية المرتبطة بالعقود الآجلة على حد سواء، تاركين لك حرية اختيار الاستراتيجية التي تفضلها لاختراق هذا السوق.
يمنحك تداول السلع فرصة الانكشاف الاستثماري المباشر على تقلبات أسعار النفط، والغاز، والمعادن، وغيرها الكثير، دون أن تتكبد عناء الاستلام الفعلي للأصول أو تحمل أعباء تخزينها.
وتضفي العقود الآجلة للسلع مرونةً فائقة على آليات التداول، مفسحةً المجال أمام المتداولين للمضاربة على الاتجاهات السعرية المستقبلية عبر عقودٍ ذات معايير موحدة. ويشيع استخدام التسعير القائم على العقود الآجلة في أسواق حيوية كالنفط الخام، والغاز الطبيعي، والقمح، حيث تتأرجح توقعات العرض والطلب بوتيرةٍ متسارعة.
وعلى النقيض من العقود الآجلة المادية، لا تلزمك عقود الفروقات بامتلاك الأصل أو استلامه عند تاريخ الاستحقاق. ويعني هذا قدرتك المطلقة على فح صفقات شراء أو بيع على المكشوف على كلٍ من الأسعار الفورية والأدوات المرتبطة بالعقود الآجلة، مع كامل الحرية في إغلاق صفقاتك متى شئت (وفقًا لساعات عمل الأسواق).
وتنظر شريحةٌ واسعة من المستثمرين إلى السلع كدرعٍ واقٍ للتحوط ضد غول التضخم، نظرًا لعدم ارتباط أسعارها بشكلٍ وثيق بفئات الأصول الأخرى. ويتربع الذهب تحديدًا على عرش الملاذات الآمنة تاريخيًا، بفضل قدرته الفائقة على الاحتفاظ بقيمته إبان فترات الاضطراب والضبابية الاقتصادية.
علاوةً على ذلك، يتيح لك تداول السلع توظيف الرافعة المالية لمضاعفة حجم انكشافك على الأسواق. ولكن، تذكر دائمًا أن الرافعة المالية كما تضاعف أرباحك المحتملة، فإنها تفاقم خسائرك بالقدر ذاته، إذ تحتسب كلتاهما بناءً على القيمة الإجمالية للصفقة.
نضع بين يديك فرصة تداول عقود الفروقات على باقة متنامية من السلع والأدوات القائمة على العقود الآجلة، لنمنحك القدرة على الاستفادة من التحركات السعرية دون الحاجة لشرائها بشكلٍ كامل.
نقدم لك تسعيرًا فوريًا لأشهر السلع الاستراتيجية، إلى جانب الانكشاف على الأسواق المشتقة من العقود الآجلة، لنمنحك المرونة المطلقة في اختيار آلية وتوقيت تداولاتك.
اكتشف نقاط الدخول والخروج المثلى مستعينًا بأدواتنا الذكية وسهلة الاستخدام للرسوم البيانية، واضبط تنبيهات الأسعار لتكون أول من يعلم بالتحركات السوقية المفصلية.
*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة بشكل كامل. وتخضع أوامر وقف الخسارة المضمونة لرسوم إضافية عند تفعيلها.