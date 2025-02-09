المبادئ الجوهرية لتداول السلع وعقودها الآجلة هل تتطلع للتعمق في عالم السلع؟ نضع بين يديك لمحةً شاملة تسلط الضوء على أعرق أشكال التجارة في تاريخ البشرية.

ما هو المفهوم الحقيقي لتداول السلع؟

يرتكز تداول السلع على عمليات بيع وشراء المواد الخام أو المنتجات الزراعية الأساسية. وينقسم هذا السوق إلى فئتين رئيسيتين: السلع الصلبة التي تشمل الموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الأرض كالذهب والنفط، والسلع اللينة التي تضم الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية.

يضرب تداول السلع بجذوره في أعماق التاريخ، ليسبق كافة أشكال التجارة الأخرى؛ حيث اعتمدت الحضارات الناشئة على نظام المقايضة لتأمين الغذاء والمؤن. وفي عصرنا الحالي، يعتمد سوق السلع المادية بشكلٍ جوهري على العقود الآجلة، والتي تمنح المنتجين (كالمزارعين مثلًا) ميزة تأمين أسعار مبيعاتهم سلفًا مع المشترين.

بيد أن الشبكة المتطورة لبورصات السلع في يومنا هذا قد فتحت الأبواب على مصراعيها أمام المضاربين لاقتناص الفرص من التحركات السعرية لهذه الأصول على المدى القصير، سواء عبر التداول الفوري أو من خلال العقود الآجلة للسلع.

لماذا يفضل المستثمرون تداول السلع؟

يمنحك تداول السلع فرصة الانكشاف الاستثماري المباشر على تقلبات أسعار النفط، والغاز، والمعادن، وغيرها الكثير، دون أن تتكبد عناء الاستلام الفعلي للأصول أو تحمل أعباء تخزينها.

وتضفي العقود الآجلة للسلع مرونةً فائقة على آليات التداول، مفسحةً المجال أمام المتداولين للمضاربة على الاتجاهات السعرية المستقبلية عبر عقودٍ ذات معايير موحدة. ويشيع استخدام التسعير القائم على العقود الآجلة في أسواق حيوية كالنفط الخام، والغاز الطبيعي، والقمح، حيث تتأرجح توقعات العرض والطلب بوتيرةٍ متسارعة.

وعلى النقيض من العقود الآجلة المادية، لا تلزمك عقود الفروقات بامتلاك الأصل أو استلامه عند تاريخ الاستحقاق. ويعني هذا قدرتك المطلقة على فح صفقات شراء أو بيع على المكشوف على كلٍ من الأسعار الفورية والأدوات المرتبطة بالعقود الآجلة، مع كامل الحرية في إغلاق صفقاتك متى شئت (وفقًا لساعات عمل الأسواق).

وتنظر شريحةٌ واسعة من المستثمرين إلى السلع كدرعٍ واقٍ للتحوط ضد غول التضخم، نظرًا لعدم ارتباط أسعارها بشكلٍ وثيق بفئات الأصول الأخرى. ويتربع الذهب تحديدًا على عرش الملاذات الآمنة تاريخيًا، بفضل قدرته الفائقة على الاحتفاظ بقيمته إبان فترات الاضطراب والضبابية الاقتصادية.

علاوةً على ذلك، يتيح لك تداول السلع توظيف الرافعة المالية لمضاعفة حجم انكشافك على الأسواق. ولكن، تذكر دائمًا أن الرافعة المالية كما تضاعف أرباحك المحتملة، فإنها تفاقم خسائرك بالقدر ذاته، إذ تحتسب كلتاهما بناءً على القيمة الإجمالية للصفقة.

لماذا Capital.com هي بوابتك المثلى لتداول السلع؟

*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة بشكل كامل. وتخضع أوامر وقف الخسارة المضمونة لرسوم إضافية عند تفعيلها.