إرشادات حول السلع الأكثر تقلبًا

ما المقصود بتقلبات السلع؟

يُشير مصطلح تقلبات السلع إلى اتساع نطاق التذبذبات السعرية التي تتعرض لها سلعة مُعينة خلال إطار زمني محدد. وتتعدد العوامل الكامنة وراء التقلبات الحادة في أسعار السلع، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، التغيرات في مُعادلة العرض والطلب، والاضطرابات الجيوسياسية، والمضاربات المُكثّفة في الأسواق، فضلًا عن تأثير الدورات الموسمية.

على سبيل المثال، قد تشهد السلع الزراعية تقلبات نتيجة الظروف الجوية التي تؤثر على إنتاج المحاصيل، بينما قد تتغير أسعار النفط بشكل حاد بسبب عدم الاستقرار السياسي في المناطق المنتجة للنفط أو التغييرات في سياسات الطاقة.

ويُعنى المتداولون برصد مستويات التقلب عن كثب، نظرًا لتأثيرها المباشر على كلٍ من المخاطر والعوائد المُحتملة لصفقاتهم.

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ما هي السلع الأكثر تقلبًا؟

تتغير قائمة السلع الأكثر تقلبًا باستمرار تماشيًا مع ديناميكيات السوق. بيد أن عادةً ما يتربع على عرش السلع الأكثر تقلبًا، إذ أن تحركات أسعاره غالبًا ما تكون انعكاسًا للتوترات الجيوسياسية، واختلالات الإمدادات، والتحولات في الطلب العالمي على الطاقة.

كما أن مصادر الطاقة الأخرى، كالغاز الطبيعي، ليست بمنأى عن التقلبات العنيفة، إذ تعتري أسعارها تغيرات كبيرة تأثرًا بأحوال الطقس، ومستويات المخزون الاستراتيجي، والتحولات الجذرية في أنماط استهلاك الطاقة.

ويُعرف الفضة على وجه الخصوص بمستويات تقلبها المرتفعة مقارنةً بالذهب. ويعود السبب وراء تأرجح أسعار هذا المعدن النفيس بشكل أكبر، إلى تداخله في كلٍ من التطبيقات الصناعية والطلب الاستثماري، الأمر الذي يجعله شديد الحساسية للتغيرات في النشاط الاقتصادي ومُعنويات السوق السائدة.

عند التداول في الأسواق ذات التقلب العالي، من المهم إجراء تحليل شامل ومستمر للأصل المستهدف، مدعومًا ببحث معمق ومراقبة دقيقة. كما يجب تصميم وتنفيذ استراتيجية متقدمة لإدارة المخاطر لضمان حماية رأس المال وتحقيق أهدافك الاستثمارية بفعالية.

ما المقصود بمخاطر التقلبات في التداول؟

يُشير مصطلح "مخاطر التقلبات" في عالم التداول إلى احتمالية تغيّر قيمة الصفقة تأثرًا بالتقلبات، أي التغيرات الهائلة والسريعة في سعر الأصل المالي الذي تُبنى عليه الصفقة. وقد يُفضي ذلك أحيانًا إلى تكبّد خسائر فادحة وغير متوقعة.

وتبرز مخاطر التقلبات جليًا في أسواق الأصول مثل الأسهم والسلع والعملات، إذ يمكن أن تشهد أسعار هذه الأصول تحركات جذرية في غضون فترات زمنية وجيزة، مدفوعةً بصدور بيانات اقتصادية هامة، أو أحداث جيوسياسية مؤثرة، أو تحولات مُفاجئة في معنويات السوق.

وبالنسبة للمتداولين، قد تُفضي التقلبات العالية إلى توفير المزيد من فرص الدخول والخروج من الصفقات. بيد أنها تُفاقم أيضًا من مخاطر تكبّد الخسائر، لا سيما إذا لم تكن مستعدًا للتعامل مع التحركات المُفاجئة، ولم يكن لديك استراتيجية فعّالة لإدارة المخاطر. وغالبًا ما تنطوي إدارة مخاطر التقلبات على تعيين أوامر وقف الخسارة،* والسعي نحو تنويع متوازن للمحفظة الاستثمارية، ومواكبة أوضاع السوق عن كثب لاتخاذ قرارات تداول مدروسة وفي الوقت المناسب.

*أوامر وقف الخسارة العادية غير مضمونة، ولكننا نوفر أوامر وقف الخسارة المضمونة (GSL) مقابل رسوم. يُمكنك الاطلاع على قيمة رسوم أمر وقف الخسارة المضمون من نافذة ملخص الصفقة عند فتحها وإضافة هذا الأمر.