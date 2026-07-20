ما هو مفهوم التداول؟

يمثل التداول، في جوهره، عملية شراء وبيع الأدوات المالية المتنوعة بهدف أساسي هو تحقيق الربح من خلال الاستفادة من تقلبات أسعارهاالذي حددته مُسبقًا.يتم ذلك عبر فتح صفقات استثمارية بناءً على توقعات مدروسة لتحركات أسعار فئات أصول مختلفة مثل الذي حددته مُسبقًا.يتم ذلك عبر فتح صفقات استثمارية بناءً على توقعات مدروسة لتحركات أسعار فئات أصول مختلفة مثل الأسهم العالمية، أو أزواج العملات الأجنبية ( الفوركس )، أو السلع ، أو المؤشرات .وفي منصتنا، نوفر لكم إمكانية الوصول إلى أكثر من 3000 سوق من هذه الأسواق الديناميكية.

وخلافًا لمفهوم الاستثمار التقليدي الذي ينطوي على امتلاك الأصل المادي بشكل مباشر، يرتكز التداول، خاصة عبر المشتقات المالية، على المضاربة على اتجاه سعر الأصل دون الحاجة إلى تملكه فعليًا.على سبيل المثال، عند تداولك لعقد فروقات (CFD)، فإنك لا تشتري الأصل نفسه (كسهم أو سلعة)، بل تدخل في اتفاق لتبادل الفرق في سعر هذا الأصل بين لحظة فتح الصفقة ولحظة إغلاقه.

عند الانخراط في التداول، غالبًا ما يتم توظيف الرافعة المالية، أو ما يُعرف أيضًا بالتداول بالهامش.تتيح لك هذه الآلية التحكم في صفقات استثمارية تفوق قيمتها رأس المال الأولي الذي تقوم بإيداعه.فبرافعة مالية بنسبة 10:1 على سبيل المثال، يمكنك التحكم في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 1000 دولار أمريكي باستخدام 100 دولار فقط من رأس مالك، حيث يقوم الوسيط المالي فعليًا بتوفير التمويل المتبقي.

وهذا يعني أن الرافعة المالية، بقدر ما تتيح إمكانية مضاعفة الأرباح المحتملة (نظرًا لأنك تتعرض لتحركات سعر القيمة الإجمالية للصفقة البالغة 1000 دولار وليس فقط لمبلغك الأولي البالغ 100 دولار)،فإنها، على الجانب الآخر، تضاعف أيضًا الخسائر المحتملة بشكل كبير. هذا يجعل من تطبيق استراتيجيات صارمة لإدارة المخاطر جزءًا لا يتجزأ وحاسمًا من أي نشاط تداولي.يمكن توظيف استراتيجيات تحليلية متنوعة، فنية وأساسية، للتنبؤ بمسار حركة سعر الأصل، سواء كان صعودًا أم هبوطًا، بناءً على عوامل متعددة كاتجاهات الاقتصاد الكلي، أو بيانات الشركات، أو أنماط التحليل الفني مثل مستويات الدعم والمقاومة.

اكتشف المزيد حول الفروقات الجوهرية بين التداول والاستثمار.