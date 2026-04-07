ما هي عقود الفروقات (CFD)؟

عقود الفروقات (CFD) هي نوع من المشتقات المالية في العالم المالي. ويتضمّن هذا الدليل على كل ما تحتاج لمعرفته حول التداول بعقود الفروقات مع شرحٍ وافٍ بعبارات بسيطة.

إذاً، ماذا تعني عقود الفروقات في التداول؟ تسمح لك عقود الفروقات بالمضاربة في الأسواق المالية المختلفة، بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم والمؤشرات والسلع وأزواج العملات الأجنبية. بهذه الطريقة، لا تشتري الأصل نفسه، ولكنك تضارب على ارتفاع أو انخفاض أسعارها خلال فترة زمنية قصيرة عادةً.

عقود الفروقات هي عقود يتم إبرامها بين وسيط ومتداول، ويوافق الطرفان بموجبها على تبادل الفرق في قيمة الأداة المالية الأساسية بين بداية العقد ونهايته، وغالبًا ما تكون مدة العقد أقل من يوم واحد.

عقود الفروقات (CFD) هي:

مشتق مالي – لا تملك الأصل الأساسي

اتفاق بينك وبين الوسيط

يعتمد على التغيّر في سعر الأصل

مناسب للتداول قصير المدى

تتيح لك عقود الفروقات (CFD) التداول باستخدام جزء بسيط فقط من قيمة الصفقة، وهو ما يُعرف بالتداول عبر الهامش، أو التداول بالرافعة المالية. ويتيح ذلك للمتداولين فتح مراكز أكبر مما قد يسمح به رأس مالهم الأولي. ولذلك، فإن التداول بعقود الفروقات يوفر تعرضاً أكبر للأسواق المالية العالمية

تتمثل إحدى فوائد تداول عقود الفروقات في أنه يمكنك المضاربة على تحركات سعر الأصل في أي من الاتجاهين. حيث يمكنك شراء أو بيع عقد حسب اعتقادك بأن سعر الأصل سيرتفع أو سينخفض، وبالتالي فتح صفقة شراء أو بيع على المكشوف وفقاً لذلك.

يجب أن تعلم أن التداول بالرافعة المالية يمكن أن يُضخّم خسائرك، بقدر ما يمكنه تعظيم أرباحك.

ما هي آلية عمل التداول بعقود الفروقات؟

عند فتح مركز عقود الفروقات، تختار عدد العقود (حجم الصفقة) التي ترغب في شرائها أو بيعها. سترتفع أرباحك مع كل نقطة يتحركها السوق في صالحك. ومع ذلك، يظل هُناك خطر خسارة أموالك إذا تحرك السوق ضدك.

الشراء

إذا كنت تتوقع ارتفاع سعر سهم ما، يمكنك فتح مركز شراء، وستحقق الربح إذا ارتفع السعر كما توقّعت. ومع ذلك، فإنك قد تخاطر بتكبّد خسائر إذا انخفض سعر الأصل.

البيع

إذا كنت تتوقع انخفاض سعر سهم ما، يمكنك فتح مركز بيع على المكشوف، وستحقق الربح إذا انخفض السعر كما توقّعت. ولكن مرة أخرى، قد تخاطر بتكبّد خسائر إذا ارتفع سعر الأصل.

ما هو حساب عقود الفروقات؟

يمكّنك حساب عقود الفروقات من التداول على فروقات الأسعار لمختلف الأصول الأساسية باستخدام الرافعة المالية. وتعني الرافعة المالية أنك تستخدم جزءاً صغيراً فقط من المبلغ الإجمالي المطلوب للتداول. وهو ما يسمى هامش الإيداع.

وفي الوقت نفسه، يجب تغطية هامش الصيانة (الهامش المطلوب) برصيد كافي في حسابك، يشمل الأرباح والخسائر غير المحققة. يرتفع هامش الصيانة وينخفض اعتماداً على أسعار الأصول التي تتداولها. يجب أن يغطي رصيد حسابك دائماً هامش الصيانة للحفاظ على المراكز مفتوحة، خاصة في حالة تراكم الخسائر. وإلا فإنك تخاطر باستلام طلب تغطية الهامش.

يمكنك تعلّم التداول في حساب تجريبي، ولكنك ستحتاج إلى إضافة أموال لإنشاء حساب تداول باستخدام عقود الفروقات قبل أن تتمكن من التداول المباشر.

تشترط بعض الجهات التنظيمية أن يجتاز العملاء الجدد اختبار "الملاءمة أو الجدارة". ويعني هذا غالبًا الإجابة على بعض الأسئلة لإثبات مدى فهمك وإلمامك بمخاطر التداول على الهامش. ويُستحسن تثقيف نفسك حول كيفية عمل الرافعة المالية والهامش قبل التداول.

ما هي الرافعة المالية في التداول بعقود الفروقات؟

عندما تتداول بعقود الفروقات (CFDs)، فأنت تمتلك مركزاً عبر الرافعة المالية. وهذا يعني أنك تقوم فقط بإيداع جزء من قيمة الصفقة واقتراض الباقي من الوسيط. تختلف القيمة المطلوب منك إيداعها حسب الصفقة. تذكّر دائماً أن الرافعة المالية يمكنها تضخيم الأرباح والخسائر على حد السواء.

يُعرف التداول بالرافعة المالية أيضاً باسم التداول باستخدام الهامش. الهامش بنسبة 10% يعني أنه عليك إيداع 10% فقط من قيمة الصفقة التي تريد فتحها. والباقي يتم اقتراضه.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في وضع أمر شراء قيمته 1000 دولار على خام برنت وكان وسيطك يعرض رافعة مالية بنسبة 10:1، فلن تحتاج سوى إلى 100 دولار أمريكي فقط كاستثمار أولي لفتح الصفقة.

السبريد والعمولة

عند التداول بعقود الفروقات، يُعرض عليك دائماً سعران حسب قيمة الورقة الأساسية: سعر الشراء (الطلب) وسعر البيع (العرض)

سيكون سعر الشراء أعلى دائماً من القيمة الأساسية الحالية وسيكون سعر البيع أقل دائماً. والفرق بين هذين السعرين يسمى السبريد. وهذه هي الطريقة التي نجني بها معظم أموالنا في Capital.com. ومع ذلك، لا نفرض عمولة مقابل فتح أو إغلاق الصفقات.

سعر الشراء (الطلب) هو السعر الذي تبدأ أو تفتح به مركز شراء.

تُغلق مركزك عندما تبيع بسعر العرض الحالي.

سعر البيع (العرض) هو السعر الذي يمكنك به فتح مركز بيع على المكشوف

تُغلق مركزك عند الشراء بسعر الطلب الحالي.

على سبيل المثال، إذا كنت تتوقع ارتفاع سعر الذهب، فقد تفكّر في فتح صفقة عقود فروقات على الذهب. لنفترض أن السعر المعروض هو 1,200/1,205 دولار (هذا هو فرق العرض/الطلب). وتقوم بشراء 100 عقد فروقات على الذهب (مركز شراء). وفي هذه الحالة، يكون حجم الصفقة المتخذة (قيمة العقد) كما هو موضح أدناه.

تخيل الآن أن سعر الذهب ارتفع كما توقّعت. في هذه الحالة، يكون ربحك من هذه الصفقة كما هو موضح أدناه. يُرجى العلم أن جميع عمليات التداول تنطوي على مخاطر الخسارة.

نظراً لأن عقود الفروقات هي منتجات عبر الرافعة المالية، فيمكنك فتح مركزاً أكبراً بكثير باستثمار أولي أقل مما تحتاجه لشراء الأسهم التقليدية. على سبيل المثال:

شراء أسهم أبل التداول بعقود الفروقات التداول بالأسهم سعر البيع / الشراء 135.05 / 135.10 135.05 / 135.10 الصفقة الشراء بسعر 135.10 الشراء بسعر 135.10 حجم الصفقة 100 سهم 100 سهم الأموال اللازمة لفتح الصفقة 2,702 دولار = 135.10 دولار "سعر الشراء" × 100 سهم × هامش 20% (الهامش المطلوب) 13,510 دولار (100 سهم بسعر 135.10) سعر الإغلاق البيع بسعر 150 البيع بسعر 150 الأرباح 1490 دولار ((150 - 135.10) × 100 سهم = 1,490 دولار) 1490 دولار (15000 – 13510 = 1490 دولار)

ما هو الاستثمار الأمثل؟

يفتح تداول عقود الفروقات الأسواق للجميع بفضل ميزة فتح الصفقات بأدنى استثمار ممكن التي يقدّمها. يوجد على موقع Capital.com متداولون يفتحون صفقات تزيد قيمتها عن مليون دولار أمريكي في المرة الواحدة، ولكن الحد الأدنى للإيداع الذي يمكنك التداول به عبر الإنترنت هو 20 دولاراً أمريكياً فقط.

يمكنك فتح حساب مجاناً والتدرّب في الوضع التجريبي.

يعتبر تداول عقود الفروقات وسيلة ميسورة التكلفة لدخول الأسواق المالية. بالنسبة لبعض الوسطاء، تتضمن تكاليف عقود الفروقات عمولة للتداول بالأصول المالية المختلفة، إلّا أن Capital.com لا تفرض أي عمولات لفتح وإغلاق الصفقات، أو على عمليات الإيداع أو السحب. ومع ذلك، يجب العلم أن البنوك أو مقدمو خدمات الدفع قد يخصمون رسوم على عمليات الإيداع أو السحب.

التكلفة الرئيسية في عقود الفروقات هي السبريد، أي الفرق بين سعري الشراء والبيع عند التداول. توجد أيضًا رسوم إضافية وهي رسوم التبييت، والتي يتم تحصيلها إذا ظلت الصفقة مفتوحة لليوم التالي.

ما هي الأصول التي يمكنك تداولها باستخدام عقود الفروقات؟

يُمكنك تداول عقود الفروقات على مجموعةٍ واسعةٍ من الأصول المالية، بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المُتداولة (ETFs) والسلع والعملات الأجنبية. تتيح منصة Capital.com إمكانية الوصول إلى الآلاف من أصول عقود الفروقات المختلفة عبر هذه الفئات، لذا فأنت على بعد نقرات معدودة فقط من تداول الأسواق الأشهر في العالم، وكل ذلك في مكان واحد.

الربح والخسارة

بمجرد تحديد الفرصة والاستعداد للتداول، يمكنك فتح مركز. من هذه النقطة، ستتحرك أرباح أو خسائر عقود الفروقات الخاصة بك مع سعر الأصل الأساسي في الوقت الفعلي.

ستتمكن من متابعة المراكز المفتوحة على المنصة وإغلاقها عندما تريد.

يمكن احتساب الربح والخسارة عن طريق ضرب عدد العقود التي تمتلكها في فرق السعر. يمكن تحديد نسبة الربح إلى الخسارة، والتي غالباً ما يتم اختصارها بالربح والخسارة (P&L)، باستخدام المعادلة التالية:

الربح والخسارة = عدد عقود الفروقات × (سعر الإغلاق – سعر الافتتاح)

يُمكن احتساب الأرباح والخسائر لكل صفقة على حدة، ولكن في حال وجود عدة صفقات مفتوحة في وقت واحد، فإنه يتم تجميع الأرباح والخسائر الفردية لتشكيل إجمالي الأرباح والخسائر، أو ما يُعرف بـ "الأرباح والخسائر غير المُحققة" (UPL).

ما هي مدة عقود الفروقات؟

معظم التداولات بعقود الفروقات ليس لها تاريخ انتهاء محدد، مما يعني أن مدة عقود الفروقات غير محدودة. وكقاعدة عامة، يتم إغلاق الصفقة من خلال تنفيذ أمر مُعاكس بنفس الحجم - فعلى سبيل المثال، يتم إغلاق صفقة شراء لـ 100 عقد فروقات من خلال بيع 100 عقد فروقات، ما لم يكن وضع التحوط مُفعلًا، حيث يسمح هذا الوضع بالصفقات بمراكز متعاكسة في آنٍ واحد.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بصفقة التداول مفتوحة لليوم التالي، فسيتم فرض رسوم تبييت على الصفقة.

الاستراتيجيات المتقدمة لإدارة المخاطر باستخدام عقود الفروقات

عقود الفروقات هي أدوات معقدة. والتداول باستخدامها ينطوي على درجة عالية من المخاطر. يمكن أن ترتفع قيمة الصفقة أو تنخفض. قد تتكبد خسائر إذا تحرك السوق ضد توقعاتك. لذلك، تعد إدارة مخاطر عقود الفروقات إحدى النقاط الحاسمة التي يجب مراعاتها وتطبيقها في استراتيجيتك للتداول.

بمجرد إعداد حسابك ووضع خطة تداول، من المهم تحديد المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به لصياغة استراتيجية مناسبة لإدارة مخاطر عقود الفروقات. إذا كنت ممن يفضلون تجنّب المخاطرة، فابحث عن فرص بنسب مخاطرة إلى مكافأة (R-R) أقل.

على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن نمو بطيء وثابت، فيجب أن تشكل فئات الأصول ذات التقلبات العالية جزءاً صغيراً من محفظتك. وفي حين أن التنويع الاستثماري يُساعد على موازنة المخاطر عبر فئات الأصول المُختلفة، إلّا أنّه من الضروريّ إدارة عدد الصفقات المفتوحة في حساب التداول الخاص بك بعناية لتجنُّب التأثير سلبًا على مستوى الهامش. احرص دائمًا على مواءمة محفظتك الاستثمارية مع مستوى تحمُّلك للمخاطر واستراتيجية التداول الخاصة بك.

أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح

يمكنك التفكير في وضع أوامر الحد لإغلاق الصفقة تلقائيًا عند مستوى ربح معين. تعمل أوامر جني الأرباح على تقليل احتمالية احتفاظك بصفقة مربحة لفترة أطول من اللازم والتعرّض لانخفاض السعر مجددًا. تداول بعقلك وليس بقلبك.

وبالمثل، يمكنك وضع أوامر وقف الخسارة للتخفيف من مخاطر عقود الفروقات والحد من الخسائر المحتملة. يتم تفعيل أمر وقف الخسارة عند المستوى الذي يحدده المتداول مسبقًا ويتم تنفيذه فعليًا عند عرض السعر التالي المتاح. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أنه في حالة الأسواق المتقلبة، قد يؤدي نقص السيولة أو أحجام الطلبات الكبيرة إلى حدوث الانزلاق السعري. ولكن يمكن لأمر وقف الخسارة المضمون أن يحميك من هذا الانزلاق السعري، ولكنه يتوفّر مقابل رسوم.

تعتبر أوامر وقف الخسارة والأوامر المحدودة من أدوات إدارة المخاطر الضرورية المتاحة لمعظم المتداولين. يمكنك أيضاً التفكير في أوامر إيقاف الخسائر المضمونة، والتي توفر قدراً أكبر من الأمان في الأسواق الأكثر تقلباً، ولكنها تستلزم أيضاً رسوماً عند تفعيل هذه الخاصية.

طلبات تغطية الهامش، وإغلاق الهامش الإجباري، والحماية من الرصيد السلبي

لإبقاء الصفقات مفتوحة، يجب على المتداول تلبية متطلبات هامش الصيانة - أي يجب تغطية هامش الصيانة من خلال الرأسمال الإجمالي للحساب.

القيمة المحفوظة في حساب الهامش هي ضمان للائتمان. إذا انخفض رصيد الحساب إلى أقل من هامش الصيانة، يقوم Capital.com بإخطارك عبر "طلب تغطية الهامش". وفي هذه الحالة، يجب عليك إما زيادة رصيدك أو إغلاق بعض مراكزك لتقليل تعرضك

إذا لم تتخذ أي أجراء وتم الوصول بالفعل إلى مستوى إغلاق الهامش، فسيتم إغلاق صفقاتك تدريجيًا. وهذا ما يُعرف بإغلاق الهامش الإجباري.

تقدّم منصة Capital.com حماية من الرصيد السلبي (NBP) لحسابات عقود الفروقات. بفضل خاصية الحماية من الرصيد السلبيّ، لن ينخفض رصيد حسابك أبدًا عن الصفر، مما يضمن عدم تعرُّضك لخطر مُطالبتك بسداد أيّ مبالغ مالية للوسيط. في حال انخفض رصيدك إلى ما دون الصفر بعد إغلاق الهامش، ستُعيد خاصية الحماية من الرصيد السلبيّ رصيد حسابك إلى الصفر.

خذ بعين الاعتبار استخدام تقنيات إدارة المخاطر في كل صفقة. توخى الحذر عند التداول بعقود الفروقات على الأصول التي لها تاريخ من التقلبات الشديدة. يجب أن تفكر مليًّا فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر المُرتبطة بالتداول بها.

التحوط

يعد التحوط من الاستراتيجيات بالغة الأهمية لإدارة المخاطر التي يستخدمها المتداولون المتمرسون، ولكنها لا تحمي بالضرورة الأوامر التي سيتم إغلاقها عند نقطة ما.

التحوّط هو أسلوب لإدارة المخاطر يستخدم لتقليل الخسائر. ويتم الاستعانة به لحماية أرباحك أو رأس مالك، خاصة في أوقات عدم اليقين. والفكرة فيه هي أنه إذا تحرّك أحد الاستثمارات ضد توقّعاتك، فإن مركز التحوّط المقابل يسير في الاتجاه المعاكس لصالحك.

يقدّم لك التحوّط باستخدام عقود الفروقات فرصة لحماية محفظتك الحالية لأنه يُمكّنك من البيع على المكشوف من خلال المضاربة على الاتجاه الهبوطي للسعر.

على سبيل المثال، لديك محفظة من الأسهم القيادية. وترغب في الاحتفاظ بهم لفترة معينة. ولكنك تظن أن السوق على وشك أن يشهد تراجعاً قصير المدى، وتشعر بالقلق من مدى تأثير ذلك على قيمة محفظتك.

من خلال التداول بعقود الفروقات، يمكنك فتح صفقة بيع على المكشوف على هذا السوق للتحوّط ضد احتمال هذا الاتجاه الهبوطي. وإذا انخفض السوق، فإن ما تخسره في محفظتك قد يتم تعويضه بالربح الذي تحققه من التحوّط في صفقة البيع على المكشوف. أمّا إذا ارتفع السوق، فستخسر أموال التحوّط ولكنك ستحقق الربح من صفقتك الأساسية.

لماذا Capital.com Prime

استكشف التميّز في التداول مع Capital.com