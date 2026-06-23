في عالمنا الرقمي المعاصر، لا غنى عن التثقيف في مجال أمن الإنترنت والحماية من الاحتيال. وبصفتك متداول فردي تُجري معاملات ضخمة عبر الإنترنت، فإن معرفة المخاطر وكيفية الحيلولة دون عمليات الاحتيال يُعد أمرًا حاسمًا لحماية معلوماتك الشخصية وأصولك المالية.
نحن في Capital.com ملتزمون بمساعدتك على التداول بأمان وثقة. يستخدم المجرمون الإلكترونيون أساليب متطورة مثل التصيّد الاحتيالي، وسرقة الهوية، ونشر البرمجيات الخبيثة لاستغلال الأفراد، مما يؤدي غالبًا إلى خسائر مالية واختراق للمعلومات الشخصية الحساسة. وتهدف هذه الصفحة إلى مساعدتك في التعرف على هذه التهديدات الشائعة وفهم الخطوات اللازم اتخاذها لحماية نفسك وحسابك.
ما هي أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا؟
عمليات الاحتيال قد تؤدي إلى خسائر مالية واختراق لمعلوماتك الشخصية. إن معرفة الأساليب الشائعة للاحتيال وكيفية تجنبها أمر أساسي للحفاظ على أمنك. نستعرض هنا أبرز عمليات الاحتيال التي يجب الانتباه إليها، مع نصائح سريعة للحفاظ على سلامتك.
التصيّد الاحتيالي
ينطوي التصيّد الاحتيالي على إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو إجراء مكالمات مزيفة بهدف خداعك وحملك على الإفصاح عن معلومات حساسة مثل وكلمات المرور وتفاصيل بطاقات الائتمان.
كيفية تجنب عمليات التصيّد الاحتيالي:
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التحقق من المصدر: تأكد دائمًا من عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل أو رقم هاتفه. غالبًا ما تصدر رسائل التصيّد الاحتيالي من عناوين مُعدّلة بشكل طفيف عن العناوين الحقيقية.
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البحث عن إشارات تحذيرية: توخَّ الحذر من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل التي تُثير لديك شعورًا بالاستعجال، كالادعاء بتعرّض حسابك للاختراق. وقد تحتوي أيضًا على أخطاء إملائية ونحوية.
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تجنب النقر على الروابط: عوضًا عن النقر على الروابط المُضمّنة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل غير المرغوب فيها، انتقل مُباشرةً إلى الموقع الإلكتروني من خلال كتابة عنوان URL في متصفحك.
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التثبّت من طلبات الحصول على المعلومات: لن تطلب منك المؤسسات الموثوقة مُطلقًا تقديم معلومات حساسة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. إذا كنت غير واثق من الأمر، اتصل بالمنظمة مباشرةً باستخدام تفاصيل الاتصال الرسمية.
سرقة الهوية
يستغل المجرمون الإلكترونيون المعلومات المسروقة لفتح حسابات بأسماء وهمية أو إجراء معاملات غير مصرح بها.
كيفية حماية نفسك من سرقة الهوية:
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راقب حساباتك بانتظام: قم بمراجعة كشوفات حسابك المصرفي، ونشاط بطاقات الائتمان، وتقارير الائتمان بشكل دوري ومنتظم للبحث عن أي معاملات مشبوهة أو غير معتادة.
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استخدم كلمات مرور قوية: أنشئ كلمات مرور معقدة وفريدة لكل حساب من حساباتك، وقم بتحديثها بشكل دوري لزيادة صعوبة اختراقها.
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تفعيل المصادقة الثنائية: فعّل المصادقة الثنائية (2FA) على حساباتك لأنها تضيف طبقة إضافية من الأمان. اكتشف المزيد حول تفعيل المصادقة الثنائية معنا.
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الحد من مشاركة المعلومات الشخصية: تجنب نشر التفاصيل الحساسة مثل اسمك الكامل، أو عنوانك، أو معلوماتك المالية على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات العامة غير الآمنة.
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تأمين أجهزتك الرقمية: استخدم برامج مكافحة فيروسات موثوقة، وجدران حماية قوية، وتقنيات تشفير لحماية بياناتك من وصول المجرمين الإلكترونيين إليها.
البرمجيات الضارة
يمكن للبرمجيات الخبيثة سرقة بياناتك الحساسة أو إلحاق الضرر بأنظمتك التشغيلية.
كيفية الحماية من البرمجيات الخبيثة:
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تثبيت وتحديث برامج مكافحة الفيروسات: استخدم برامج مكافحة فيروسات ذات سمعة طيبة وتأكد من تحديثها بانتظام للحماية من أحدث التهديدات والفيروسات المعروفة.
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توخي الحذر عند تنزيل الملفات: تجنب تنزيل المرفقات أو الملفات أو البرامج من مصادر غير معروفة أو غير موثوقة، حيث قد تحتوي على برمجيات خبيثة ضارة.
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الحفاظ على تحديث البرامج: قم بتحديث نظام تشغيل جهازك، وتطبيقاتك، والتصحيحات الأمنية بانتظام لسد الثغرات التي يمكن أن تستغلها البرمجيات الخبيثة.
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استخدم شبكات آمنة: تجنب استخدام شبكات واي فاي العامة للقيام بمهام حساسة مثل التداول أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. إذا كان لا بد من ذلك، استخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN) موثوقة لتشفير بياناتك.
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تجنب النقر على الروابط المشبوهة: سواء كانت في رسائل البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو مواقع الويب، لا تنقر على أي روابط ما لم تكن واثقًا تمامًا من شرعيتها ومصدرها.
كيفية الإبلاغ عن الاحتيالإليك ما يجب فعله إذا واجهت عملية احتيال، والإجراءات التي سنتخذها استجابة لذلك.
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يُمكنك الإبلاغ عن أي احتيال مُشتبه به معنا من خلال قنوات دعم العملاء المُعتادة أو من خلال النموذج أدناه.
اجمع الأدلة
احتفظ بسجلات لرسائل البريد الإلكتروني، ولقطات الشاشة، وسجلات المعاملات لأي نشاط مشبوه، بما في ذلك عمليات تسجيل الدخول غير المعتادة، أو الصفقات غير المصرح بها، أو عمليات السحب غير المتوقعة.
هل Capital.com وسيط موثوق؟
Capital.com هي وسيط يتمتع بالموثوقية لتداول عقود الفروقات، وهو مُرخّص وخاضع لرقابة هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، ولجنة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB)، والهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات (ASIC)، ولجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في الإمارات العربية المتحدة. نُدير أموال العملاء وفقًا للمتطلبات التنظيمية الصارمة ونحافظ على أعلى معايير الأمان لحماية أنشطة عملائنا على الموقع ومنصة التداول.
هل تداول الفوركس نشاط احتيالي أم مشروع؟
يُعد تداول العملات الأجنبية (الفوركس) نشاطًا ماليًا مشروعًا وأحد أضخم الأسواق على مستوى العالم، إذ يتجاوز حجم التداول اليومي فيه 6 تريليونات دولار. ويقوم على شراء وبيع العملات بهدف جني الأرباح من تقلّبات أسعار الصرف. بيد أنه لا يُمكن إنكار وجود عمليات احتيال في هذا المجال. وعليه، فمن الأهمية بمكان اختيار الوسطاء المُلتزمين باللوائح التنظيمية اللازمة، والذين يتحلّون بالشفافية فيما يتعلق بالرسوم والتكاليفمُمارسات العمل[/a، ويُكرّسون جهودهم لتأمين بيئة مُعاملات آمنة وموثوقة لعملائهم.
كيف نمنع الاحتيال ونتعامل معه؟
استجابةً لمخاطر الاحتيال، تطبق Capital.com تدابير أمنية مشددة تشمل التشفير المتقدم، وآليات تسجيل الدخول الآمن، والمصادقة الثنائية الاختيارية (2FA). نجري عمليات تدقيق أمنية منتظمة ونقوم بتدريب موظفينا باستمرار على أحدث تقنيات منع الاحتيال. في حال الإبلاغ عن عملية احتيال، يمكننا تجميد الحساب المعني، وإجراء تحقيق فوري، والتعاون مع السلطات المختصة عند اللزوم.