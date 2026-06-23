في عالمنا الرقمي المعاصر، لا غنى عن التثقيف في مجال أمن الإنترنت والحماية من الاحتيال. وبصفتك متداول فردي تُجري معاملات ضخمة عبر الإنترنت، فإن معرفة المخاطر وكيفية الحيلولة دون عمليات الاحتيال يُعد أمرًا حاسمًا لحماية معلوماتك الشخصية وأصولك المالية.

نحن في Capital.com ملتزمون بمساعدتك على التداول بأمان وثقة. يستخدم المجرمون الإلكترونيون أساليب متطورة مثل التصيّد الاحتيالي، وسرقة الهوية، ونشر البرمجيات الخبيثة لاستغلال الأفراد، مما يؤدي غالبًا إلى خسائر مالية واختراق للمعلومات الشخصية الحساسة. وتهدف هذه الصفحة إلى مساعدتك في التعرف على هذه التهديدات الشائعة وفهم الخطوات اللازم اتخاذها لحماية نفسك وحسابك.