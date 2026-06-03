الملخص تحقق منصتنا أرباحها من خلال من الفروقات السعرية (السبريد)، ورسوم أوامر وقف الخسارة المضمونة، ورسوم صرف العملات، بالإضافة إلى رسوم التمويل لصفقات التبييت. لن تدفع أي عمولة على أي مراكز تفتحها معنا.

بما يتماشى مع رسالتنا في تمكين العملاء من اتخاذ قرارات التداول الأفضل، استثمرنا بكثافة في أدواتنا لمساعدة عملائنا على التداول.

تطبق منصة Capital.com آلية للحماية من الرصيد السلبي للعملاء الأفراد، وبالتالي لا يُمكن أن تتجاوز خسائر التداول الأموال الموجودة في الحساب. إذا رغبت في الاستمرار في مركز ما بعد طلب تغطية الهامش، يمكنك إضافة أموال إضافية لتلبية متطلبات الهامش وتجنب إغلاق مركزك تلقائيًا.

نهدف إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا تستند على الثقة.

فروقات الأسعار

الفروقات السعرية (السبريد) هي الفرق بين سعري الشراء والبيع لأداة مالية قابلة للتداول، وهي الطريقة الأساسية التي يستخدمها الوسطاء مثلنا لتحقيق أرباحهم. ويمكن أن تختلف قيمة السبريد باختلاف الأصل الأساسي وظروف السوق.

على سبيل المثال، قد تتمتع الأسواق ذات حجم التداول العالي مثل زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي أو الذهب بفروق سعرية أقل مقارنةً بالأسواق الأقل تداولًا مثل الذرة أو عصير البرتقال. هذا يعني أن الكلفة الإجمالية للتداول عبر الأسواق ذات السيولة العالية يمكن، نسبيًا، أن تكون أقل بكثير من تلك التي تتم عبر الأسواق الأقل سيولة. ومع ذلك، غالبًا ما تشهد الأسواق الأقل سيولة مستويات عالية من التقلب التي يمكن أن تجتذب المتداولين المدركين للمخاطر، على الرغم من الكلفة الأعلى

وفيما يلي نستعرض سعري العرض والطلب لأصل ما، مع توضيح السبريد الذي نشتق رسومنا منه. قد يتباين حجم الفارق السعري باختلاف السوق، استنادًا إلى عدة عوامل مثل سيولة السوق ومدى تقلّبه، مما يعني أن تكلفة التداول الخاصة بك قد تختلف أيضًا. من الضروري دائمًا التأكد من إلمامك التام بتكاليف ورسوم التداول قبل فتح أي صفقة.

مثال على السبريد لنفترض أنك تتداول عقد فورقات واحد على مؤشر US 500، حيث يمثل كل تغير بنقطة واحدة في المؤشر مبلغًا قدره 1 دولار. السبريد لهذا المؤشر هو 0.8 نقطة. هذا يعني أن تكلفة السبريد الخاصة بك هي 1 دولار × 0.8 = 0.80 دولار. تفتح مركزًا جديدًا وتزيد حجمك إلى 10 عقود. ستكون تكلفة السبريد الآن 0.8 دولار × 10 = 8 دولارات للمركز. ولنفترض أيضًا أنك تتداول على زوج عملات GBP/USD بقيمة اسمية تبلغ 10,000 جنيه إسترليني (والمعروفة أيضًا mini-lot)، مع سبريد قدره 0.00013 لهذا الزوج (أي ما يعادل 1.3 نقطة فقط). ستدفع 0.00013 × 10,000 = ما يعادل 1.30 دولار كتكلفة سبريد لفتح وإغلاق المركز.

أوامر وقف الخسارة المضمونة

أمر وقف الخسارة العادي هو توجيه ببيع الأداة المالية عند نقطة محددة مسبقًا. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أمر وقف الخسارة العادي لا يضمن التنفيذ بالسعر المحدد تمامًا بسبب ظاهرة "الانزلاق السعري". على سبيل المثال، في حالات الفجوات السوقية، من المعتاد أن يُنفذ أمر وقف الخسارة القياسي بأقرب سعر متاح وليس السعر المحدد. يمكن أن يحدث الانزلاق السعري في الأسواق المتقلبة أو خلال فترات ضعف السيولة.

من ناحية أخرى، يُعتبر أمر وقف الخسارة المضمون (GSLO) نوعًا من أوامر وقف الخسارة التي تضمن إغلاق التداول بالضبط عن سعر محدد، بغض النظر عن حدوث الانزلاق السعري أو الفجوات السعرية. بالرغم من أن هذا النوع من الأوامر تقدم ضمانًا بتنفيذ تداولك بالسعر الذي تتوقعه، يجب التنويه إلى أنها تتضمن رسومًا (قسط) في حالة تفعيلها. إليك مثال يقارن بين أمر وقف الخسارة المضمون وأمر وقف الخسارة العادي.

تمويل مراكز التبييت

رسوم التبييت هو رسوم يومية مُتعارف عليها في القطاع، ويتعيّن عليك دفعها إذا احتفظت بصفقة لليوم التالي. ونقوم بتحصيل هذه الرسوم لتعويض التكاليف المرتبطة بإبقاء الصفقة مفتوحة خارج ساعات التداول المعتادة للسوق. ولكن في بعض السيناريوهات المعينة، يُمكن إيداع هذا الرسم في حسابك بدلًا من خصمه. ومن المهم الاطلاع على قسم ‘معلومات السوق’ قبل فتح أي صفقة.

تُحتسب رسوم تمويل مراكز التبييت بطرق مختلفة بناءً على فئة الأصول التي تتداولها. وقد تتضمن العوامل المؤثرة على الحساب أسعار الفائدة (مثل SONIA أو SOFR)، وتسوية أساس التبييت، ورسوم السواب للتبييت، ورسومنا اليومية. يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لكل مكونات الرسوم لكل فئة أصول، بالإضافة إلى أمثلة تداول توضح طريقة تطبيقها من صفحة الرسوم والتكاليف.

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