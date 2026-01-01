نبذة عن Capital.com

تُعد Capital.com إحدى أسرع منصات التداول نموًا في العالم، حيث تم تصنيفها كأسرع شركة نموًا في الشرق الأوسط في قائمة Deloitte Technology Fast 50 لعام 2024. ونقدم خدماتنا لعملاءنا الكرام من خلال مكاتبنا المنتشرة في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا. نضع متداولينا في صميم كل قرار نتخذه، ونسعى لتسهيل تجربتهم مع التداول من خلال تقنيات بسيطة وبرامج تعليمية شاملة ودعم مخصص.

رسالتنا هي مساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات أفضل، وذلك من خلال تمكينهم بالأدوات والموارد اللازمة للتداول بكل ثقة. ومن خلال التزامنا التام بهذه الرسالة، تكللت جهودنا بالفوز بالعديد من الجوائز المرموقة من أبرز الجهات الرائدة في الصناعة، مثل جائزة "أفضل منصة تداول شاملة" (Online Money Awards لعام 2024) و"أفضل تطبيق تداول لعام 2023" (Good Money Guide)، كما حصلنا على تقييم "ممتاز" على موقع Trustpilot.