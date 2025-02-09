لماذا استخدام حساب تداول تجريبي؟

يُعد التدرّب على حساب تداول تجريبي مجاني بمثابة بوابتك المثالية لدخول عالم الأسواق المالية، حيث يُتيح لك إتقان مبادئ تداول عقود الفروقات في بيئة آمنة وخالية من المخاطر.

ما يصل إلى 100,000 دولار افتراضية تحت تصرّفك لتتمكن من فتح صفقات على مُختلف الأسواق، من الفوركس والسلع وصولًا إلى المؤشرات والأسهم، وذلك باستخدام عقود الفروقات (CFDs)، دون المُخاطرة بأموالك الحقيقية.

سواء كنت تُفضل التداول عبر تطبيقنا أو منصة الحاسوب المكتبي، استكشف واجهة منصتنا البسيطة وسهلة الاستخدام، وارتقِ بمهاراتك إلى آفاق جديدة مع 8 إطارًا زمنيًا، وأكثر من 100 مؤشرًا فنيًا، ومجموعة شاملة من أدوات الرسم البياني عبر 6 أنماط مُتنوعة من المخططات البيانية. لا تقتصر مزايا منصتنا على ذلك، بل نُتيح لك فرصة التعلم المُستمر أثناء التداول من خلال الوصول إلى خلاصات إخبارية مُدمجة من وكالة Newsquawk، والتي تُبقيك على اطلاع بآخر المستجدات في السوق الذي اخترته. كما نُوفر لك مجموعة غنية من الموارد التعليمية الشاملة من خلال ندوات عبر الإنترنت، ومسارد مصطلحات مُتخصصة، ومقالات توضيحية ثرية بالمعلومات.

انضمّ الآن إلى أكثر من 500,000 مُتداول حقيقي، وابدأ خُطوتك الأولى نحو الاحتراف مع حسابنا التجريبي. ماذا تنتظر إذًا؟ ابدأ رحلتك في عالم التداول اليوم على منصتنا الحائزة على العديد من الجوائز.