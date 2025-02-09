الرئيسية

تدرب على حساب تداول تجريبي

اغتنم فرص التداول في مئات الأسواق العالمية دون أي مخاطرة فعلية، مع رصيد افتراضي على منصتنا المُصممة لتوفير تجربة تداول استثنائية سهلة الاستخدام.

لماذا استخدام حساب تداول تجريبي؟

يُعد التدرّب على حساب تداول تجريبي مجاني بمثابة بوابتك المثالية لدخول عالم الأسواق المالية، حيث يُتيح لك إتقان مبادئ تداول عقود الفروقات في بيئة آمنة وخالية من المخاطر.

 

ما يصل إلى 100,000 دولار افتراضية تحت تصرّفك لتتمكن من فتح صفقات على مُختلف الأسواق، من الفوركس والسلع وصولًا إلى المؤشرات والأسهم، وذلك باستخدام عقود الفروقات (CFDs)، دون المُخاطرة بأموالك الحقيقية.

 

سواء كنت تُفضل التداول عبر تطبيقنا أو منصة الحاسوب المكتبي، استكشف واجهة منصتنا البسيطة وسهلة الاستخدام، وارتقِ بمهاراتك إلى آفاق جديدة مع 8 إطارًا زمنيًا، وأكثر من 100 مؤشرًا فنيًا، ومجموعة شاملة من أدوات الرسم البياني عبر 6 أنماط مُتنوعة من المخططات البيانية.  لا تقتصر مزايا منصتنا على ذلك، بل نُتيح لك فرصة التعلم المُستمر أثناء التداول من خلال الوصول إلى خلاصات إخبارية مُدمجة من وكالة Newsquawk، والتي تُبقيك على اطلاع بآخر المستجدات في السوق الذي اخترته. كما نُوفر لك مجموعة غنية من الموارد التعليمية الشاملة من خلال ندوات عبر الإنترنت، ومسارد مصطلحات مُتخصصة، ومقالات توضيحية ثرية بالمعلومات.

 

انضمّ الآن إلى أكثر من 500,000 مُتداول حقيقي، وابدأ خُطوتك الأولى نحو الاحتراف مع حسابنا التجريبي. ماذا تنتظر إذًا؟ ابدأ رحلتك في عالم التداول اليوم على منصتنا الحائزة على العديد من الجوائز.

840K+
متداولون حول العالم
125K+
العملاء النشطون شهريًا
24/7
دعم العملاء
100
المؤشرات الفنية

اكتشف الموارد التعليمية

اطلع على أدلتنا التعليمية قبل تجربة حساب التداول التجريبي.

دليل التداول للمبتدئين

ابدأ من البداية واكتشف أساسيات التداول في دليل المبتدئين لدينا.

انتقل إلى دليل التداول

دليل المبتدئين لإدارة المخاطر

معرفة كيفية إدارة المخاطر هي مهارة تداول أساسية.

انتقل إلى دليل إدارة المخاطر

دليل الأسواق المالية

اكتشف الأسواق الرئيسية التي تتيح منصتنا تداول عقود الفروقات عليها، وتعرّف على آليات التداول المُثلى لكل منها.

انتقل إلى دليل الأسواق

أسواق عقود الفروقات المتاحة لدينا

المؤشرات

الوصول لكافة الأسواق الماليّة، بما في ذلك كل من مؤشر US 500 و FTSE 100.
أكثر

الأسهم

تداول بأكثر من 3,000 سهم عالمي، بما في ذلك أسهم تِسلا وأمازون وميتا.
أكثر

السلع

قم بفتح صفقات
أكثر

الفوركس

الوصول إلى أكثر من 120 من أزواج الفوركس الأكثر شهرة في العالم.
أكثر

العملات المشفرة

اكتشف مجموعة من العملات المشفّرة، من البيتكوين والإيثيريوم إلى كاردانو ودوجكوين.
أكثر

تدرّب على تداول عقود الفروقات على الحاسوب الإلكتروني أو حاسوبك المحمول أو الجّوال

المنصة الإلكترونية عبر الويب

ستكشف تقنياتنا المتطورة وسهلة الاستخدام التي تشمل أكثر من 100 مؤشرًا ونظام مُدمج لإدارة المخاطر.

 
Image

تطبيق الجوّال

استمتع بتجربة التداول السلسة مع كافة ميزاتنا الرئيسية بين يديك، وتداول في آلاف الأسواق أثناء التنقل. استكشف تجربة التداول من خلال التطبيق من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة.

Image

ما يقوله القطاع عنّا

لقد حازت منتجاتنا المُصممة بعناية لتلبية احتياجات المستخدم، وخدمة العملاء المتخصصة التي نقدّمها، والتزامنا الدائم بالابتكار، على إشادة وتقدير من أعرق المؤسسات الرائدة في مجال التداول مرارًا وتكرارًا. وفيما يلي نستعرض بعضًا من أبرز إنجازاتنا وجوائزنا الأخيرة.
award
BrokerChooser
أفضل وسيط عقود فروقات (2026)
award
جود ماني جايد
أفضل حساب تداول: جوائز خيار الشعب لعام 2025
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: سهولة الاستخدام (2025)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: تداول العملات المشفّرة (2025)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: التعليم (2025)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: وسيط TradingView (2025)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: العمولات والرسوم (2025)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
تصنيف 5 نجوم - أفضل تطبيق (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
تصنيف 5 نجوم - أفضل منصة انتقائية (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
تصنيف 5 نجوم - أفضل مزوّد لعقود الفروقات (2024)
award
Online Money Awards
أفضل منصة تداول شاملة (2024)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: العمولات والرسوم (2024)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: سهولة الاستخدام (2024)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: المبتدئين (2024)
award
ForexBrokers.com
الأفضل في الفئة: التعليم (2024)
award
الدليل المالي الجيد
أفضل تطبيق تداول لعام 2023
award
الجوائز المالية عبر الإنترنت
أفضل مزوّد لعقود الفروقات (2023)
award
ForexBrokers.com
الوسيط الأسرع نموًا (2023)
award
انفستمنت ترند
الرضا العام للعملاء (2022)
award
انفستمنت ترند
أفضل قيمة مقابل السعر (2022)
award
ADVFN
أفضل منصة للرهان على فروق الأسعار (2022)
award
Financial Times Investors’ Chronicle
أفضل منصة للمستثمرين الجدد (2022)

مستعد للانضمام إلى أحد أكبر الوسطاء؟

انضم إلى مجتمعنا من المتداولين من جميع أنحاء العالم
1. إنشاء حسابك2. قم بإيداع أول مبلغ في حسابك3. ابدأ التداول

الدعم: نحن موجودون لمساعدتك في أي وقت

فريقنا هنا للإجابة على أسئلتك طوال رحلة التداول الخاصة بك.

موجود على مدار الساعة

تواصل مع فريق الدعم المتمرّس والودود في أي وقت.

تواصل معنا

قنوات متعددة

تواصل معنا عبر الدردشة المباشرة، واتساب، فيسبوك، فايبر، أو بإرسال طلب.

احصل على المساعدة

اكتشف لماذا يثق بنا عملاؤنا! اقرأ تقييماتهم وتعرّف على المزيد عنّا

تعرّف على آراء عملائنا من مختلف المستويات، من المبتدئين إلى الخبراء.
2025-06-30
K***** A*******

سهولة السحب والإيداع متابعة ممتازة من قبل موظفين خدمة العملاء خلال الأربعة والعشرون ساعة

2025-06-21
k*** H*****

من افضل البرامج اللتي رأيتها ، تعامل جيد ، منصة موثوقة ، فريق عمل اكثر من رائع

2025-06-13
ي **ن ***ل***

اشكركم ع اجتهداتكم والله برنامج سهل في كل شيء وبالأخص في يحب الارباح اشكركم من أعماق قلبي ❤️❤️❤️

2025-06-13
h*******_a****_l***

سريع في تنفيذ الاوامر مع الوسيط

2025-05-24
A****

اولا لان الايداع و السحب سلس جدأ و الاهم يمكن ان تربط المنصة مع منصة tradingView .

2025-05-15
T**** M*******

كانت المتابعه من طرفكم اخ زويا اكثر من رائعه اشكرك على عملك الدرؤب على حل المشاكل الكبيره والصغيره واتمنى لك التوفيق والنجاح

2025-05-06
س ***س *****س***

مصداقية بالتعامل للامانه وأفضل عرض للشاشه والتطبيق بوضوح

2025-04-20
J****M*

سهوله التطبيق والسحب والايداع والمصداقيه

2025-04-28
M***** A*****

من افضل التطبيقات الي مرت عليا جميل جدا سهل للمبتدئين والمعلمين تستطيع ايداع وسحب أموال بدون الرجوع الى اي تطبيقات اخرى تطبيق متكامل وتحت إشراف خدمة عملاء رائعه متفاهمه مع المستخدمين

2025-04-01
A**** S**** A***

نشكر جهودكم الجبارة لجعل المواطنين تزداد ثقتهم في منصتكم الرائعة

2025-03-25
S*******

افضل منصة تداول على الإطلاق سهولة التداول في المنصه وخدمة عملاء تتجاوب معك بسرعة وامان شكراً لكم جميعا فريق منصة كابيتل

2025-03-08
ل *لر***ي***

كابيتال كوم عنوان الفخامه وجوهر الأناقه سعيد بالانضمام لموسوعتكم الماليه . دمتم بود

2025-02-17
m******* h****

تطبيق جيد جدا وسهل الاستخدام انصح المبتدئين بتجربته.

2025-02-09
n**********

صراحة برنامج رائع اشكر القائمين علية ومزيدا من التقدم

نستعرض هنا التقييمات المميزة ذات 4 و5 نجوم. حرصًا على خصوصية عملائنا، تم إخفاء التفاصيل الشخصية للمستخدمين عن عمد تماشيًا مع متطلبات لائحة حماية البيانات العامة (GDPR)

4.8
التقييمات والمراجعات
4.7
التقييمات والمراجعات
4.7
4.6