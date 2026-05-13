الرئيسيةكافة المنصات منصة TradingView
أبرز شبكة اجتماعية للمتداولين والمستثمرين على الإنترنت تضم أكثر من 50 مليون مستخدم.
أضف لمسةً من الاتساق على استراتيجية التداول الخاصة بك مع مخططات بيانية تفاعلية عالية الاستجابة، مُصممة خصيصًا للجوّالات، ومدعومة بأكثر من 110 أداة رسم ذكية.
كل ما يلزمك من المؤشرات بجانب أدوات الفحص المتقدمة والأخبار المباشرة. لم يُعد هناك داعيًا للتبديل بين المنصات للتداول بفعالية.
كُن جزءاً من مجتمع المتداولين والمستثمرين واكتشف أحدث اتجاهات ومرئيات الخبراء.
استكشف الفرص الاستثمارية المُحتملة باستخدام أكثر من 12 نوعًا من المخططات البيانية القابلة للتخصيص، بما في ذلك رينكو وكاجي والنقطة والرقم، واعرض ما يصل إلى 8 مخططات بيانية داخل علامة تبويب واحدة.
ابقَ على اطلاع دائم بنبض الأسواق من خلال 12 تنبيه يمكن ضبطهم على السعر والمؤشرات والاستراتيجيات.
ارتقِ بمهاراتك التحليلية إلى مستوى جديد باستخدام أكثر من 100 مؤشر مُدمج، ومجموعة لا حصر لها من المؤشرات التي صممها مجتمع TradingView، وأدوات رسم ذكية، ومؤشرات حجم التداول، وميزة التعرّف على أنماط الشموع اليابانية، والمزيد.
استخدم أكثر من 100 خانة ونسبة أساسية، إضافة إلى الكشوفات المالية وتحليل التقييمات وبيانات الشركة التاريخية.
هل تُصنّف نفسك كمتداول متقدّم؟ ابتكر مؤشراتك الخاصة باستخدام لغة البرمجة القوية Pine Script™ المُدمجة في المنصة.
انضمّ إلى مجتمع نابض بالحياة يجمع مُتحمّسين مثلك من جميع أنحاء العالم، وتبادل الأفكار معهم في الوقت الفعليّ. تعلّم وتطوّر من خلال مشاهدة البث المباشر للتداول، أو شارك معرفتك عن طريق بث تجربتك الخاصة.
يمكنك استخدام TradingView على حاسوبك الشخصي وجوّالك وأجهزتك اللوحية.
اربط حسابك على Capital.com بمنصة TradingView لتداول عقود الفروقات بمساعدة المخططات البيانية المتقدمة. تعمل عقود الفروقات على الفرق في السعر بين نقطة فتح واغلاق العقد، وتمكّنك من فتح صفقات شراء أو بيع على المكشوف بجزء بسيط من قيمة تداولك – وهو ما يُعرف بالتداول بالرافعة المالية.
ونتيجةً لذلك، يمكنك فتح صفقات أكبر والحصول على تعرض أكبر للأسواق المالية العالمية. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى المخاطر المرتبطة بهذه الأداة، حيث يمكن أن تضخم الرافعة المالية الأرباح والخسائر على حد سواء. لذلك من المهم تطبيق أدوات إدارة المخاطر السليمة عند تداول عقود الفروقات.
يُمكنك من خلال التداول مع Capital.com على منصة TradingView شراء أو بيع الأصول باستخدام عقود الفروقات على أكثر من 3000 سوق، والتي تتضمن الأسهم والعملات المشفّرة والمؤشرات والفوركس والسلع.