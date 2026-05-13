انطلق في رحلة تداول ذكية مع منصة TradingView

اربط حسابك على Capital.com بمنصة TradingView واستمتع بتجربة تداول لا تُضاهى مدعومة بأدوات رسم بياني حصرية.

أبرز شبكة اجتماعية للمتداولين والمستثمرين على الإنترنت تضم أكثر من 50 مليون مستخدم.

واجهة سهلة الاستخدام

تتمتع TradingView بواجهة سهلة الاستخدام تتيح لك الارتقاء بمستوى تداولك، مهما كان مستواك في التداول.

التداول في أبهى صوره

TradingView متوافقة مع أجهزة الحاسوب والجوّالات والأجهزة اللوحية، مما يُتيح لك اختيار عقود الفروقات ودراستها والتعاون مع المتداولين الآخرين أينما كُنت ووقتما شئت.

كيف يمكنني ربط حسابي بمنصة TradingView؟

  • الخطوة الأولى سجّل الاشتراك وأنشئ حساب على Capital.com.
  • الخطوة الثانية ابحث عن صفحة الوسيط الخاصة بنا على TradingView واُنقر زر "تداول".
  • الخطوة الثالثة سجّل الدخول إلى منصة Capital.com وقُم بإتمام عملية الربط.
  • الخطوة الرابعة الآن أنت جاهز لدراسة المخططات ووضع الصفقات.

 

ما مميزات التداول على منصة TradingView؟

مخططات حصرية

أضف لمسةً من الاتساق على استراتيجية التداول الخاصة بك مع مخططات بيانية تفاعلية عالية الاستجابة، مُصممة خصيصًا للجوّالات، ومدعومة بأكثر من 110 أداة رسم ذكية.

كل ما يخص التداول

كل ما يلزمك من المؤشرات بجانب أدوات الفحص المتقدمة والأخبار المباشرة. لم يُعد هناك داعيًا للتبديل بين المنصات للتداول بفعالية.

اربط حسابك وتعلّم

كُن جزءاً من مجتمع المتداولين والمستثمرين واكتشف أحدث اتجاهات ومرئيات الخبراء.

مميزات منصة TradingView

مخططات متقدمة

استكشف الفرص الاستثمارية المُحتملة باستخدام أكثر من 12 نوعًا من المخططات البيانية القابلة للتخصيص، بما في ذلك رينكو وكاجي والنقطة والرقم، واعرض ما يصل إلى 8 مخططات بيانية داخل علامة تبويب واحدة.

تنبيهات التداول

ابقَ على اطلاع دائم بنبض الأسواق من خلال 12 تنبيه يمكن ضبطهم على السعر والمؤشرات والاستراتيجيات.

التحليل الفني

ارتقِ بمهاراتك التحليلية إلى مستوى جديد باستخدام أكثر من 100 مؤشر مُدمج، ومجموعة لا حصر لها من المؤشرات التي صممها مجتمع TradingView، وأدوات رسم ذكية، ومؤشرات حجم التداول، وميزة التعرّف على أنماط الشموع اليابانية، والمزيد.

التحليل المالي

استخدم أكثر من 100 خانة ونسبة أساسية، إضافة إلى الكشوفات المالية وتحليل التقييمات وبيانات الشركة التاريخية.

لغة برمجة Pine Script

هل تُصنّف نفسك كمتداول متقدّم؟ ابتكر مؤشراتك الخاصة باستخدام لغة البرمجة القوية Pine Script™‎ المُدمجة في المنصة.

انضم إلى شبكة اجتماعية متنامية

انضمّ إلى مجتمع نابض بالحياة يجمع مُتحمّسين مثلك من جميع أنحاء العالم، وتبادل الأفكار معهم في الوقت الفعليّ. تعلّم وتطوّر من خلال مشاهدة البث المباشر للتداول، أو شارك معرفتك عن طريق بث تجربتك الخاصة.

لماذا تُعتبر منصة Capital.com خيارك الأمثل للبدء في التداول؟

منصة تداول سهلة الاستخدام

تداول على أكثر من 5,500 سوق على منصة وتطبيق واضحين وبسيطين - مُصممّين لعرض كل ما تحتاج إلى رؤيته، ولا شيء أكثر.
فتح حساب معنا سريع وبسيط - يُمكنك فتح حسابك اليوم، وبدء التداول في دقائق.

خدمة عملاء استثنائية

احصل على الدعم الذي تستحقه. استمتع بخدمة استثنائية من فريقنا المتخصص، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو خدمة الدردشة المباشرة. خدمة العملاء مُتاحة باللغة العربية خلال ساعات العمل، وباللغة الإنجليزية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وسيط تداول عالمي وموثوق

انضم إلى مجتمع يضمّ أكثر من 857 ألف متداول من جميع أنحاء العالم. عملاؤنا يثقون بنا بشدة، حيث تجاوز حجم تداولاتهم على منصتنا أكثر من 1 تريليون دولار.
أسواقك التي ترغب بها، الرافعة المالية التي تناسبك

تداول عقود الفروقات على الذهب والبيتكوين والنفط والغاز والمزيد برافعة مالية تُناسبك.
رسوم شفّافة وتنافسية

عمولة صفرية، إلى الأبد. رسوم شفافة لفروقات الأسعار (السبريد)، ورسوم التبييت، وأوامر وقف الخسارة المضمونة. اُنقر على الرابط أدناه لمعرفة المزيد.
الأسئلة الشائعة

ما الأجهزة التي يمكنني استخدام TradingView عليها؟

يمكنك استخدام TradingView على حاسوبك الشخصي وجوّالك وأجهزتك اللوحية.

كيف يمكنني التداول على منصة TradingView؟

اربط حسابك على Capital.com بمنصة TradingView لتداول عقود الفروقات بمساعدة المخططات البيانية المتقدمة. تعمل عقود الفروقات على الفرق في السعر بين نقطة فتح واغلاق العقد، وتمكّنك من فتح صفقات شراء أو بيع على المكشوف بجزء بسيط من قيمة تداولك – وهو ما يُعرف بالتداول بالرافعة المالية.

ونتيجةً لذلك، يمكنك فتح صفقات أكبر والحصول على تعرض أكبر للأسواق المالية العالمية. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى المخاطر المرتبطة بهذه الأداة، حيث يمكن أن تضخم الرافعة المالية الأرباح والخسائر على حد سواء. لذلك من المهم تطبيق أدوات إدارة المخاطر السليمة عند تداول عقود الفروقات.

ما الأسواق التي يمكنني التداول عليها مع TradingView؟

يُمكنك من خلال التداول مع Capital.com على منصة TradingView شراء أو بيع الأصول باستخدام عقود الفروقات على أكثر من 3000 سوق، والتي تتضمن الأسهم والعملات المشفّرة والمؤشرات والفوركس والسلع.

