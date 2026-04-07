ما الغرض من هذه الصفحة؟
تهدف هذه الصفحة إلى تقديم تحليل كامل ومفصل لهيكل التكاليف والرسوم المطبق على جميع منتجاتنا، شاملًا فروقات الأسعار (السبريد)، وتسويات رسوم التبييت، ورسوم أوامر وقف الخسارة المضمونة (عند تفعيلها)، ورسوم صرف العملات.
وستجد أمثلة توضيحية تشرح كيفية احتساب رسومنا، والتي يمكنك تطبيقها على تداولاتك الخاصة لتقدير الأثر التراكمي لتكاليفنا ورسومنا على عوائدك.
تنبيه هام: من الضروري أن تتذكر أن إجمالي تكاليفك سيزداد بشكل متناسب مع أحجام تداولاتك.
إن صفقات التداول والأرقام الواردة في هذه الوثيقة هي لأغراض توضيحية فقط، ولا ينبغي اعتبارها توقعات أو توصيات أو تأييدًا لاستراتيجية تداول معينة.
أمثلة على تكلفة فروقات الأسعار (السبريد) في تداول عقود الفروقات
في هذا القسم، سنركز على أمثلة لتكلفة فروقات الأسعار عبر فئات الأصول الخمس الرئيسية لدينا، وذلك باستخدام عقود الفروقات. فارق السعر (السبريد) هو الفرق بين سعر العرض (البيع) وسعر الطلب (الشراء) للسوق في اللحظة التي تفتح فيها صفقتك. ويتم احتسابه لتغطية تكلفة تسهيل تنفيذ الصفقة، وهو الطريقة الرئيسية التي نحقق من خلالها نحن وغيرنا من وسطاء المشتقات المالية إيراداتنا.
قد يكون التداول متاحًا على أسهم مختارة خارج ساعات التداول الرسمية للبورصة. ويُرجى العلم بأن فروقات الأسعار قد تتسع وقد تنخفض السيولة خلال هذه الأوقات، مما قد يؤثر على جودة التنفيذ وتكلفته.
يمكنك الاطلاع على فروقات الأسعار النموذجية من خلال النقر على الأصل الذي اخترته في صفحة الأسواق لدينا، ضمن قسم "جميع الأسواق".
الفوركس
- لنفترض أنك تحتفظ بصفقة بحجم 100,000 وحدة على زوج EUR/USD، وكانت تسعيرة البيع/الشراء عند 1.05000/1.05006.
- وفارق السعر في هذا السوق يبلغ 0.6 نقطة (أي 0.00006).
- عند فتح الصفقة: تدفع نصف قيمة السبريد عند الدخول (0.3 نقطة، أو 0.00003).
- عند إغلاق الصفقة: تدفع النصف الآخر عند الخروج (0.3 نقطة، أو 0.00003).
- يتم احتساب السبريد بعملة التسعير (العملة الثانية في الزوج).
- التكلفة الإجمالية للسبريد: 100,000 وحدة × 0.00006 = 6 دولارات أمريكية(أو ما يعادلها بعملة حسابك).
السلع
- لنفترض أنك تحتفظ بصفقة بحجم 10 عقود على الذهب (ما يعادل 10 أونصة)، وكانت تسعيرة البيع/الشراء عند 2500.00/2500.30.
- وفارق السعر في هذا السوق يبلغ 0.30 نقطة (2500.30 - 2500.00).
- عند فتح الصفقة: تدفع نصف قيمة السبريد عند الدخول (0.15 نقطة).
- عند إغلاق الصفقة: تدفع النصف الآخر عند الخروج (0.15 نقطة).
- التكلفة الإجمالية للسبريد: 10 عقود × 0.30 نقطة = 3 دولارات أمريكية (أو ما يعادلها بعملة حسابك).
المؤشرات
- لنفترض أنك تحتفظ بصفقة بحجم عقد واحد على مؤشرUK 100، وكانت تسعيرة البيع/الشراء عند 9000/9001.
- وفارق السعر في هذا السوق يبلغ 1 نقطة (9001 - 9000).
- عند فتح الصفقة: تدفع نصف قيمة السبريد عند الدخول (0.5 نقطة).
- عند إغلاق الصفقة: تدفع النصف الآخر عند الخروج (0.5 نقطة).
- التكلفة الإجمالية للسبريد: 1 عقد × 1 نقطة = 1 جنيه إسترليني (أو ما يعادلها بعملة حسابك).
الأسهم
- لنفترض أنك تحتفظ بصفقة بحجم 10 أسهم على "آبل"، وكانت تسعيرة البيع/الشراء عند 240.00/240.13.
- وفارق السعر في هذا السوق يبلغ 0.13 نقطة (240.13 - 240.00).
- عند فتح الصفقة: تدفع نصف قيمة السبريد عند الدخول (0.065 نقطة).
- عند إغلاق الصفقة: تدفع النصف الآخر عند الخروج (0.065 نقطة).
- التكلفة الإجمالية للسبريد: 10 أسهم × 0.13 نقطة = 1.30 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بعملة حسابك).
العملات المشفرة
- لنفترض أنك تحتفظ بصفقة بحجم 0.1 عقود على البيتكوين، وكانت تسعيرة البيع/الشراء عند 90,000/90,050.
- وفارق السعر في هذا السوق يبلغ 50 نقطة (90,050 - 90,000).
- عند فتح الصفقة: تدفع نصف قيمة السبريد عند الدخول (25 نقطة).
- عند إغلاق الصفقة: تدفع النصف الآخر عند الخروج (25 نقطة).
- التكلفة الإجمالية للسبريد: 0.1 عقود × 50 نقطة = 5 دولار (أو ما يعادلها بعملة حسابك).
أمثلة على تكاليف التبييت (السواب)
عندما تحتفظ بصفقة على عقود الفروقات مفتوحة لليوم التالي، فقد يتم تطبيق تسوية مالية – تُعرف باسم "رسوم التبييت" أو "السواب" – لتعكس تكلفة أو فائدة الحفاظ على هذا الانكشاف الاستثماري. وينطبق هذا الإجراء على الصفقات القائمة على الرافعة المالية، ولكن هناك بعض الأدوات المالية التي قد تُفرض عليها رسوم تبييت حتى لو لم يتم استخدام الرافعة المالية.
وتُحتسب رسوم التبييت (السواب) على القيمة الإجمالية لصفقتك – والتي يُطلق عليها غالبًا "القيمة الاسمية" – وليس على الهامش المستخدم لفتحها. وهذا يعني أن التكلفة أو العائد الليلي يعكس إجمالي حجم الانكشاف على السوق، بغض النظر عن حجم رأس المال الذي قمت بإيداعه مقدمًا.
توضح الأمثلة أدناه كيفية احتساب هذه التسويات عبر مجموعة من فئات الأصول، مع استخدام أرقام مبسطة لأغراض توضيحية فقط.
الفوركس
- تمتلك صفقة مُبيّتة بحجم 10,000 دولار أمريكي على زوج عملات USD/JPY. وبالتالي، فإن التعرض الكامل لصفقتك هو 10,000 دولارًا أمريكيًا.
- ولأغراض تيسير هذا الحساب فقط، نفترض أن رسوم تمويل التبييت (أو TomNext) لزوج عملات USD/JPY حاليًا هي 0.0182-. عند السعر الفوري السائد 132.80 أي ما يعادل ٪0.0137 - يوميًا.
- رسومنا اليومية هي 0.00411%.
- وبالتالي، إذا كنت تنوي الاحتفاظ بـمركز شراء لليوم التالي، ستحصل على 0.00959% – وهي تعادل رسوم التبييت السلبية لزوج USD/JPY مطروح منه رسومنا – من إجمالي تعرّضك، والتي تُقدّر محوّلة من الين الياباني بـ 0.96 دولار أمريكي، أو ما يعادله بعملة حسابك.
- وبالتالي، إذا كنت تنوي الاحتفاظ بصفقة بيع على المكشوف لليوم التالي، ستضطر لسداد نسبة 0.01781% – وهي تعادل رسوم التبييت الموجبة بالإضافة إلى رسومنا – من إجمالي تعرّضك، والتي تُقدّر بـ 1.78 دولار أمريكي محوّلة، أو ما يعادلها بعملة حسابك.
السلع
- تمتلك صفقة بحجم 4,000 وحدة حرارية على الغاز الطبيعي الذي يبلغ سعره 2.54 حاليًا. لذلك، التعرض الكامل لصفقتك هو 10,160 دولار.
- لنفترض أن رسم التبييت الأساسي لسعر الغاز الطبيعي الفوري يبلغ حاليًا 0.0031. عند السعر الفوري السائد 2.54 أي ما يعادل 0.12205٪ يوميًا.
- رسومنا اليومية هي 0.01096%.
- بالنسبة لصفقات الشراء، ستدفع 0.13301٪ (رسومنا + سعر الفائدة الأساسي) = 13.51 دولارًا أمريكيًا.
- بالنسبة لصفقات البيع على المكشوف، ستتلقى 0.11109٪ (رسومنا - سعر الفائدة الأساسي) = 11.29 دولارًا أمريكيًا.
المؤشرات (المقوّمة بالدولار الأمريكي)
- لنفترض أنك تمتلك صفقة بحجم 0.6 عقد على مؤشر US Tech 100 الذي يبلغ سعره 20140. وبالتالي، يُصبح إجمالي التعرّض لصفقتك هو 12,084 دولار أمريكي.
- وبما أنّ مؤشر US Tech 100 مُقوّم بالدولار الأمريكيّ، فإنّ مُعدّل الفائدة المرجعيّ المرتبط به هو معدّل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR). لنفترض أنها حاليا 5.01448٪ سنويًا، أو 0.01393٪ يوميًا.
- الرسوم اليومية لمنصتنا تبلغ 0.01111٪.
- بالنسبة لصفقات الشراء، ستدفع 0.02504٪ (رسومنا + SOFR) = 3.03 دولارًا أمريكيًا.
- بالنسبة لصفقات البيع على المكشوف، ستتلقى 0.00282٪ (رسومنا - SOFR) = 0.34 دولارًا أمريكيًا.
المؤشرات (المقوّمة بالجنيه الإسترليني)
- لنفترض أنك تمتلك صفقة بحجم عقد واحد على مؤشر UK 100 الذي يبلغ سعره 8175. وبالتالي، يُصبح إجمالي التعرّض لصفقتك هو 8,175 جنيه إسترليني.
- وبما أنّ مؤشر UK 100 مُقوّم بالجنيه الإسترليني، فإنّ مُعدّل الفائدة المرجعيّ المرتبط به هو توسط معدل فائدة التبييت بين البنوك بالجنيه الإسترليني (SONIA) - ولنفترض أنه يبلغ حاليًا 4.98260٪ سنويًا، أو 0.01365٪ يوميًا.
- رسومنا اليومية هي 0.01096%.
- بالنسبة لصفقات الشراء، ستدفع 0.02461٪ (رسومنا + SONIA) = 2.01 جنيهًا إسترلينيًا.
- بالنسبة لصفقات البيع على المكشوف، ستتلقى 0.00269٪ (رسومنا - SONIA) = 0.22 جنيهًا إسترلينيًا.
الأسهم (المقوّمة بالدولار الأمريكي)
- لنفترض أنك تمتلك صفقة بحجم 50 سهم من أسهم تِسلا، والتي يبلغ سعر السهم الواحد منها حاليًا 252 دولارًا أمريكيًا. وبالتالي، يُصبح إجمالي التعرّض لصفقتك هو 12,600 دولار أمريكي.
- وبما أنّ أسهم تِسلا مُقوّمة بالدولار الأمريكيّ، فإنّ مُعدّل الفائدة المرجعيّ المرتبطة به هو معدّل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR). لنفترض أنها حاليا 5.01448٪ سنويًا، أو 0.01393٪ يوميًا.
- الرسوم اليومية لمنصتنا تبلغ 0.01111٪.
- بالنسبة لصفقات الشراء، ستدفع 0.02504٪ (رسومنا + SOFR) = 3.16 دولارًا أمريكيًا.
- بالنسبة لصفقات البيع على المكشوف، ستتلقى 0.00282٪ (رسومنا - SOFR) = 0.36 دولارًا أمريكيًا.
الأسهم (المقوّمة بالجنيه الإسترليني)
- لنفترض أنك تمتلك صفقة بحجم 4000 سهم من أسهم بنك باركليز، والتي يبلغ سعر السهم الواحد منها حاليًا 2.41 جنيهًا إسترلينيًا. وبالتالي، يُصبح إجمالي التعرّض لصفقتك هو 9,640 جنيه إسترليني.
- وبما أنّ سهم بنك باركليز مُقوّم بالجنيه الإسترليني، فإنّ مُعدّل الفائدة المرجعيّ المرتبط به هو توسط معدل فائدة التبييت بين البنوك بالجنيه الإسترليني (SONIA). لنفترض أنها حاليا 4.98260٪ سنويًا، أو 0.01365٪ يوميًا.
- رسومنا اليومية هي 0.01096%.
- بالنسبة لصفقات الشراء، ستدفع 0.02461٪ (رسومنا + SONIA) = 2.37 جنيهًا إسترلينيًا.
- بالنسبة لصفقات البيع على المكشوف، ستتلقى 0.00269٪ (رسومنا - SONIA) = 0.26 جنيهًا إسترلينيًا.
عقود الفروقات على العملات المشفّرة
- مراكز الشراء: ستدفع 0.06164% يوميًا من القيمة الإسمية للصفقة (أو 22.5% سنويًا).
- مراكز البيع على المكشوف: ستتلقى 0.0137% يوميًا من القيمة الإسمية للصفقة (أو 5% سنويًا).
مثال توضيحي
- لديك صفقة مفتوحة على البيتكوين بقيمة اسمية تبلغ 100,000 دولار أمريكي، وقمت بالاحتفاظ بها لليوم التالي.
- بالنسبة لصفقة الشراء، ستدفع 61.64 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادلها بعملة حسابك) (0.06164% من 100,000).
- وبالنسبة لصفقة البيع على المكشوف، ستحصل على 13.70 دولارًا أمريكيًا (0.0137% من 100,000).
أسعار الفائدة/السندات
مثال تطبيقي على عقود الفروقات
- لنفترض أنك تتخذ تفتح صفقة على عقود الفروقات لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات (US 10-Year T-Note)، والتي تتداول حاليًا عند سعر 112.50 دولاراً لكل 100 دولار من القيمة الاسمية. وبالتالي، فإن حجم التعرض الإجمالي يبلغ 200,000 دولار.
- ولنفترض أيضًا أن رسوم تمويل التبييت الأساسية تبلغ -0.0008. وبناءً على السعر الحالي البالغ 112.50، تحتسب النسبة على النحو الآتي:
- (-0.0008 ÷ 112.50) × 100 = -0.0711% يوميًا
- علمًا بأن الرسوم اليومية الثابتة لمنصتنا تبلغ 0.01096%.
- في حالة الشراء:
- إجمالي معدل التبييت = 0.01096% - 0.0711% = -0.06014%
- التمويل = 200,000 دولار × -0.06014% = -120.28 دولارًا
- سيتم إيداع مبلغ قدره 120.28 دولارًا كعائد في رصيد حسابك نظير تبييت الصفقة.
- في حالة البيع:
- إجمالي معدل التبييت = 0.01096% + 0.0711% = 0.08206%
- تكلفة التمويل = 200,000 دولار × 0.08206% = 164.12 دولارًا
- سيتم خصم مبلغ قدره 164.12 دولارًا من رصيدك كرسوم تمويل نظير تبييت الصفقة.
ملاحظة: تسري رسوم التبييت ذاتها على العقود الآجلة أيضًا.
مثال على تكلفة أمر وقف الخسارة المضمون
تُفرض رسوم أمر وقف الخسارة المضمون (GSLO) فقط في حالة تفعيله. يُغلق أمر وقف الخسارة المضمون الصفقة عند السعر الذي تحدده بالضبط، دون أي مخاطر من حدوث الفجوات أو الانزلاق السعري. ونظرًا لأننا نتحمل هذا المخاطرة نيابة عنك، تفرض منصتنا (وكذلك مقدّمو الخدمات الآخرون) رسومًا على استخدام أمر وقف الخسارة المضمون.
يمكنك الاطلاع على هذه الرسوم من نافذة ملخص الصفقة قبل تنفيذها، وستظهر لك إذا اخترت تطبيق الأمر. تختلف رسوم أوامر وقف الخسارة المضمونة باختلاف السوق الذي تتداوله، وسعر افتتاح الصفقة، والكمية المتداولة.
الصيغة
يُمكنك الاطلاع على قيمة رسوم أمر وقف الخسارة المضمون من نافذة ملخص الصفقة عند فتحها وإضافة هذا الأمر.
مثال على أمر وقف الخسارة المضمون
- تفتح صفقة شراء بحجم عقد واحد على الذهب، بتسعيرة بيع/شراء عند 2,000 دولار / 2,000.30 دولار.
- تضع أمر وقف خسارة مضمون عند سعر 1,980 دولارًا للحد من خسائرك المحتملة.
- لنفترض أن علاوة أمر وقف الخسارة المضمون في هذا السوق تبلغ 0.03%.
- إذا انخفض سعر السوق إلى 1,980 دولارًا، فإن أمر وقف الخسارة المضمون يكفل إغلاق صفقتك عند هذا السعر تمامًا، دون أي انزلاق سعري.
حساب رسوم أمر وقف الخسارة المضمون:
- رسوم أمر وقف الخسارة المضمون = علاوة وقف الخسارة المضمون × سعر افتتاح الصفقة × الكمية
- 0.03% × 2,000.30 دولار أمريكي × 1 عقد = 0.60 دولار أمريكي
- رسوم أمر وقف الخسارة المضمون (تُحتسب عند تفعيله): 0.60 دولار أمريكي
سعر الصرف
عند التداول على أحد الأصول المُقوّمة بعملة مختلفة عن عملة حسابك الأساسية، سيتم فرض رسم صرف صغير على صفقاتك.
سيتم احتساب الرسم كنسبة مئوية قدرها 0.7% من سعر الصرف الفوري للعملة الأجنبية للعملاء الأفراد.
حساب رسوم صرف العملة
- لنفترض أنك تتداول من حساب مقوّم بالدولار الأمريكي.
- ولديك صفقة مفتوحة على مؤشر فرنسا 40 - مقوّمة باليورو – وحققت هذه الصفقة ربحًا بقيمة 10 يورو.
- سيظهر هذا الربح في مركزك كمبلغ 10.85 دولار أمريكي (10 يورو عند سعر الصرف الفوري البالغ 1.08461)، وفي ذلك الوقت قررت إغلاق الصفقة.
- إذا لم يتم تطبيق أي رسوم لصرف العملات، فسيتم احتساب ربح تلك الصفقة ببساطة على النحو التالي:
10 يورو (ربحك) × 1.08461 (سعر الصرف الفوري) = 10.85 دولار أمريكي
ولكن، عند لحظة إغلاق الصفقة، سيتم احتساب رسوم صرف العملة البالغة 0.7%. وتتم عملية الحساب باستخدام "سعر صرف شامل" يتضمن سعر الصرف الفوري بالإضافة إلى رسومنا البالغة 0.7%.
سعر الصرف الشامل أقل بنسبة 0.7% من سعر الصرف الفوري، وبالتالي يكون الربح المحقق من الصفقة أقل بقليل: 1.08461 (سعر الصرف الفوري) × (1 - 0.7%) (رسوم صرف العملة) = 1.07701.
ويكون ربحك بعد خصم رسوم صرف العملة:
10 يورو (ربحك) × 1.07701 (سعر الصرف الشامل) = 10.77 دولار أمريكي
وبالتالي، في هذا المثال، تم احتساب رسوم صرف عملة بقيمة 0.08 دولار أمريكي.
|سعر الصرف
|تكلفة صرف العملة
|بدون رسوم صرف العملة
|0%
|0 دولار أمريكي
|مع رسوم صرف العملة
|0.7%
|0.08 دولار أمريكي
يمكنك الاطلاع على السعر "الشامل" المستخدم لصرف العملة في كل معاملة ضمن قسم "التقارير" على المنصة، وكذلك في كشوفات الحساب الخاصة بك.
رسوم الصرف الديناميكي للعملة (DCC)
إذا قمت بالإيداع أو السحب بعملة تختلف عن عملة حسابك البنكي، فقد يطبق البنك الذي تتعامل معه رسوم الصرف الديناميكي للعملة (DCC). وتختلف هذه الرسوم من مزود خدمة لآخر، وهي مستقلة تمامًا عن Capital.com.
ولتجنب تكاليف الصرف غير الضرورية، يُنصح بتمويل حسابك بنفس عملة حسابك البنكي. تواصل معنا للحصول على مزيد من التفاصيل حول رسوم الصرف الديناميكي للعملة.