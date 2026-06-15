السلع الصاعدة

رؤية تحليلية لأبرز السلع ذات الأداء المتصاعد

ما هي السلع؟

السلع هي المواد الخام الأولية أو المنتجات الزراعية الأساسية التي يتم تداولها بكميات كبيرة في بورصات السلع العالمية. تخضع أسعار السلع لقوى العرض والطلب، ويمكن التداول عليها إما من خلال تداول سعرها الأساسي باستخدام الأدوات المالية المشتقة، مثل عقود الفروقات، أو من خلال الملكية الفعلية للأصل. وبشكل عام، يمكن تصنيف السلع إلى أربع فئات رئيسية: السلع اللينة، والسلع الصلبة، والماشية، والطاقة.

ما هي الفئات الرئيسية للسلع المتداولة؟

تنقسم السلع المتداولة إلى أربع فئات رئيسية: السلع اللينة، والسلع الصلبة، والماشية، والطاقة..

هل الاستثمار في السلع متاح للمستثمرين الأفراد؟

نعم، يتاح الاستثمار في السلع لمختلف فئات المستثمرين من خلال قنوات متعددة. بالإضافة إلى إمكانية شراء الأصول المادية، مثل الذهب، بهدف الاستفادة من ارتفاع قيمتها المحتمل، يمكن للمستثمرين استخدام العقود الآجلة وعقود الخيارات، فضلًا عن أدوات استثمارية أخرى مثل صناديق الاستثمار المتداولة في السلع (Etfs) وصناديق الاستثمار المشتركة المتخصصة في السلع. ويتميز تداول السلع عن الاستثمار فيها، حيث يتيح التداول للمستثمرين إمكانية المضاربة على تحركات الأسعار الأساسية باستخدام أدوات مالية مثل عقود الفروقات. ومن خلال عقود الفروقات، لا يتملك المستثمر الأصل الأساسي، بل يمكنه فتح صفقات للاستفادة من انخفاض الأسعار أو ارتفاعها. يتم عادةً تداول عقود الفروقات على الهامش، مما يعني أنه يمكنك الحصول على تعرض لأحجام تداول أكبر بتكلفة أولية صغيرة نسبيًا. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الرافعة المالية، وإن كان يضخم الأرباح المحتملة، فإنه يزيد أيضًا من حجم الخسائر المحتملة.

ما هي أبرز ثلاث أسواق عالمية لتداول السلع؟

تتمثل أبرز ثلاثة أسواق عالمية لتداول السلع في: مجموعة CME (المنبثقة عن اندماج بورصة شيكاغو التجارية ومجلس شيكاغو للتجارة)، وبورصة إنتركونتيننتال (ICE)، وبورصة لندن للمعادن (LME).