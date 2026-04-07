ما هو مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟

شرح مؤشر متوسط المدى الحقيقي

تم تطوير مؤشر متوسط المدى الحقيقي في عام 1978 على يد الخبير الفني ج. ويلز وايلدر جونيور، الذي قام بنشره في كتابه "New Concepts In Technical Trading Systems."

لحساب متوسط المدى الحقيقي، يتوجب على المرء مراعاة العناصر الثلاثة الآتية:

الفارق بين القمة الحالية والإغلاق السابق

الفارق بين القاع الحالي والإغلاق السابق

الفارق بين القمة الحالية والقاع الحالي

بعد حساب هذه القيم، ينبغي اختيار القيمة الأعلى من بينها. وهذا هو المدى الحقيقي.

بمجرد تحديد المدى الحقيقي، يجب على المتداول اختيار عدد معين من الفترات الزمنية، والتي يمكن أن تكون بالساعات أو الأيام أو الأسابيع أو الأشهر أو حتى السنوات. في كتابه، أوصى وايلدر باستخدام 14 فترة زمنية كأكثر الأعداد شيوعًا، ولكن يمكن للمتداولين التعديل على هذا العدد حسب الحاجة وتفضيلاتهم الشخصية.

ينبغي بعد ذلك حساب المدى الحقيقي لهذه الفترات الزمنية (على سبيل المثال، 14 يومًا)، ومن ثم إيجاد متوسط هذه القيم. الرقم النهائي الذي يُحصل عليه هو متوسط المدى الحقيقي، والذي يُظهر متوسط حركة الأسعار للفترة الزمنية المعنية.

معادلة حساب متوسط المدى الحقيقي

يُمكن أيضًا حساب متوسط المدى الحقيقي وفق المعادلة التالية:

متوسط المدى الحقيقي = <متوسط المدى الحقيقي السابق * (ف – 1) + م.ح / ف> حيث ف = عدد الفترات الزمنية م.ح = المدى الحقيقي

مثال على التداول بمؤشر متوسط المدى الحقيقي

دعونا الآن نستعرض مثالًا عمليًا على استخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي. هذا المؤشر مُتاح في غالبية منصات التداول ويظهر كلوحة منفصلة أسفل مخطط الأسعار.

كما يتضح من الصورة، لا يعكس مؤشر متوسط المدى الحقيقي تحركات السعر بالضبط، لكنه يبرز الفترات التي شهدت فيها الأسعار أعلى درجات التقلب. بالفعل، إذا دققنا في المخطط، سنلاحظ أن الأصل عندما وصل لأعلى سعر له كان يتسم بدرجة من التقلب تعتبر متوسطة.

من المهم أيضًا الإشارة إلى أن مؤشر متوسط المدى الحقيقي يُقدم كقيمة مطلقة وليس كنسبة مئوية. هذا يعني أن الأصل الذي يتراوح حول سعر 1000 دولار سيكون متوسط المدى الحقيقي له أعلى من أصل آخر قيمته تقارب 10 دولارات.

وبالتالي، قد يسجل الأصل الأول تغيرًا أكثر وضوحًا في متوسط المدى الحقيقي الخاص به بزيادة 100 دولار مقارنة بزيادة 5 دولارات للثاني، على الرغم من أن الأصل الأول ارتفع بنسبة 10% بينما الثاني ارتفع بنسبة 50%. يجب على المتداولين أن يأخذوا هذه الحقيقة بعين الاعتبار وألا يعتمدوا على قياسات متوسط المدى الحقيقي بمفردها عند تطوير استراتيجيتهم للتداول باستخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي.