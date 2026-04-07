ما هي استراتيجية التداول باستخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟
مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو أداة تحليل فني تُستخدم لقياس مستوى تقلب السوق. في هذا الدليل، يمكنك التعرف بشكل أعمق على هذا المؤشر وكيفية تطبيقه في استراتيجيات التداول الخاصة بك.
ما هو مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟
متوسط المدى الحقيقي ( ATR ) هو مؤشر تحليل فني يقيس تقلب أسعار الأوراق المالية خلال فترة زمنية محددة، عادة ما تكون 14 يومًا.
يُحسب مؤشر متوسط المدى الحقيقي على أساس متوسط المدى الحقيقي خلال الفترة المحددة. وهو يقيس مستوى التقلبات وليس مؤشرًا لتحديد الاتجاه. يشير مؤشر متوسط المدى الحقيقي الأعلى إلى وجود تقلبات أكبر في السوق، والعكس بالعكس.
أبرز الملامح
تم تصميم مؤشر متوسط المدى الحقيقي لقياس مستوى تقلب السوق.
يمكن استخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي لمساعدة المتداولين في تحديد إعدادات أوامر وقف الخسارة * وجني الأرباح ويمكن دمجه مع مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية واستراتيجيات التداول الأخرى.
لا يستطيع مؤشر متوسط المدى الحقيقي التنبؤ بالمستقبل، ولذلك يُنصح المتداولون بإجراء بحوثهم الخاصة وعدم الاعتماد عليه بمفرده لاتخاذ قراراتهم التداولية.
* أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة.
شرح مؤشر متوسط المدى الحقيقي
تم تطوير مؤشر متوسط المدى الحقيقي في عام 1978 على يد الخبير الفني ج. ويلز وايلدر جونيور، الذي قام بنشره في كتابه "New Concepts In Technical Trading Systems."
لحساب متوسط المدى الحقيقي، يتوجب على المرء مراعاة العناصر الثلاثة الآتية:
الفارق بين القمة الحالية والإغلاق السابق
الفارق بين القاع الحالي والإغلاق السابق
الفارق بين القمة الحالية والقاع الحالي
بعد حساب هذه القيم، ينبغي اختيار القيمة الأعلى من بينها. وهذا هو المدى الحقيقي.
*الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
بمجرد تحديد المدى الحقيقي، يجب على المتداول اختيار عدد معين من الفترات الزمنية، والتي يمكن أن تكون بالساعات أو الأيام أو الأسابيع أو الأشهر أو حتى السنوات. في كتابه، أوصى وايلدر باستخدام 14 فترة زمنية كأكثر الأعداد شيوعًا، ولكن يمكن للمتداولين التعديل على هذا العدد حسب الحاجة وتفضيلاتهم الشخصية.
ينبغي بعد ذلك حساب المدى الحقيقي لهذه الفترات الزمنية (على سبيل المثال، 14 يومًا)، ومن ثم إيجاد متوسط هذه القيم. الرقم النهائي الذي يُحصل عليه هو متوسط المدى الحقيقي، والذي يُظهر متوسط حركة الأسعار للفترة الزمنية المعنية.
معادلة حساب متوسط المدى الحقيقي
يُمكن أيضًا حساب متوسط المدى الحقيقي وفق المعادلة التالية:
متوسط المدى الحقيقي = <متوسط المدى الحقيقي السابق * (ف – 1) + م.ح / ف>
حيث
ف = عدد الفترات الزمنية
م.ح = المدى الحقيقي
مثال على التداول بمؤشر متوسط المدى الحقيقي
دعونا الآن نستعرض مثالًا عمليًا على استخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي. هذا المؤشر مُتاح في غالبية منصات التداول ويظهر كلوحة منفصلة أسفل مخطط الأسعار.
*الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
كما يتضح من الصورة، لا يعكس مؤشر متوسط المدى الحقيقي تحركات السعر بالضبط، لكنه يبرز الفترات التي شهدت فيها الأسعار أعلى درجات التقلب. بالفعل، إذا دققنا في المخطط، سنلاحظ أن الأصل عندما وصل لأعلى سعر له كان يتسم بدرجة من التقلب تعتبر متوسطة.
من المهم أيضًا الإشارة إلى أن مؤشر متوسط المدى الحقيقي يُقدم كقيمة مطلقة وليس كنسبة مئوية. هذا يعني أن الأصل الذي يتراوح حول سعر 1000 دولار سيكون متوسط المدى الحقيقي له أعلى من أصل آخر قيمته تقارب 10 دولارات.
وبالتالي، قد يسجل الأصل الأول تغيرًا أكثر وضوحًا في متوسط المدى الحقيقي الخاص به بزيادة 100 دولار مقارنة بزيادة 5 دولارات للثاني، على الرغم من أن الأصل الأول ارتفع بنسبة 10% بينما الثاني ارتفع بنسبة 50%. يجب على المتداولين أن يأخذوا هذه الحقيقة بعين الاعتبار وألا يعتمدوا على قياسات متوسط المدى الحقيقي بمفردها عند تطوير استراتيجيتهم للتداول باستخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي.
استراتيجية التداول باستخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي: كيفية توظيف المؤشر في عمليات التداول
مؤشر متوسط المدى الحقيقي هو أداة يمكن أن تساهم بشكل فعّال في مساعدة المتداولين عند بناء استراتيجياتهم التداولية.
التداول اليومي : استخدام استراتيجية مؤشر متوسط المدى الحقيقي بين المتداولين اليوميين ليس بالأمر النادر. الفكرة تكمن في الاعتماد على فترات زمنية قصيرة لتقييم متوسط المدى الحقيقي، ثم إضافة هذا التقييم إلى سعر الإغلاق.
استراتيجية التداول ضمن النطاق : يُمكن الاستعانة بمؤشر متوسط المدى الحقيقي في وضع خطة تداول تعتمد على تحديد نطاق معين للتداول داخله. وبما أن التداول ضمن نطاق يستند إلى تحديد نطاق تداول محدد، فإن استخدام متوسط المدى الحقيقي لقياس تقلب السوق قد يكون مفيدًا في تحديد النطاق المناسب للتداول.
استراتيجية الاختراق : يُعد توظيف استراتيجية التداول باستخدام متوسط المدى الحقيقي مع استراتيجية الاختراق نهجًا فعّالًا، حيث يُمكن للمتداول استخدام المؤشر لتحديد الأوقات التي يخترق فيها الأصل مستوى تقلب منخفض، مما يشير غالبًا إلى حركة سعرية حادة وشيكة.
التداول بناءً على الزخم : يُعتبر استخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي مفيدًا في سياق التداول بناءً على الزخم. من المتوقع أن يرتفع متوسط المدى الحقيقي عندما يُتوقع أن يشهد سعر الأصل حركة أسرع من السابق، مما يؤدي إلى توليد زخم إما صعودي أو هبوطي.
كيفية استخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي لتعيين أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح
يُستخدم مؤشر متوسط المدى الحقيقي بشكل شائع بالتزامن مع أوامر وقف الخسارة. وقف الخسارة هو أمر سوقي يهدف إلى الخروج من صفقة خاسرة عند سعر محدد مسبقًا. ويجدر بالذكر أن أوامر وقف الخسارة العادية لا توفر حماية من الانزلاق السعري - وفي هذه الحالة، قد تقدم أوامر وقف الخسارة المضمونة حماية أكبر، ولكنها تتوفر برسوم إضافية.
عندما يكون مؤشر متوسط المدى الحقيقي مرتفعًا، قد يكون المتداولون مستعدين لمواجهة تقلبات أكبر وتذبذبات سعرية أوسع. ونتيجةً لذلك، قد يضبطون أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم عند مستويات أعلى، لأنهم قد يتوقعون حدوث تغيرات في الأسعار وأن السوق قد يتعافى.
من ناحية أخرى، عندما يشير مؤشر متوسط المدى الحقيقي إلى تقلبات أقل، قد يختار المتداولون قيمة وقف خسارة أقل، لأنهم قد يتوقعون أن احتمالية تعافي السوق بسرعة من انخفاض قد لا تكون كبيرة.
بالمثل، يمكن استخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي لتحديد أوامر جني الأرباح، وهي أوامر سوقية لإغلاق صفقة رابحة عند سعر محدد مسبقًا. عندما يكون التقلب مرتفعًا، قد يرغب المتداولون في تعيين أوامر جني الأرباح عند مستويات أعلى، نظرًا لاحتمالية استمرار ارتفاع السوق. وبالمثل، عندما يكون التقلب منخفضًا، قد ينظرون في تحديدها عند مستويات أقل نظرًا لإمكانية عدم استمرار السوق في الصعود بشكل كبير.
*الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
استخدام متوسط المدى الحقيقي لتحديد حجم المركز
يُمكن الاستفادة من مؤشر متوسط المدى الحقيقي كذلك في تحديد حجم المركز، حيث يُستخدم متوسط المدى الحقيقي لتقييم الأصول الأكثر تقلبًا ضمن محفظة المتداول، ومن ثم يتم تعديل حجم الصفقات بناءً على ذلك.
الفكرة هنا تتلخص في حساب متوسط المدى الحقيقي لكل أصل ضمن محفظة المتداول. في حال كان أحد الأصول يتسم بتقلبات عالية، فمن المستحسن للمتداول أن يتخذ صفقات أصغر حجمًا بسبب احتمالية حدوث تحركات سوقية قد تُبطل الأرباح المتوقعة.
المتداولون الذين يعتمدون على تقنية تحديد حجم الصفقة يميلون غالبًا إلى استخدام نفس المعادلة، حيث يُحددون حجم صفقاتهم بناءً على المبلغ الذي يرغبون في المخاطرة به.
يتطلب ذلك استخدام معادلة لحساب حجم الصفقة المُثلى. هذه المعادلة هي مجموع النسبة المئوية من حساب التداول التي يُرغب المتداول في المخاطرة بها مقسومةً على متوسط المدى الحقيقي.
والمعادلة كالتالي:
أ/ب،
حيث
أ = النسبة المئوية من حساب التداول التي يُرغب المتداول في المخاطرة بها
ب = متوسط المدى الحقيقي.
متوسط المدى الحقيقي والمؤشرات الفنية الأخرى
يمكن استخدام متوسط المدى الحقيقي بالتزامن مع أدوات تحليل فنية أخرى. على سبيل المثال، يتم استخدام المؤشرات العشوائية ، التي تقيس الزخم العام لأسعار الأصول، غالبًا مع متوسط المدى الحقيقي. ويعُزى ذلك لأن متوسط المدى الحقيقي يمكن أن يعمل على معادلة ميل المؤشرات العشوائية لإعطاء إشارات خاطئة في الأسواق التي لا تتقلب بين نقطتي سعر معينتين. كما أن قدرة المؤشرات العشوائية على الإشارة إلى ما إذا كان الأصل في حالة تشبّع شرائي أو بيعي يمكن أن تساعد في توضيح تحركات متوسط المدى الحقيقي.
مؤشر التوقف والانعكاس المكافئ الذي صمم لإظهار حركات السوق وتقديم توصيات بنقاط الدخول والخروج، والذي ابتكره وايلدر أيضًا، يمكن أن يعمل جنبًا إلى جنب مع متوسط المدى الحقيقي. وذلك لأن مؤشر التوقف والانعكاس المكافئ يمكن أن يُظهر اتجاه حركة السوق، الأمر الذي يتوافق مع كيفية إظهار متوسط المدى الحقيقي لتقلبات السوق بشكل عام، مما يمكن أن يُساعد في إضفاء بعض الوضوح على إشارات كلا المؤشرين.
بما أن متوسط المدى الحقيقي غالبًا ما يُستخدم من قبل المتداولين للمساعدة في تحديد نقاط الخروج، فيمكن دمجه مع أدوات مثل مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (ماكد)، والتي غالبًا ما تُستخدم للإشارة إلى نقاط الدخول وتغييرات الزخم. كما يمكن استخدامه بالتزامن مع مؤشرات تقلب أخرى، بولينجر باندز (BB)، لتحديد الانعكاسات في أسعار الأصول.
الخاتمة
متوسط المدى الحقيقي للتداول هو أداة تحليل فنية يمكن استخدامها لقياس التقلب الكلي لسوق ما.
يُحسب متوسط المدى الحقيقي بإيجاد المدى الحقيقي لمجموعة ثابتة من الفترات الزمنية، والتي غالبًا ما تكون آخر 14 فترة. يمكن توظيف متوسط المدى الحقيقي في مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول بما في ذلك التداول اليومي، والتداول ضمن نطاق معين، والتداول على الزخم، واستراتيجية الاختراق، والعديد من الاستراتيجيات الأخرى.
يساعد متوسط المدى الحقيقي المتداولين على تحديد الوقت والنقطة المناسبين لضبط أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح. كما يمكن استخدامه بالتزامن مع مؤشرات أخرى مثل المؤشرات العشوائية ومؤشر التوقف والانعكاس المكافئ ومؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة وبولينجر باندز.
ومع ذلك، لا يمكنه التنبؤ بالمستقبل. لذا يجب على المتداولين التأكد من إجراء بحوثهم الخاصة، وتذكر أن الأسواق يمكن أن تتحرك في اتجاهات قد تهدد مراكزهم، والتأكد من عدم المجازفة بأكثر مما يمكنهم تحمل خسارته.
الأسئلة الشائعة
ما هي آلية عمل متوسط المدى الحقيقي؟
يقوم متوسط المدى الحقيقي بحساب الفرق بين القمة الحالية والإغلاق السابق والفرق بين القاع الحالي والإغلاق السابق والفرق بين القمة الحالية والقاع الحالي خلال فترات زمنية محددة، واختيار الفرق الأكبر بين هذه الفروق لتحديد المدى الحقيقي، ثم جمعها معًا وقسمتها على عدد الفترات الزمنية، مما يساهم في تحديد مستوى التقلب في السوق.
كيف يُمكن قراءة متوسط المدى الحقيقي؟
متوسط المدى الحقيقي يظهر كخط على المخطط البياني، وعادةً ما يكون في لوحة منفصلة أسفل مخطط السعر، حيث تُشير القمم إلى تقلب عالٍ والقيعان تُشير إلى تقلب منخفض.
كيف يُمكن استخدام متوسط المدى الحقيقي لتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح؟
يُمكن استخدام متوسط المدى الحقيقي لتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح لأنه يُظهر مدى تقلب السوق. إذا كان متوسط المدى الحقيقي يُظهر تقلبًا عاليًا، فقد يرغب المتداول في توسيع مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، أمّا إذا كان يُظهر تقلبًا منخفضًا، فيستحسن تضييقها.
ما هي استراتيجيات التداول التي تستفيد من متوسط المدى الحقيقي؟
يُمكن استخدام متوسط المدى الحقيقي في مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول، بما في ذلك التداول اليومي، والتداول على الاختراق، والتداول على الزخم، غيرها.