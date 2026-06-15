المؤشرات الأكثر تداولًا

في الأسواق المالية، يُشير مصطلح "المؤشر" إلى مقياس للتغير العام في قيمة بعض أو كل الأوراق المالية المدرجة في سوق معين. عادة ما يتم تجميع هذه الأوراق المالية، والتي يمكن أن تشمل الأسهم أو غيرها من الأدوات المالية، بناءً على معايير محددة مثل قطاع الصناعة أو الموقع الجغرافي. يتتبع المؤشر التغيرات الإجمالية في أسعار هذه الأوراق المالية، مما يقدم صورة سريعة عن الوضع العام للسوق، أو حتى قطاع معين.
عالميًا، هناك العديد من المؤشرات المصممة لمراقبة مجموعات مختلفة من الأصول. يُعد مؤشر US 500 و Germany 40 مثالين على مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية. ومع ذلك، فإن نطاق المؤشرات يتجاوز الأسهم، ليشمل مجموعة من الأصول بما في ذلك السندات والعقارات وتقلبات السوق. يمكن تصنيف المؤشرات بناءً على عدة عوامل، مثل الموقع الجغرافي، أو القيمة السوقية للشركات المكونة لها، أو القطاع المحدد من نشاط السوق الذي تمثله.
يمكن أن تكون العوامل المؤثرة في أسعار المؤشرات أي شيء من التحديثات الاقتصادية إلى أرباح الشركات وإعلاناتها، والتطورات الجيوسياسية، والتقلبات في قيمة العملات النقدية، وتحولات أسعار السلع، ومعنويات المستثمرين، أو التعديلات في تكوين المؤشرات نفسها. يمكن أن تلعب التغييرات التنظيمية والمضاربة في السوق أيضًا أدوارًا مهمة في تشكيل أداء المؤشرات.
ينطوي التداول على مؤشر على فتح صفقة للتكهن بتحركات الأسعار الصعودية أو الهبوطية لسوق مثل مؤشر US Tech 100 أو مؤشر UK 100. يمكن القيام بذلك باستخدام منتج مالي مشتق مثل عقود الفروقات.
تمنحك عقود الفروقات القدرة على التداول على سعر المؤشر باستخدام الرافعة المالية، مما يعني أنه يمكنك فتح صفقة كبيرة محتملة مقابل مبلغ صغير نسبيًا. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى خسائر ومكاسب كبيرة وسريعة، لذلك من المهم فهم تعقيداتها ومخاطرها قبل التداول. ألقِ نظرة على دليل تداول عقود الفروقات الخاص بنا للبدء.
يمكن أن تمنحك طريقة تداول المؤشرات هذه تعرضًا واسعًا للسوق دون الحاجة إلى الاحتفاظ مباشرة بأسهم الشركات الفردية أو السلع أو العملات. ويمكن أن يساعدك أيضًا على تنويع نشاطك في السوق وإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية. ولكن كما هو الحال مع أي نوع من أنواع التداول، فإن تداول المؤشرات ينطوي على مخاطر على رأس مالك.