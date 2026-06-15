المؤشرات الأكثر تداولًا

ماذا يعني التداول على مؤشر؟

ينطوي التداول على مؤشر على فتح صفقة للتكهن بتحركات الأسعار الصعودية أو الهبوطية لسوق مثل مؤشر US Tech 100 أو مؤشر UK 100. يمكن القيام بذلك باستخدام منتج مالي مشتق مثل عقود الفروقات.

تمنحك عقود الفروقات القدرة على التداول على سعر المؤشر باستخدام الرافعة المالية، مما يعني أنه يمكنك فتح صفقة كبيرة محتملة مقابل مبلغ صغير نسبيًا. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى خسائر ومكاسب كبيرة وسريعة، لذلك من المهم فهم تعقيداتها ومخاطرها قبل التداول. ألقِ نظرة على دليل تداول عقود الفروقات الخاص بنا للبدء.

يمكن أن تمنحك طريقة تداول المؤشرات هذه تعرضًا واسعًا للسوق دون الحاجة إلى الاحتفاظ مباشرة بأسهم الشركات الفردية أو السلع أو العملات. ويمكن أن يساعدك أيضًا على تنويع نشاطك في السوق وإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية. ولكن كما هو الحال مع أي نوع من أنواع التداول، فإن تداول المؤشرات ينطوي على مخاطر على رأس مالك.